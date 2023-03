Critici zijn geen kwaadwillende types die expres carrières van kunstenaars breken

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

In de nasleep van het onsmakelijke hondenpoepvoorval (choreograaf Marco Goecke, zijn teckel Gustav en een Duitse critica) komen in de doorgaans zo vriendelijke theatersector onaangename sentimenten aan het licht. De teneur op sectorsite Theaterkrant was opvallend vaak: jaaaa, je moet ze natuurlijk geen poep in het gezicht smeren, maar hadden de critici het er niet een beetje naar gemaakt? Iemand schreef over ‘het verbale geweld van recensenten’. Een ander zocht de schuld bij de ‘subjectivering’ van de kunstkritiek – daarover zo meer.

Zeker toen zo’n vijftig critici in een open brief het Nederlands Dans Theater veroordeelden om de lauwe excuses van Goecke, sloeg de stemming in het voordeel van de poepsmerende Duitser om. Waren er onder de ondertekenaars geen kwaadwillende individuen die moedwillig carrières ten gronde hadden gericht? Een enkeling begon over ‘machtsmisbruik’; critici kunnen carrières maken of breken, en nu hadden ze ook Goecke nog gecanceld (want na de brief schortte het NDT de samenwerking met Goecke op).

Natuurlijk, kritiek op de kritiek is van alle tijden, maar hier is meer aan de hand. Onwetendheid over het waarom van kunstkritiek, bijvoorbeeld, en een verschuiving in het maatschappelijk debat. Er zijn oudere makers die nog de kwetsuren voelen van een sterk polemisch krantentijdperk (dat godzijdank voorbij is), en jonge makers die überhaupt niet snappen waarom je onaardige dingen zou schrijven. Oud en nieuw zeer, kortom.

Voor veel nuances is dit stukje te kort, maar laat ik een voorzet doen.

Om te beginnen: kunstkritiek is onderdeel van het gesprek over kunst. Het stimuleert het debat, kan de ervaring verdiepen, reikt andere zienswijzen aan. Je hoeft het niet met een recensie eens te zijn. Ga vooral zelf kijken.

Kritiek is een vorm van kunstgeschiedschrijving: de verzamelde recensies en de teneur van het debat beïnvloeden hoe een werk de geschiedenisboeken in gaat. Tegelijk zijn recensies service aan de lezer, die we helpen navigeren door het duizelingwekkende kunstaanbod. Recensies zijn er niet in de eerste plaats voor makers, maar voor lezers.

Kritiek is één genre binnen de kunstjournalistiek, en het enige waarbij een onafhankelijke weging van kwaliteit mogelijk is. De bedoelingen van makers komen daarnaast uitgebreider in voorstukken aan bod.

Critici doen hun werk uit liefde voor de kunst. De recensent is zelf niet uit op macht. Die krijgt-ie als makers te veel waarde aan zijn woorden hechten, als recensies doorslaggevend worden in de marketing, en als subsidieverstrekkers ze te zwaar laten wegen.

Tot slot: is er sprake van toegenomen subjectiviteit in de kunstkritiek? Natuurlijk niet. Verrassing: kritiek was altijd al subjectief. Maar decennialang deden we alsof er één waarheid over kunst bestond, en omdat er maar één type criticus was (man, wit, middelbaar) waren ze het vaak eens.

Doordat het criticikorps nu ietsje diverser is (nog lang niet genoeg, maar dat is een ander gesprek) komen onderlinge verschillen en persoonlijke preoccupaties eerder aan het licht. Zaak is om daar transparant over te zijn, en verder zo zorgvuldig en gewetensvol mogelijk je werk te doen. En bovenal: om mooie stukken te schrijven. De meeste critici doen dat, hoon en hondenpoep ten spijt.