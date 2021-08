Corona is in Nederland geen crisis meer

Wat is het een mooie zomer voor Nederland.

Aan het begin van de pandemie hoopte ik misschien stiekem dat we nu zouden staan waar we staan, maar ik rekende er niet op.

Het is makkelijk om die periode te vergeten, maar we konden er anderhalf jaar geleden niet van uitgaan dat er op afzienbare termijn een goed werkend vaccin zou zijn. Dat was op zichzelf al bedreigend, economen verwachtten daardoor ook nog eens een grotere crisis dan in de jaren dertig van de vorige eeuw. We moesten ervan uitgaan dat het tot ernstige maatschappelijke onlusten zou komen. Alles in een toch al onstuimige wereld.

Thuis, aan tafel, zeiden we tegen elkaar: niet hoopvol van persconferentie naar persconferentie leven en steeds je kop stoten, maar rekenen op jaren durende ellende zoals niemand van onze generatie die kent. Geestelijk weerbaar zijn door de ernst onder ogen te zien, dan kon het alleen maar meevallen.

Het is meegevallen. En wat is dit dus een mooie zomer. Het coronavirus is uiteraard niet weg, maar Nederland – en het is belangrijk om dit uit te spreken – zit op dit moment niet in een coronacrisis. Een beetje bevreemd zie ik dat sommigen van wie ik me een onbegrijpelijk laconieke houding herinner uit de begintijd, ronduit ontkenning zelfs, nu juist uiterst voorzichtig zijn. Koudwatervrees lijkt het, alsof de angst pas toeslaat op het punt van loslaten. Gevoed door de corona-industrie die onvermijdelijk is ontstaan, door coronaberoemdheden die zullen moeten afkicken.

Ik wil niet wegwuiven wat nog aan de hand is en wat nog zou kunnen gebeuren. In armere delen van de wereld is het leed door een tekort aan vaccins niet te overzien. Sinister teken aan de wand is dat de meeste aidsdoden vielen nádat er een goede behandeling op de markt was gekomen. Dat de Verenigde Staten van de week bekendmaakten 600 miljoen vaccins naar arme landen te sturen is een goed begin, maar lang niet genoeg.

En ja, één gruwelvariant die ons ondanks onze bescherming ernstig ziek maakt en wij zijn net zo goed terug bij af. Ik besef ook dat inenting niet voor iedereen soelaas biedt. Dat nog steeds mensen ziek zullen worden en zullen overlijden. Dat sommigen chronisch klachten zullen houden. En ik weet dat velen dierbaren zijn kwijtgeraakt aan corona of doordat die niet de nodige zorg kregen. Als land hebben we om hen niet eens fatsoenlijk gerouwd. Laat staan dat we in volle omvang tot ons hebben laten doordringen dat het er vele duizenden minder hadden kunnen zijn als het kabinet niet had besloten om het virus steeds zo lang door de bevolking te laten razen. Dat zal wel jaren op zich laten wachten, Nederlanders kunnen goed over pijn heen kijken.

Maar zo onzinnig als het is om te beweren dat corona geen probleem meer is, zo heilloos is het om te doen of onze samenleving wordt ontwricht. Het is op dit moment een van vele problemen en niet per se het grootste of meest prangende.

Je kunt een katerig gevoel hebben, doordat Rutte en De Jonge eind juni te vroeg en zonder de juiste voorwaarden de boel opengooiden, waardoor we vervelende stappen terug moesten zetten. Maar de vaccins werken tot dusver zo goed, zelfs zij kunnen dat met hun machtspolitiek en narcisme niet verprutsen.

De jongste volwassenen krijgen nu hun tweede prik. Na 1 september moeten ze dat kunnen vieren op festivals. Net als oudere volwassenen trouwens. En, tenzij het heel gek loopt, niet lang daarna tot de vroege uren in dampende clubs.

Het is tijd.