Cultuur, sla harder met vuist op tafel

De zaal van De Kleine Komedie in Amsterdam. Beeld ANP XTRA

Voor de winkels is de lockdown voorbij, weliswaar met beperkingen, maar de deuren zijn weer open. Goed voor de winkeliers én voor het winkelende publiek, dat zich er beter door zou gaan voelen. Dat laatste speelt blijkbaar niet bij de bezoekers van culturele evenementen, want in die sector moeten de deuren gesloten blijven.

Zou dat ook zo geweest zijn als de cultuursector de afgelopen tijd wat harder op de trom had geslagen? Ik denk dat dat verschil had gemaakt, waarmee ik overigens niet wil zeggen dat de sector niet van zich heeft laten horen. Zeker niet. De kunstenaars kwamen met allerlei alternatieven en toonden zich niet vies van ludieke acties. Ook hun gezelschappen, beroepsverenigingen, vakgroepen en -bonden lieten zich niet onbetuigd.

De sector kwam dus wel degelijk op voor zijn belang, maar toch, maakte hij ook de vuist die erbij hoort? Ik denk eigenlijk van niet, of in ieder geval: niet hard genoeg. De sector komt niet makkelijk voor zichzelf op.

We mogen ervan uitgaan dat binnenkort – mede dankzij de protestactie Kapsalon Theater – ook de cultuursector weer opengaat. Maar daarmee zijn we er niet! Over enige tijd wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van het cultuurbeleid voor de jaren na 2024. Het is zaak dat de cultuursector daarbij mee aan het roer staat om de richting te bepalen, meteen al vanaf het prille begin, als de beleidskaders worden geschetst. De sector moet pal staan, zich laten gelden en zich vooral niet opzij laten blazen. Om de cultuur, om de sector en om het publiek.

Cor Witbraad, Zutphen

Geweld

Mijn complimenten voor het voortreffelijke artikel ‘Het Indonesische geweld kwam niet uit de lucht vallen’ .

Ik ben zelf geboren in 1935 uit Nederlandse ouders (mijn vader werkte bij de Nederlandse Gouvernementspolitie op Zuid-Sumatra). Daarna ruim drie jaar in diverse Jappen­kampen op Java gezeten en na de bevrijding de moordpartijen in Batavia meegemaakt. In 1946 ben ik met de eerste Nederlandse konvooien naar Nederland gekomen.

Op de Lagere School in Aerdenhout kregen we uitvoerig geschiedenisles over Nederlands Indië en de glorieuze Vereenigde Oostindische Compagnie. Ik vond het geweldig en begon postzegels en munten van Nieuw Oost-Indië en de VOC te verzamelen. Ook kocht en las ik veel boeken, vooral over de VOC-periode en de Japanse Bezetting. Later begon ik mij steeds meer te schamen over hetgeen de Nederlanders (uitzonderingen daargelaten) daar hebben verricht.

Ik zit nu in de fase dat het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen van de sokkel mag, evenals de beelden van de monarchen Willem I tot en met Wilhelmina. Ook zij hebben zich schandelijk verrijkt aan de kolonie. Ik heb begrip en respect voor de wijze waarop historicus Bonnie Triyana onze geschiedenis van een andere zijde naar voren brengt.

Charles Verstraete, Castricum

Ikea

Gisteren een Ikea-vestiging bezocht. Elk museum zou zeer blij zijn met zulke bezoekersaantallen.

Martin Mulders, Oosterhout (Gld)

Ikea (2)

Het zou van solidariteit en creativiteit getuigen als de Ikea, Bijenkorf en mkb zelf zouden aanbieden om op de oneven dagen open te gaan, opdat de musea en theaters op de even dagen open kunnen zijn. En dat de regering dit onmiddellijk overneemt en invoert zonder gezeur en tegenwerpingen/kanttekeningen.

Arthur van Schendel, Amsterdam

Bots-files

Uitstekende analyse zaterdag in Wetenschap over het filemonster. Maar de ergste files komen helaas niet aan bod, de bots-files. Al jaren domineren niet de congestie-files de dagelijkse filemeldingen, maar de bots-files. Die kosten elke dag een paar miljoen aan verliesuren, waar de daders nooit voor opdraaien, maar die wel meetellen bij het filekostenverhaal van de asfaltlobby. Eén kleine kettingbotsing kan vijf rijstroken A2 blokkeren en een omgeslagen veertigtonner kan de Rotterdamse ruit een dag lang platleggen.

Bots-files verminderen zou dus prioriteit moeten zijn, want ze zijn vermijdbaar en enorm schadelijk, maar geen woord daarover bij Rijkswaterstaat of bij de verkeersexperts in de krant. Elke bots-file heeft een veroorzaker, die ofwel roekeloos reed ofwel zat te appen of afgeleid was door het touchscreen dat in elke moderne auto de blik van de weg trekt.

Met gerichte sancties, die proportioneel zijn aan de gevolgschade, kan dat aangepakt worden. Geef voor elke kilometer en uur file per rijstrook standaard 1.000 euro boete (met omgekeerde bewijslast), en je zult zien dat men massaal voorzichtiger gaat rijden. Alleen als jijzelf en niet je baas of de verzekering voor de gevolgen van jouw rijgedrag opdraaien, zal het huidige gejakker afnemen.

Martin Kroon, Leiden

Ratel

Hoogste tijd om met elkaar af te spreken hoe we willen dat er dit jaar gedemonstreerd mag worden. Algemene demonstratieregels. Wat mij betreft zonder intimiderende elementen zoals bijvoorbeeld tractoren. Verder zou het goed zijn als politieagenten niet als rode lap in een demonstratie worden gezien. Politieagenten willen ‘s avonds ook graag zonder kleerscheuren achter de buis aan de koffie zitten. Ze hebben part noch deel aan het onderwerp. Je zult het niet geloven, maar het zijn echt gewone mensen met een maatschappelijke belangstelling. Laat demonstreren weer leuk worden. Laten we het bij het spandoek en de ratel houden.

Kees de Jong, Utrecht

Gouden Koets

De geschiedenis kun je niet veranderen. Daarom vind ik dat een beeld zoals dat van J.P. Coen in Hoorn gewoon moet blijven staan. Maar voor de Gouden Koets stel ik toch wat anders voor. Waarom wordt de afbeelding van ons slavernijverleden niet vervangen door een andere? Historici zullen misschien moord en brand schreeuwen. Maar over 50 jaar is de nieuwe afbeelding ook historie. En dan kunnen onderwijzers een mooi historisch feit aan hun leerlingen vertellen: ‘Eens stond er een afbeelding van ons slavernijverleden op de Gouden Koets. Maar omdat slavernij en feestelijkheden niet samengaan, is die afbeelding vervangen.’ Geen kind in de klas zal er dan om treuren.

Wim Bakker, Heerenveen