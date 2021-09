Contact met de Taliban is voor Westen onvermijdelijk

Een commercieel vliegtuig op het Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, een dag nadat de laatste Amerikaanse troepen het land hebben verlaten. Beeld REUTERS

Bijna twintig jaar lang is er tegen de Taliban gevochten: het waren terroristen die medeverantwoordelijk waren voor de aanslagen van 11/9, ze onderdrukten vrouwen en minderheden, en doodden Westerse soldaten die naar Afghanistan waren uitgezonden – ook Nederlanders. Hoe moet het Westen in vredesnaam omgaan met deze vijand, nu zij wederom de machthebbers van Afghanistan zijn?

Het is voorlopig nog afwachten wat het ware gezicht van deze ‘nieuwe’ Taliban zal zijn. In hun persconferenties stellen ze te zijn veranderd en beloven zij bijvoorbeeld dat buitenlanders en Afghanen die voor Westerse organisaties gewerkt hebben, het land mogen verlaten als er weer commerciële vluchten vanaf Kabul vertrekken. Dat staat echter in schril contrast met berichten dat er huis-aan-huis wordt gezocht naar mensen die hebben samengewerkt met de buitenlanders of de voormalige regering. Het stemt in elk geval weinig optimistisch.

Tegelijkertijd hebben we weinig keuze. Er moeten nog mensen geëvacueerd worden, en dat lukt alleen als we hun vertrek met de huidige machthebbers coördineren. Om die reden is er deze week ook al ‘op ambtelijk niveau’ contact geweest tussen Nederland en de Taliban. Maar er zal ook gepraat moeten worden om de broodnodige hulp te coördineren aan de miljoenen Afghanen voor wie anders de hongersnood dreigt – wat weer zou kunnen leiden tot een vluchtelingenstroom die in Europa zo gevreesd wordt.

De Taliban beseffen zelf ook dat zij geen andere optie hebben dan samenwerking. Bovendien hebben ze dringend geld nodig. Zowel het IMF als de Wereldbank hebben betalingen aan Afghanistan opgeschort en de reserves van de Afghaanse centrale bank zijn bevroren in de VS. Tegelijkertijd moet het Westen niet de illusie hebben dat ze daarmee in Kabul veel kan afdwingen, want ook China en Rusland staan (met hun eigen agenda) klaar om met de Taliban samen te werken.

Praten en onderhandelen betekent echter niet dat we het Taliban-regime erkennen en we zullen moeten zoeken naar een evenwicht tussen Westerse principes en realpolitik. Maar het is geen optie om af te wachten en pas zaken te doen als de politieke situatie in Kabul zich ontwikkelt op een manier die wij wenselijk achten.