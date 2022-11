Concentratie van spoedzorg maakt het niet beter of goedkoper, kijk maar naar Denemarken

Er waren eens twee universele autogarages, gelegen op 25 kilometer afstand van elkaar. Ze hadden ieder hun eigen klanten die bij ze terechtkonden met allerhande problemen. Bij zeer complexe reparaties kon een auto worden gesleept naar een merkdealer, maar meestal was dat niet nodig. De universele garages konden 90 procent van de mankementen verhelpen. In de loop van de jaren nam de werkdruk in de garages toe. De gemiddelde leeftijd van de auto’s werd steeds hoger en het zelf-onderhoud nam verder af. Voor sommige auto’s was het noodzakelijk na een reparatie te herstellen in een parkeergarage alvorens weer de weg op te gaan.

Het probleem: die parkeergarages zaten vaak vol, waardoor auto’s veel langer dan nodig een hefbrug bezet hielden. Dit tot frustratie van klanten die boos werden op de monteurs, die het op een gegeven moment welletjes vonden en ander werk zochten.

In plaats van de parkeerdruk op te lossen, werd van bovenaf besloten de werkplaatsen te fuseren. Dat zou de reparaties goedkoper maken en de kwaliteit ervan ten goede komen. Al snel ontstonden nieuwe problemen: sommige monteurs wilden niet meeverhuizen. Klanten moesten langer rijden om bij de garage te komen, wat lastig is als je auto stuk is. Steeds meer sleepwagens werden ingezet om auto’s van en naar de werkplaatsen te rijden. Daarbij, het tekort aan vrije parkeerplaatsen in de garages was nog net zo prangend. Het gevolg: monteurs werden nog meer belast en vooral de krakkemikkigste wagentjes raakten de weg kwijt.

Spoedeisende hulp

Vervang in bovenstaand voorbeeld ‘auto’ door ‘patiënt’ en ‘automonteur’ voor ‘spoedeisende hulp (SEH) medewerker’ en je begrijpt waarom er momenteel zoveel te doen is over de ophanden zijnde hervorming in de acute gezondheidszorg. Ernst Kuipers, ook wel ‘de minister van zorgconcentratie’ genoemd, gelooft heilig in de noodzaak tot sluiten van SEH’s en het concentreren van mensen en middelen om kwalitatief hoogstaande, betaalbare en beschikbare zorg te behouden. Maar is dat wel terecht?

In 2007 begon Denemarken aan de hervorming van spoedzorg. Die heeft overeenkomsten met het Nederlandse plan. Ook de motieven zijn vergelijkbaar: schaarste aan zorgpersoneel, een stijgende zorgvraag en oplopende zorgkosten. Deze Deense hervorming omvat het sluiten of fuseren van kleine ziekenhuizen en het concentreren van gespecialiseerde acute zorg, waarbij het aantal ziekenhuizen wordt gereduceerd van 44 in 2007 naar 21 in 2025. Recent publiceerden de Denen een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze hervorming op de kwaliteit van zorg. En, werd de patiëntenzorg beter? Nee.

Mortaliteit

Het Deense onderzoek, gebaseerd op ruim 11 miljoen patiëntcontacten op de SEH, toont dat de kwaliteit van zorg, uitgedrukt in mortaliteit (overlijden) niet was veranderd vergeleken met de situatie van vóór de hervorming. Alleen voor de complexere spoedzorg werd duidelijk dat concentratie van zorg meer kwaliteit oplevert. Maar zover zijn we al in Nederland. Nu al worden patiënten met een hartinfarct, hersenbloeding of na een ernstig ongeluk per ambulance of helikopter vervoerd naar een traumacentrum. Punt is dat het in ruim 90 procent van de patiëntcontacten op de SEH gaat om zogenaamde laag-complexe problemen. Nog altijd bijzonder vervelend voor de patiënt, maar medisch-technisch gezien niet zo ingewikkeld. Denk aan een gebroken pols, een longontsteking of een snijwond.

Schaalvergroting en centralisatie van deze laag-complexe acute zorg verbetert, zo blijkt uit dit Deens onderzoek, de zorg niet. De negatieve gevolgen van de sluiting of fusie van de ziekenhuizen waren daarentegen groot: langere wachttijden, langere reistijden, slechtere bereikbaarheid én verlies van capaciteit. Want let wel: een deel van het zorgpersoneel verhuisde niet mee. Die ging iets anders doen.

Blindstaren

Eerdere onderzoeken tonen geen financieel voordeel van verdere schaalvergroting van de spoedzorg in Nederland. Met andere woorden: de zorg wordt er ook niet goedkoper van. Door de nadruk op de hervorming van de SEH, wordt uit het oog verloren dat de meeste problemen op de spoedeisende hulp worden veroorzaakt door capaciteitsproblemen elders in de zorgketen. Denk aan een tekort aan ziekenhuisbedden, aan thuiszorg of aan plekken in een verpleeghuis. Deze los je niet op door spoedzorg nog verder te concentreren.

Gezien de bevindingen van de Denen (waarvoor tak) doen we er beter aan om op de rem te trappen en goed na te denken voordat we verdergaan met het sluiten van SEH’s en het verder concentreren van spoedzorg.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.