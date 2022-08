Lusteloos lag ik op de bank, positief getest op covid maar niet ziek. Ik keek naar mijn laptopscherm en luisterde naar het geluid van de tv, die per ongeluk op een kanaal stond dat een infomercial van een plastischechirurgiekliniek uitzond. Naast de chirurg zelf werd een jonge vrouw geïnterviewd die haar borsten wilde laten vergroten. Haar man vond dat ze er prima uitzag, maar zelf zat ze er nogal mee. De vrouw heette (bijvoorbeeld) Petra, maar werd Peter A. genoemd door jongens en mannen uit haar omgeving, want een vrouw met kleine tieten is natuurlijk geen echte vrouw. Dit vertelde ze terwijl de chirurg met de achterkant van een pen in haar borst prikte. Petra had altijd een beetje meegelachen, maar als ze alleen was huilde ze.

Gebbetje, zullen die jongens zeggen. Mannenhumor, moet je tegen kunnen. Maar ondertussen staat iemand in Petra’s torso te snijden en siliconen kadetten in de wonden te proppen.

Net als veel andere mensen was ik laatst ook verontwaardigd over de beelden van dat studentenverenigingslustrum. Niet zozeer dat ze vrouwen sperma-emmers (bestaan sperma-emmers überhaupt, en kun je die gewoon bij de Blokker kopen?) en hoeren noemden, want dat beschouw ik als normaal walgelijk ballengedrag, maar dat vreemde zinnetje over iemands nek breken en je lul erin steken. Dat is toch op z’n minst zorgelijk.

Zelf heb ik in mijn leven weinig te maken gehad met studentenverenigingen. Ja, ik zie elk jaar in augustus groepjes jongens in overhemden door de stad trekken met braaksel aan hun kin. Introductieweek heet dat. Ik heb natuurlijk nooit gestudeerd (want te dom), maar van mijn vriendinnen die wel naar een universiteit gingen, sloot geen enkele zich aan bij een dispuut. Ze bleven in Amsterdam en hadden dus al vrienden. Het was in onze kringen net zo min gebruikelijk als je aansluiten bij een satanische sekte of een terroristische organisatie. Corpsstudenten zagen wij als psychopaten in opleiding. Pas later in mijn leven ontmoette ik mensen die wel bij een vereniging hadden gezeten en toch verrassend normaal bleken. Toen ik lang geleden eens verkering kreeg met een (wat jongere) man die in zo’n verenigingshuis had gewoond, en meeging naar een feestje in dat huis, voelde ik me als een soort Freek Vonk in het oerwoud. Men was er verbaal agressief op een eloquente manier en er werd pardoes een mouw van iemands jasje gescheurd. In mijn herinnering liep Thierry Baudet er rond, hoewel hij toen piepjong moet zijn geweest, maar misschien lijken ze gewoon allemaal op hem.

Mannen zijn sowieso rare snuiters. Dat mag ik zeggen want sommige van mijn beste vrienden zijn man. Mannen hebben goede eigenschappen zoals productiviteit; ze werken vaak fulltime zodat wij lekker veel tijd hebben voor yoga. Ze weten veel en zijn altijd bereid je van alles uit te leggen, ook dingen die je allang wist. Als je er een paar in je team hebt voor een pubquiz, neemt je winkans enorm toe.

Per stuk, met z’n tweeën of in een homogeen gezelschap zijn ze prima te doen, maar zet ze in in groepen bij elkaar – in situaties zoals voetbalkleedkamers, dienstplicht, autoracetribunes en studentenverenigingen – en het is alsof je een troep bronstige apen lsd hebt gegeven. Ze springen naakt in het rond, geselen elkaar met dunne takken, bekritiseren wederzijdse piemels en pissen in bierglazen, waarna ze hysterisch lachen als iemand een slok neemt. Wanneer er een meisje of jonge vrouw binnenkomt roepen ze hoer, of springen ze erbovenop zonder iets te vragen. Dit heb ik alleen van horen zeggen, want je bent er als vrouw van een zekere leeftijd natuurlijk nooit bij als mannen zich zo gedragen. Nou ja, waarschijnlijk doen ze dit allemaal niet, maar ze zeggen wel heel vervelende dingen over vrouwen.