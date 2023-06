‘Consuminderen en minder produceren versus innoveren is een vals dilemma’

Gouddelving in Ghana. Het land is 's werelds grootste producent. Beeld ANP / EPA

Sturende overheid

In het artikel ‘Krimp leidt tot kaboutersocialisme’ stelt Pieter Hasekamp, directeur van het centraal Planbureau (CPB), dat ons huidige consumptiepatroon weliswaar leidt tot ‘uitputting van grondstoffen, aantasting van biodiversiteit en klimaatverandering’, maar dat ‘van boven opgelegde krimp’ niet de oplossing is. Dan gaat de overheid te veel voorschrijven.

Over de wenselijkheid van een sturende rol van de overheid valt te twisten, maar waarom staan we toe dat bedrijven jaarlijks miljarden uitgeven om ons met reclame over te halen tot de meest schadelijke consumptie (ongezond eten, spullen, vakantiereizen)? Dat is nergens goed voor.

Stop al die reclame, geef de Consumentenbond een extra groot budget en maak iedereen gratis lid. Plus een site waar iedereen kan zoeken naar informatie over nieuwe producten.

Als de overheid ons niet mag voorschrijven wat we wel of niet mogen consumeren, dan mogen de bedrijven ons ook niet manipuleren om meer te consumeren, en wat we consumeren. Dan hebben we in ieder geval een gelijk speelveld.

Peter Simon, Apeldoorn

Zooi

Pieter Hasekamp zegt over consuminderen: ‘Het is een slecht idee, omdat het ingaat tegen de fundamentele behoefte van de mens om het eigen bestaan te verbeteren en zelf keuzes te maken’. Precies om die redenen is het een goed idee. Ik denk dat het bestaan van heel wat mensen erop vooruit zou gaan wanneer ze ervoor zouden kiezen minder zooi aan te schaffen.

Henk Meeuwsen, Wageningen

Groei

CPB-directeur Pieter Hasekamp heeft blijkbaar nooit gehoord van een vals dilemma. Hoezo zouden we moeten kiezen tussen minder consumeren en produceren en meer innoveren? En hoezo zou permanente economische groei nodig zijn om te voldoen aan de fundamentele behoefte van de mens om het eigen bestaan te verbeteren en zelf keuzes te maken?

Gewone burgers hebben helemaal niks aan economische groei die zich alleen vertaalt in hogere uitkeringen voor aandeelhouders, etcetera.

Ik schrik ervan dat een directeur van zo’n belangrijk instituut zo politiek blijkt te zijn. Media moeten in het kader van ‘neutraliteit’ altijd verschillende meningen vertegenwoordigen. Waarom geldt dat niet voor de directie van instituten als het CPB?

Graag een iets minder ‘neoliberale’ persoon naast Hasekamp die uitlegt wat een vals dilemma is, en aantoont dat minder groei en innoveren juist voldoen aan de behoefte het menselijk bestaan te verbeteren.

Jolanda van der Lee, Groningen

‘Kaboutersocialisme’

Ik vind het schandelijk dat een baas van het CPB de degrowth-beweging, die van mening is dat de nadruk meer moet gaan liggen op duurzaamheid, niet-materiële waarden en een eerlijke verdeling van welvaart, als ‘lekker huiselijk en sympathiek klinkend’, badinerend afdoet als ‘kaboutersocialisme’.

Hij vindt het een slecht idee, omdat het ingaat tegen de fundamentele behoefte van de mens om het eigen bestaan te verbeteren en zelf keuzes te maken. Heeft deze meneer wel eens gehoord van reclame? Dat reclame op allerlei manieren ons leven sterk beïnvloedt? Dat mensen heel vaak producten kopen die ze achteraf niet hadden willen hebben? En ook dat, ondanks de voordelen op milieugebied van nieuwe technologie, de milieuproblemen nog steeds verder toenemen?

Ik zou toch veronderstellen dat de baas van een dergelijke instelling zich wat genuanceerder moet uitdrukken.

Onno Schweers, Hoorn