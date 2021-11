Constitutionele toetsing? Steek liever energie in democratische innovatie

Pieter Omtzigt tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer. Beeld FREEK VAN DEN BERGH/ de Volkskrant

Onlangs pleitte Pieter Omtzigt bij Jinek nadrukkelijk voor de invoering van grondwettelijke toetsing. Sinds het initiatiefvoorstel-Halsema in 2002 hebben weinig vooraanstaande politici daar een politiek strijdpunt van gemaakt. Tot nu.

De basisclaim van Omtzigt is dat grondwettelijke toetsing de bescherming van mensenrechten bevordert: ‘Ik denk dat we de Grondwet moeten veranderen om te gaan toetsen aan die Grondwet, zodat burgers ook hun basisrechten kunnen hebben.’ Ook wees Omtzigt bij Jinek onmiddellijk naar de ons omliggende landen, waar grondwettelijke hoven of procedures om aan de grondwet te toetsen de standaard zijn. ‘Wij’, kleurde Omtzigt het plaatje verder in, ‘zitten nu eigenlijk in een rijtje met landen als China, Saoedi-Arabië, Cuba’ – dát moeten we in ieder geval niet willen.

Weinig liberaal-democratische staten kennen een expliciet toetsingsverbod zoals artikel 120 van de Grondwet: ‘De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettelijkheid van wetten en verdragen.’ Het is een bewuste staatsrechtelijke keuze waarmee het primaat van de democratisch gelegitimeerde wetgever wordt benadrukt en gewaarborgd. Hoe uitzonderlijk dit nu ook mag lijken, de voorkeurspositie van de wetgever is een keuze in de vormgeving van de trias politica die tot de Tweede Wereldoorlog de norm was in democratische staten.

Pas vanaf de Tweede Wereldoorlog en op grond van het – vaak verkeerd begrepen – democratische debacle in de Duitse Weimarrepubliek vindt er binnen het staatsrechtelijk denken een paradigmaverschuiving plaats: een politiek-constitutionele opvatting waarin de wetgever op basis van zijn democratische legitimiteit het laatste woord (en dus het vertrouwen) krijgt in het formuleren van wetten en het waarborgen van de Grondwet wordt vervangen door een juridisch-constitutionele opvatting, waarin rechters worden verheven tot ultieme scheidsrechter over de grondwettelijkheid (en daarmee de inhoud) van wetten.

Ingegeven door het naoorlogse wantrouwen in de democratie is de meest radicale machtsverplaatsing binnen de liberaal-democratische orde vrijwel overal stilzwijgend geaccepteerd. Tegelijkertijd is de grondwetstoets voor de rechterlijke macht verworden tot een onbeperkt all-you-can-eat-buffet waarbij ze zelf haar machtsgrenzen kan bepalen. Door de brede interpretatieruimte die algemene en abstracte grondwettelijke rechtsbeginselen bieden in het toetsen van wetten en het uitleggen van de Grondwet, zien we in landen met sterke constitutionele toetsing dat de rechter in toenemende mate een politieke functie bekleedt en fungeert als wetgever én grondwetgever.

Er vindt, in de woorden van politicoloog Ran Hirschl, een verschuiving plaats van democratie naar ‘juristocratie’. Bij de eerste staat de verbinding tussen burger en politieke besluitvorming centraal, bij de tweede de rechterlijke controle daarop. Anders gezegd: het eerste veronderstelt vertrouwen in burger en politiek, het tweede is gestoeld op wantrouwen.

Juridisch armageddon

Terwijl Omtzigt bij Jinek pleit voor constitutionele toetsing vindt er twee landsgrenzen oostwaarts een juridisch armageddon plaats. Het Constitutioneel Tribunaal van Polen en het Europees Hof van Justitie zijn in een existentiële strijd verwikkeld. Zonder verder in te gaan op de casus volstaat hier één observatie: de polemiek tussen de twee gerechtshoven behelst bovenal een politiek-ideologische strijd – een strijd die ook binnen het grondwettelijk tribunaal van Polen zelf wordt uitgevochten.

De toename van politieke conflicten binnen en tussen gerechtshoven is emblematisch voor de verschuiving van de locus (de plaats) van de politiek: weg van democratische instituties, naar de rechterlijke macht. Het toont hoezeer er sprake is van ‘juridificering van de politiek’ en ‘politisering van de rechtspraak’. Verrassend is die ontwikkeling niet, want daar waar de macht is, is ook de politiek. Ondertussen is het vooral de democratie die hier lijkt te verliezen. Zodra de fundamentele politieke strijd door rechters en gerechtshoven gevoerd wordt, staat de burger als politieke speler buitenspel.

Krijgen we er dan ten minste betere rechtsbescherming voor terug? Ook dat is omstreden. Zo laat Hirschl bijvoorbeeld zien dat waar constitutionele toetsing politieke vraagstukken aan democratische inmenging onttrekt en naar gerechtshoven verplaatst – hoven met rechters die binnen de meritocratische samenleving bovendien tot de dominante klasse behoren – rechtspraak veelal bijdraagt aan het waarborgen van de ideologische hegemonie en de sociale en politieke status quo. Vooral gevestigde belangen zijn hier dus bij gebaat. Kijk naar het door gerechtshoven aangedreven neoliberaal-ideologische project binnen de Europese Unie en u begrijpt wat rechterlijke belangenbehartiging betekent.

Maar voor wie recht wilt praten wat krom is, bestaat er altijd nog de spreuk There Is No Alternative. Omtzigts argumentatieve verwijzing naar omliggende landen en het opsommen van een rijtje met China, Saoedi-Arabië en Cuba scoort behoorlijk hoog op de TINA-meter. Zo wordt constitutionele toetsing gepresenteerd als een keuze tussen beschaving en barbarisme.

Omtzigt lijkt hier – ondanks zijn goede bedoelingen – een tegenstrijdige positie in te nemen. In zijn gevecht tegen het institutionele wantrouwen jegens de burger, kiest hij met constitutionele toetsing voor een instrument dat zelf het product is van wantrouwen in de democratie. Dat steeds meer politieke vraagstukken aan democratisch debat en besluitvorming onttrekt en overlaat aan de gediplomeerde rede van de Negen Wijzen, en daarin bovendien veelal ondersteuning biedt aan gevestigde belangen.

Inspraak

Gebrekkige rechtsbescherming en wederzijds wantrouwen tussen burgers en de macht worden niet verholpen door mínder democratie. Wat nodig is, is niet meer rechtspraak maar meer inspraak. Laten we de moeite die de benodigde grondwetswijziging voor constitutionele toetsing kost liever steken in democratische innovatie en experimenten.

Laten we kijken hoe we de politiek kunnen democratiseren in plaats van juridificeren, hoe we politieke besluitvorming toegankelijker maken voor wezenlijke inmenging van een grotere groep burgers van alle rangen en standen, in plaats van deze te beperken tot het geredekavel van een kleine kring hoogopgeleide rechtsexperts.

Laat de (toeslagen-)geschiedenis ons één ding hebben geleerd: een betere kennis van de wettekst betekent niet een beter moreel kompas. Basisrechten garanderen, het vertrouwen tussen burgers en de macht herstellen, een Pools juridisch-politiek armageddon vermijden? Er is een alternatief: méér democratie.

Ursus Eijkelenberg is promovendus rechtssociologie aan de Universiteit van Manchester, waar hij zich verdiept in de opkomst van het populisme binnen de liberaal democratische rechtsorde.