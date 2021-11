Concurrentie voor RTL Boulevard op de NPO, en een ontroerende docu over kroeshaar

Wist jij dat er zo veel sterren uit Gouda komen? Ik niet, maar gelukkig praatten Tim den Besten en Krista Arriëns (De sekszusjes) me bij in de nieuwe zondagochtendshow Van Kaag tot Kardashian (VPRO, NPO3). Het onlineprogramma noemt zich de grootste concurrent van RTL Boulevard, ‘maar dan zonder Nikkie Plessen’. Maar meer nog dan een showbizzrubriek is het programma satirisch commentaar op het genre.

Katja Schuurmans’ scheiding, Thierry Baudets huwelijk, het kwam allemaal voorbij. Voor twee totaal onervaren comedians was het vooral dankzij Den Bestens absurde humor best grappig. Niettemin zou het programma nog een stuk strakker en scherper kunnen – een beetje zoals de gelijksoortige Instagramstories van Den Besten zijn.

Nelly dos Reis bij de kapper. Beeld VPRO

De naam Kardashian viel ook in het ontroerende zelfportret Liever Kroes (ook al VPRO) van de jonge documentairemaker Nelly dos Reis (bijgestaan door filmmaker Soraya Pol). Al sinds ze een klein meisje was, heeft Nelly een afkeer van haar kroeshaar. Ze wilde ‘mooi’ zijn en voor haar betekende dat: niet zichzelf. Wie ze wel mooi vond: Barbie. En wat heeft Barbie? Juist: lang, wapperend, steil haar. Later verruilde ze Barbie voor mode-icoon Kim Kardashian, maar wat bleef: het haar moest zo steil zijn als een skischans en lang tot op de billen.

Dos Reis beseft nu dat er van alles mis is met dit schoonheidsideaal. Ze neemt zich voor haar kroeshaar niet langer chemisch te ontkroezen of te verbergen in vlechten en nephaar. Ze wil naturel gaan. Terwijl ze de moed verzamelt om voortaan haar eigen natuurlijke afrohaar te dragen, bespreekt ze met haar moeder de traditie om al jong (vanaf haar 10e) te beginnen het chemisch ontkroezen van hun haar, met een gemeen goedje dat ‘brandt als de madderfakker’. Maar Nelly had liever brandwondjes dan dat ze rond moest lopen met kroeshaar. Haar moeder ontkroeste ook, haar tantes, iedereen die ze kende deed het. Van generatie op generatie doorgegeven.

Nelly wilde geliefd zijn, erbij horen, geaccepteerd worden door de maatschappij, zichzelf herkennen in de plaatjes op de shampooflessen voor ‘normaal haar’. ‘Ik vind mezelf lelijk met dit haar,’ zegt Nelly, ‘alsof het niet van mij is.’ Bij de afrokapper biecht ze hartverscheurend eerlijk op dat ze zichzelf altijd probeerde te troosten met het idee dat ze tenminste een lichtbruine en geen donkere huidskleur had.

Er zijn meer films die zich buigen over het moderne schoonheidsideaal en de gevolgen daarvan voor de (psychische) gezondheid van jonge mensen. Maar zelden gaan die verhalen over het diepgewortelde racisme, al dan niet geïnternaliseerd, dat gepaard gaat met het westerse schoonheidsideaal. Dos Reis laat ons in haar intieme film zien wat de gevolgen daarvan zijn voor een jonge, zwarte vrouw. Dat maakt Liever Kroes bijzonder waardevol en herkenbaar, niet alleen voor jonge zwarte vrouwen, maar voor iedereen die worstelt met zelfacceptatie.