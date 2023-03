Controversiële wet is eerste stap in proces dat Georgië afdrijft van democratie en rechtsstaat

De protesten in Georgië zijn slechts de prelude op een grotere strijd: de Georgische democratie en de internationale oriëntatie, waar het land in 2003 massaal voor de straat op ging, staan opnieuw op het spel.

De directe aanleiding van protesten die deze week in Georgië zijn uitgebroken is een controversiële ‘buitenlandse agent’-wet. Die dwingt alle Georgische media en niet-gouvernementele organisaties het te melden als ze 20 procent of meer van hun financiering uit het buitenland ontvangen, waarna ze kunnen worden onderworpen aan niet nader gespecificeerde vormen van toezicht. Tientallen organisaties hebben tevergeefs protest tegen de wet aangetekend, die volgens hen op Russische leest is geschoeid. Toen Vladimir Poetin in 2012 terugkeerde als president nam hij een soortgelijke wet aan, die een instrument van onderdrukking werd.

De ontwerpwet is al in eerste lezing aangenomen. En hoewel de president met een veto dreigt, staat weinig de formele aanname ervan in de weg. Ook felle kritiek van de Europese Unie en de Verenigde Staten lijkt geen enkel effect te sorteren.

Het is de jongste etappe in een jarenlang proces waarin Georgië afdrijft van democratie en rechtsstaat. De Georgische bevolking is in meerderheid pro-Oekraïens en groot voorstander van integratie in de Europese Unie. Maar opeenvolgende regeringen, gedomineerd door Georgische Droom – het geesteskind van de oligarch Bidzina Ivanisjvili, die uitgebreide zakelijke belangen heeft in Rusland – zijn steeds verder afgedreven van dat doel, al bewijzen ze er nog wel lippendienst aan. De EU acht Georgië niet klaar voor het kandidaat-lidmaatschap.

De Georgische politiek moet worden gezien tegen de achtergrond van de gevolgen van de Georgië-Oorlog (2008). Deze korte oorlog, waarin Rusland grote delen van het land bezette, zette een streep door de ambities van de zeer prowesterse president Micheil Saakasjvili. Die was aan de macht gekomen na de Rozenrevolutie van 2003; de grote, vreedzame straatprotesten die volgden op oneerlijke verkiezingen.

Saakasjvili gaf het land elektriciteit, wegen, een nieuw niet-corrupt politieapparaat en de hoop op een betere toekomst. Maar gaandeweg kwamen er ook vlekken op zijn blazoen. De aanloop naar de oorlog was een vorm van hybride oorlogvoering vanuit Moskou, dat toen al actief twee separatistische gebieden in Georgië overeind hield. Na de oorlog trok Rusland zijn troepen terug naar die separatistische gebieden, om vervolgens nooit meer weg te gaan en de onafhankelijkheid van die gebieden te erkennen. Saakasjvili’s magie was uitgewerkt en in verkiezingen in 2012 verloor hij van Ivanisjvili.

Dat leidde herstel van relaties met Rusland in, geleidelijk gevolgd door een steeds openlijker terugvallen onder Russische invloed. Met inbegrip van de oneerlijke en antidemocratische praktijken waaraan het land zich had proberen te ontworstelen. Bij de verkiezingen van 2021 registreerden OVSE-waarnemers ‘alomtegenwoordige beschuldigingen van oneigenlijke druk’. Dat jaar werden een oppositieleider en het hoofd van een onafhankelijke tv-zender opgesloten.

De EU bemiddelde toen de oppositie het parlement dreigde te boycotten, maar een door Charles Michel gesloten deal werd later door de Georgische regering gebroken. Poetin beloofde ooit Saakasjvili ‘aan zijn ballen’ op te hangen. Dat is niet gebeurd, maar hij kwijnt wel weg in een Georgische cel en zegt vergiftigd te zijn. Kortom, de Georgische democratie en de internationale oriëntatie van Georgië die het land vreedzaam bevocht in 2003 staan opnieuw op het spel. De aanname van een schandelijke wet is slechts de aanleiding voor een grotere strijd.