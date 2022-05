Corona werd de streep door de rekening voor de kinderopvang, maar dat is te repareren

April 2018: kinderen worden gevaccineerd tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) tijdens een vaccinatiedag in Ahoy in Rotterdam. Beeld Robin Utrecht / ANP

De teleurstelling van de Tweede Kamerleden Van Meenen en Raemakers (D66) is goed voorstelbaar. Twee jaar geleden, in de Tweede Kamer, leek er geen vuiltje aan de lucht voor hun wetsvoorstel dat de vaccinatiedrang in de kinderopvang opvoert. De dalende vaccinatiegraad tegen kinderziekten ontwikkelde zich in het vorige decennium tot een snel groeiend probleem. Op het Binnenhof steeg de druk om daartegen wat te doen.

Zelfs een vaccinatieplicht was voor een deel van de Kamer een reële optie, maar Van Meenen en Raemakers pakten het in hun initiatiefwet iets omfloerster aan. Zij gaven kinderopvangorganisaties de kans om kinderen te weigeren als zij niet gevaccineerd zijn. De Kamerleden wilden de verantwoordelijkheid vooral bij de crèches zelf leggen. ‘Het is geen dwang, geen verplichting, geen verantwoordelijkheid, maar een optie’, aldus Van Meenen. Alleen de SP, Denk en de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Daarmee leek ook een meerderheid in de Eerste Kamer gegarandeerd, maar dat pakte deze week heel anders uit. Alleen D66 zelf stemde nog voor. Het gebeurt dan ook niet vaak dat de maatschappelijke omstandigheden zo drastisch veranderen tussen de behandelingen in beide Kamers door. Corona werd de streep door de rekening.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat ook corona nu onder het Rijksvaccinatieprogramma valt, en daarmee onder het wetsvoorstel, rezen er bezwaren. Dit zou immers tot problemen kunnen leiden voor de niet tegen corona gevaccineerde kinderen – structureel een veel grotere groep dan die bij de traditionele kinderziekten. Het zou ook in strijd zijn met het advies van de Gezondheidsraad. Die adviseert weliswaar de coronavaccinatie nu ook ter beschikking te stellen aan alle 5-plussers, maar benadrukt dat dit er niet toe mag leiden dat zij sociaal worden uitgesloten. Bovendien raakt de wet ook het personeel. De kinderopvang dreigde opeens de eerste branche te worden waar niet tegen corona gevaccineerde medewerkers wettelijk geweigerd mogen worden.

Het is niet verwonderlijk dat de Eerste Kamer dat te ver vindt gaan, maar het is wel jammer dat nu het hele wetsvoorstel weg is. De poging om de strijd tegen de traditionele kinderziekten wat minder vrijblijvend te maken, was immers wel degelijk de moeite waard. Als Van Meenen en Raemakers niet te lang bij de pakken neerzitten, corona expliciet uit hun wetsvoorstel halen en het dan opnieuw indienen, moet het binnen niet al te lange termijn alsnog geregeld kunnen worden.