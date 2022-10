Compensatie? Draai het om: Laat de 4 á 5 miljoen rijkste Nederlanders extra inkomstenbelasting betalen

Het centrum van Laren (Noord-Holland). Beeld ANP / Bram Petraeus



In zijn column constateert ­Peter de Waard dat ook de rijke Nederlanders gecompenseerd worden voor de hoge energie­lasten. Voor de Belastingdienst is het helaas niet uitvoerbaar om dit ongewenste effect te voorkomen.

Mijn voorstel: pak het andersom aan voor de jaren 2022 en 2023. Laat de 4 á 5 miljoen rijkste Nederlanders met gezamenlijk inkomen boven de 60.000 euro een extra bedrag aan inkomstenbelasting betalen. Ik denk aan 1.000 tot 10.000 euro. De kleine grootverdiener betaalt met 1.000 euro zijn eerder ontvangen compensatie terug. De grootverdieners (boven de 2 ton) doet dit ook, maar is bovendien circa 9.000 euro extra kwijt. Dit levert de overheid jaarlijks een bedrag op van 20 tot 25 miljard.

Daarnaast worden de vermogens voor 2 jaar met circa 1 procent extra belast (eigen huis uitgezonderd). Per jaar is dat circa 15 tot 20 miljard.

Totaal dus jaarlijks circa 40 miljard extra inkomsten voor de overheid. Eenvoudig ook uitvoerbaar door de Belastingdienst, aangezien deze tijdelijke belasting achteraf via de jaaropgave wordt uitgevoerd. De sterkste schouders helpen Nederland er bovenop.

Hans van den Heuvel, Amstelveen

Cut the crap

Na het lezen van de column van Arie Elshout dacht ik aan het pamflet Het Socialisme als Kultuurbeweging van Hendrik de Man en Koos Vorrink, uitgegeven door de Arbeiders Jeugd Centrale in 1928.

Dat pamflet is een oproep om naast de economische klassenstrijd ook de geestelijke klassenstrijd te voeren. In het hoofdstuk ‘Het socialisme van de maag en het geweten’ wordt gezegd ‘...dat de klassenstrijd als gevolg van de erkenning van economische belangen niet van zelf de socialistische gezindheid verwekt. Zelfs een goede klassenstrijder kan in zijn hart een spitsburger blijven die maatschappelijk omhoog wil en meer en meer geestelijk conservatief en reactionair wordt.’

Om die geestelijke klassenstrijd te voeren, is in 1924 het Instituut voor Arbeidersontwikkeling opgericht. Koos Vorrink werd de eerste secretaris. Vandaag de dag bestaat dat Instituut nog steeds onder de naam Nivon.

De les van Elshout en van De Man en Vorrink is dat, het liefst een verenigd, links echt werk gaat maken van de geestelijke klassenstrijd. Ga de wijken in, ga praten, ga vooral luisteren. We zijn met de geestelijke klassenstrijd weer terug in 1928. Stop de rotzooi.

Dannie Brus, Zutphen

Vastgeplakt

Ach, we zijn allemaal vastgeplakt aan de aarde en het ziet er naar uit dat de lijm binnenkort loslaat. Sterkte iedereen!

Jan Bekhuis, Arnhem

Chips

Peter de Waard maakt aanschouwelijk hoe Philips door sanering al vele jaren krimpt. Aan uitbreiding wordt bij Philips kennelijk te weinig gedacht. Ter inspiratie wil ik Philips op het idee brengen om chips te gaan produceren. Er is een groot tekort aan en de behoefte aan chips zal in de wereld alleen maar toenemen. Kom op Philips, help jezelf overeind. Bel ASML.

Harry Rinckes, Amsterdam

Suikeroom

‘Een kwart van het boereninkomen is subsidie en dat is nog maar het topje van de ijsberg’ schrijft Frank Kalshoven in zijn zaterdagse column. In mijn omgeving zie ik veel borden in het land staan met de leuze ‘wie zijn boeren niet waardeert heeft van de geschiedenis niets geleerd.’

Die bewering zet de genereuze ­Nederlandse belastingbetaler die niets anders doet dan ‘zijn boeren waarderen’ dus onterecht in de hoek. Het woord ‘boeren’ in de leuze kan dan ook beter worden vervangen door het woord ‘subsidiegever’ of ‘suikeroom’.

Tijs Rolle, Leusden

NIX-18

Precies zoals kinderarts Nico van der Lely betoogt) begrijp ik best dat het onze kinderen (inmiddels 22, 20 en 17 jaar) tegen alle afspraken en waarschuwingen in tóch alcohol slecht kunnen weerstaan. Wel jammer dat ik zelden ouders tref die, zoals wij onvermoeibaar doen, het NIX18-beleid serieus nemen. Het argument ‘deden wij vroeger ook’ is nog wel het slapste excuus. Zo werd ik als kind in een reiswieg los op de achterbank van de auto gezet maar gespte later onze kinderen veilig vast in een maxicosi. Tijden veranderen nu eenmaal.

Nanette Haze, Nijmegen

Scoren

Beste koning, U gaat naar Qatar. Het voetbal heeft dat niet nodig en zeker het WK niet, maar Qatar helaas misschien wel. Niet doen dus.

Hoe mooi zou het zijn als onze koning en koningin bij het WK turnen in Liverpool verschijnen. Dat is nu aan de gang. Of u kiest een andere mooie kleine sport. Dan scoort u pas echt.

Steef Kraan, Delft

Rookbeleid AH

Al enkele jaren beweert Albert Heijn dat stoppen met de verkoop van sigaretten te grote omzetgevolgen heeft en dat stoppen dus met kleine stapjes zal moeten gebeuren. Het blijken extreem kleine stapjes te zijn, getuige wat arts Rinske van de Goor schreef in haar column van 14 oktober (namelijk één vestiging die geen sigaretten meer verkoopt op de 1.100 in Nederland en België).

Maar de situatie blijkt nog ernstiger te zijn dan zij al aan de kaak stelde. Hoe bizar de bezorgdheid is van AH om haar omzet, wordt nog tastbaarder als je de cijfers op macroniveau doorrekent. Ik maak hier gebruik van cijfers zoals die zijn te vinden bij het Trimbos-instituut. Die leren dat jaarlijks ruim 19 duizend mensen overlijden aan de directe gevolgen van roken.

Verder hebben rokers een tien jaar lagere levensverwachting in vergelijking met niet-rokers. AH verkoopt 29 procent van alle sigaretten in Nederland, zoals Van de Goor schreef. Dat komt er dus op neer dat jaarlijks 5.510 mensen overlijden aan de sigaretten die AH verkoopt.

Van de Goor schreef verder dat dagelijks 75 kinderen met roken beginnen. Doorrekenend komt dat jaarlijks neer op een aantal van 27.375 kinderen. Het grootste deel daarvan is op 18-jarige leeftijd verslaafd. Informatie van het Trimbos-instituut laat zien dat ruim de helft van deze rokers overlijdt aan de gevolgen van roken.

Dat betekent dat zo’n 13.688 van de kinderen, die elk jaar beginnen met roken én verslaafd raken, daaraan zullen overlijden. Daarvan neemt AH 29 procent voor haar rekening: dus 3.970 kinderen die een ongezonder leven lijden met een tien jaar lagere levensverwachting in vergelijking met niet-rokers.

Er zijn minder zwaarwegende redenen om eens door te lopen naar een andere supermarkt.

Bas Baanders, Amsterdam