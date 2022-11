Cruises en onbewezen CO2-claims in de Volkskrant-webshop?

Op een willekeurige woensdag, 16 november, telde de Volkskrant 48 pagina’s. Wie nog denkt dat de krant een riante inkomstenbron heeft aan advertenties, zal schrikken van het aandeel ‘gekochte’ ruimte daarin. Slechts 4,5 pagina was gevuld met betaalde boodschappen. Daarvan één hele pagina voor een voordelig wijnaanbod en een andere voor de firma Koopjedeal; een vaste adverteerder met een online-winkel vol spulletjes. Toegegeven: de telling is niet representatief. Op veel andere dagen en zeker op zaterdag wordt méér advertentieruimte verkocht, maar de trend is duidelijk. Het aandeel van inkomsten uit advertenties daalt en de inkomsten uit (digitale) abonnementen worden belangrijker. Dat is slecht nieuws voor de prijs van een abonnement. Toch vragen sommige lezers al jarenlang om advertenties te weren.

Met dat verzoek zijn ze bij de ombudsman eigenlijk aan het verkeerde adres. Uitgever DPG gaat immers over advertenties en de redactie over de inhoud van de krant. Althans: meestal, want er bestaat een afspraak om gevoelige (waaronder: politieke) advertenties eerst aan de hoofdredactie voor te leggen. Dat kan leiden tot een blokkade. Maar zoals hij drie jaar geleden in zijn eigen rubriek liet weten, is hoofdredacteur Pieter Klok daarin zeer terughoudend. ‘Alleen bij een redelijk vermoeden van strafbare feiten in een advertentie, zoals smaad en laster, of als de uitgever vindt dat fatsoensregels worden overtreden, kan een advertentie worden geweigerd. Alle andere uitingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting’, schreef hij.

Dat ligt anders met advertenties die de krant in haar eigen webwinkel zet. Ook die vallen weliswaar onder verantwoordelijkheid van de uitgever, maar het is de vraag of de Volkskrant zélf actief wil zijn om luxe cruises te verkopen vanaf Dubai of de Cariben; inclusief vliegreis ernaartoe. ‘Nee, zeker niet’, luidt het geschrokken antwoord van de hoofdredacteur, die niet eens wist dat zulke cruises in de webwinkel worden aangeboden. Hij vindt deze bij uitstek onduurzame reizen niet passen bij de Volkskrant. Ze worden uit het aanbod gehaald, is de belofte.

Consuminderen

Sommige lezers eisen eenzelfde behandeling voor adverteerders van buitenaf, en niet alleen voor cruises. Die pagina van adverteerder Koopjedeal, bijvoorbeeld: ‘In deze woelige tijden is consuminderen het devies, en past dit niet in de voorbeeldwerking die de krant heeft’, vindt de een. Een ander laakt de ‘overdadige spullen’ die zo aan de man worden gebracht. En die paginagrote advertentie voor voordelige wijn? ‘Je hoeft geen boekhouder te zijn om te becijferen dat deze liter-knallers even laakbaar zijn als de kiloknallers waarvan ik gelukkig in jullie krant de advertenties mis’, schrijft een lezer die, zo blijkt, zelf wijnproducent in Limburg is. ‘Advertising & redactie zijn geen gescheiden aangelegenheden!’, besluit hij zijn mail.

Maar dat zijn ze juist wel. Ook bedrijven die een ‘lekker weekje weg’-vliegvakantie verkopen, kunnen daarvoor adverteren terwijl de redactie zeer kritisch schrijft over dit soort ‘zonnesnacks’ en vliegen in het algemeen. Volgens een lezer is de krant ‘medeverantwoordelijk voor het aanwakkeren van de reislust van mensen die een paar dagen naar de zon willen en daarmee de toekomst van onze kleinkinderen op het spel zetten.’ Zo bekeken zou echter het merendeel van de advertenties moeten worden geweigerd. Van auto’s tot wijn en van onduurzame banken tot vliegvakanties; vrijwel alle producten en diensten hebben impact op milieu en klimaat. Terwijl we het meeste niet echt nodig hebben of op zijn minst kunnen kiezen. Een liter wijn veroorzaakt ongeveer evenveel CO2-uitstoot als een liter benzine – om maar iets te noemen.

