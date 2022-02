Communist Rinze Visser vraagt zich soms af waarom de mensen nog links zouden stemmen

Rinze Visser heeft weinig moeite de situatie in Oekraïne te analyseren. De socialistische Sovjet-Unie bestaat helaas niet meer, het Russische kapitaal vecht met het westerse en weer worden mensenlevens opgeofferd voor de belangen en de winsten van het kapitaal.

Alle buitenlandse troepen weg uit Oekraïne, en Nederland uit de Navo!

Maar goed, daar gaat Rinze Visser (83) niet over, ook al is hij het langstzittende gemeenteraadslid van Nederland. Hij kwam in 1970 in de gemeenteraad van Lemsterland, dat sindsdien opging in de gemeente Fryske Marren. Rinze Visser ging mee.

Rinze Visser is ook een van de laatste communistische volksvertegenwoordigers van het land. Hij is het enige raadslid van de Nieuwe Communistische Partij (NCPN). De afgescheidenen van de NCPN, die verder gingen onder de naam Verenigde Communistische Partij (VCP), hebben nog vier raadsleden in de gemeente Oldambt, in Groningen.

Rinze Visser, het langstzittende raadslid van Nederland.

Visser versaagt niet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is hij weer lijsttrekker voor de NCPN en gaat hij op voor een nieuwe termijn van vier jaar. Hij heeft nu even last van zijn ene oog, maar verder is hij kerngezond. Dat Rinze Visser zal worden herkozen staat wel zo ongeveer vast.

Rinze Visser woont in Lemmer, in het zuiden van Friesland. Hij is een Lemster pur sang. In de voormalige vissersplaats is hij een icoon. Iedereen kent Rinze Visser. In zijn woonplaats werd de NCPN de grootste partij. De meeste van zijn kiezers stemmen niet op de NCPN, maar op Rinze Visser, een sociaal bewogen mens dat altijd klaarstaat om zijn medeburgers te helpen, vooral bij problemen met de overheid en haar instanties. In Lemmer kun je altijd naar Rinze toe. Dat was zo in 1970, dat is nog steeds zo. Ze bellen hem op of ze bellen bij hem aan en Rinze zegt nooit nee.

Eind jaren vijftig sloot hij zich aan bij de CPN. Zijn vader was lid van de partij en thuis lazen ze De Waarheid, die hij ijverig doorspitte. ‘Eerst was ik te jong om het te begrijpen, maar wat je snapt moet je onthouden. Zo kom je langzaam maar zeker verder.’ Hij mocht naar de ULO toen de meeste arbeiderskinderen in Lemmer na de lagere school nog direct aan het werk gingen. Hij werkte anderhalf jaar op een kantoor, ‘maar ik dacht: dit is niet mijn plek.’

Visser voer op ‘een bak’ bij de Zuiderzeewerken, zat een tijd op de Noordzee als ‘visserman’. Sommige werkgevers hadden het niet zo op de communist, die nooit zijn principes verloochende. In 1970 kwam Visser als de nummer twee op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen – het begin van een lange politieke loopbaan.

Hij maakte in 1990 het einde van de CPN mee, die tot zijn grote spijt opging in GroenLinks. In 1994 behaalde hij als landelijk lijsttrekker voor de NCPN ruim elfduizend stemmen bij de Kamerverkiezingen – veel te weinig voor een zetel.

Soms vraagt hij zich af waarom de mensen nog links zouden stemmen. ‘Ook wij, de communisten, hebben de mensen in de steek gelaten. Wij hebben onze partij opgegeven. Mensen stemmen op partijen die de bek opendoen. Vroeger deden de communisten dat.’ Rinze Visser doet dat nog steeds, maar zijn invloed is beperkt.

Zijn politieke visie is klassiek communistisch: onder het kapitalistisch stelsel zullen veel van de huidige problemen niet worden opgelost. ‘Individualisme is de religie van het kapitalisme, en kapitaal is God. De regering is het Centraal Comité van het kapitalisme. Het is een kwestie van macht, geld is macht.’ Macht moet uit het volk komen, ‘we moeten niet blijven hangen in petearen (gesprekken, red.) van intellectuelen. Er moet iets veranderen van onderop, dan verandert er daarboven ook iets.’

Visser heeft geen vijanden, alleen tegenstanders, zegt hij. Hij kan als het moet ook samenwerken met de VVD. Alleen als ze zeggen dat hij dingen aan de orde stelt ter meerdere eer en glorie van zichzelf, wordt hij kwaad.

De romantiek is een beetje verdwenen uit het leven en de politiek, zegt Visser. Gemeentes zijn groter geworden, communicatie met de burgers is steeds verder gedigitaliseerd, mensen worden bijna letterlijk niet meer gehoord. En dan moet Visser aan de bak: hij moet zich soms inhouden om zo’n arrogante ambtenaar niet over de tafel te trekken. Treiteraars zijn het soms.

Vraag hem niet wanneer hij van plan is te stoppen. ‘De koningin van Engeland is 95 en die doet het al zeventig jaar. Dus sla die vraag maar over.’

Als hij een geheim heeft, is dit het: ‘Succes is mooi, maar je moet ook worden gedreven door teleurstellingen.’