De redactie helpt de lezer een zo geïnformeerd mogelijke keuze te maken, met aandacht voor duurzame consumentenvragen in diverse rubrieken. Dat zou in mijn ogen beter of gestructureerder kunnen (hoewel ik als oud-samensteller van de verdwenen wekelijkse Groenpagina misschien bevooroordeeld ben). Het zou bijvoorbeeld al helpen als al die prima stukken over praktische milieukeuzes teruggevonden kunnen worden op één herkenbare plek op de website, in plaats van ergens in het archief.

Desinformatie is slim geformuleerd

Er zijn volgens mij méér goede motieven om advertenties te blokkeren dan alleen strafbare uitingen en inbreuken op goede smaak. Zo is er desinformatie. Die is vaak slim geformuleerd om binnen de grens van de wet te blijven, maar – zoals bij leugens over het effect van vaccinaties – ondermijnend voor de samenleving. De uitgever heeft tijdens de coronacrisis om die reden al eens een advertentie geweigerd, maar een andere (anonieme) tegen coronamaatregelen haalden de krant wel. Die suggereerde veel, maar danste ongrijpbaar om de feiten heen. Dat lijkt een specialiteit van complotdenkers te zijn.

De toenmalige ombudsman vond anonimiteit een probleem, maar een verbod ongewenst. De redactie is immers vóór open debat en vrijheid van meningsuiting. Ook de hoofdredacteur vond dat het kon; hij zag er vooral een politieke uiting in. Ik zou het niet erg vinden als de grens strakker wordt getrokken. Als de redactie zich verplicht moet voelen om schadelijke informatie uit advertenties te neutraliseren met een (wel) verantwoord artikel, zoals destijds gebeurde, is er volgens mij iets misgegaan. Dan bepalen advertenties de inhoud van de krant.

Commerciële desinformatie

En hoe moet het bij commerciële desinformatie? Adverteerders scheren wel vaker langs de grens van de waarheid en soms er overheen. Zo beweerde Shell dat automobilisten ‘CO2-neutraal’ zouden kunnen rijden op zijn benzine. Daar maakte de Reclame Code Commissie gehakt van. Bedrijven moeten milieuclaims daadwerkelijk kunnen bewijzen, en dat bleek Shell niet te kunnen. Om dezelfde reden mag het bedrijf zich ook niet ‘een van de grootste aanjagers van de energietransitie’ noemen.

Die advertenties verschenen overigens niet in de Volkskrant en zouden volgens de hoofdredacteur ook geweigerd moeten zijn. Liefst meteen al door de uitgever. Maar die heeft liever dat de Reclame Code Commissie ze in een snelle procedure vooraf beoordeelt. Daarover is ze met de commissie in gesprek, zegt de uitgever desgevraagd. Advertenties die ‘een verhaal willen vertellen’ ziet de hoofdredacteur bovendien graag even feitelijk gecheckt, bijvoorbeeld door de wetenschapsredactie. Als het verhaal niet klopt, kan dat reden zijn voor een blokkade. De redacteur die advertenties indeelt op de pagina en ze vooraf kan lezen, is zeer gespitst op dit soort uitingen en vist ze er bijna altijd tijdig uit.

Maar ook hier kan de Volkskrant beter beginnen met een schoonmaak in de eigen webshop. Daar wordt nu de ‘7-daagse Fly and Drive bourgondische wijnreis Toscane (CO2-neutraal)’ in de etalage gezet voor 1.195 euro per persoon. Als Shell zijn aanbod van ‘CO2-neutraal’ autorijden al niet kan bewijzen, lijkt het me sterk dat de aanbieder van deze reis dat wel kan.