Columnist illustreert perfect de kloof in de zorg

De kloof tussen het wensdenken, de werkelijkheid van de beleidsmakers van de overheid en de harde realiteit van de praktijk, wordt perfect geïllustreerd in de column van Thomas van der Meer. Zoals vaker in zijn bijdragen geeft hij een zeer navolgbare inkijk in de niet zelden rauwe werkelijkheid van de praktijk in de zorg. En passant prikt hij de ondragelijke ministeriele luchtballonen met veel lichtheid in zijn toon, lek. De sector kan zich geen betere pleitbezorger wensen.

Het lijkt er helaas op dat men het wensdenken accepteert. Noch de verpleeghuizen, noch de eveneens in haar bestaan bedreigde wijkverpleging geven blijk van protest. Onlangs accepteerde men de paradoxale boodschap uit de troonrede: de wijkverpleging en huisartsenzorg worden versterkt en het op budget wordt gekort?

Het wordt tijd om het wensdenken niet alleen met de pen aan te pakken, maar in navolging van de huisartsen – die weigeren het Integrale Zorg Akkoord te ondertekenen - te stoppen met het accepteren ervan.

Peter Bakens, voormalig wijkverpleegkundige en docent hbo-verpleegkunde, Den Haag

Boeren

CDA-gedeputeerde Peter Drenth heeft het stikstofdossier onder zijn hoede. Geen gemakkelijke taak in Gelderland waar in de weilanden borden staan met ‘Genocide op de boer nu. De volgende bent u’ en ‘The Great Reset’. Drenth schetst desondanks een rooskleurig beeld van de bereidwilligheid van de boeren: ‘Er is geen weerstand tegen opkoop. De weerstand bij de boeren zit op het verhaal van onteigenen.’

Hoe is dit te rijmen met zijn uitspraak: ‘Wij hebben boerderijen gekocht waar de kinderen niet meer bij buren worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes, omdat men ze als verraders ziet. Het ligt echt gewoon extreem gevoelig in de sociale sfeer.’ Beter kun je de situatie niet illustreren.

Gerard Mensink, Vleuten

Energieplafond

Veel van de bezwaren van de op Prinsjesdag aangekondigde energiemaatregel zijn eenvoudig te verhelpen door het verbruik waarboven de volle prijs betaald moet worden te baseren op het bij de energiemaatschappij bekende verbruik in het afgelopen jaar. Om de gewenste besparing te bevorderen zou die bijvoorbeeld op 80 procent daarvan kunnen worden gesteld.

Lex van der Meer, Hoenderloo

Bonus

De voltijdsbonus is weer een typisch voorbeeld van een kortetermijnoplossing oftewel dweilen met de kraan open. Begin met op te lossen waar een groot deel van het probleem zit: de kinderopvang. Als die gratis is, gaan ook zonder bonus veel meer mensen voltijds werken.

Heleen Houterman, Middelburg

Bonus (2)

Een voltijdsbonus en gratis kinderopvang helpen niets als die kinderopvang er door gebrek aan personeel ­helemaal niet is.

Niek van Dijk, Amsterdam

Vrije artsenkeuze

Helemaal eens ben ik het met het stuk van Hans Westgeest, internist-oncoloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda (23/9). Hij stelt dat vrije keuze in de zorgverzekering mensen dupeert en de solidariteit ondermijnt. De invoering van de Zorgverzekeringswet per

1 januari 2006 die dat teweegbrengt (marktwerking in de zorg) heb ik dan ook nooit een goed plan gevonden. Als ik helaas wat mankeer, ben ik blij dat ik in ieder geval goed verzekerd ben en als ik niets mankeer dan ben ik héél blij dat ik niets mankeer.

Gerry Diks, Eindhoven

‘Jouw tarieven’

Ik kreeg van mijn energieleverancier bericht. ‘Jouw tarieven gaan per 1 oktober 2022 omhoog.’ Nog afgezien van de onaangename inhoud, stoorde ik mij aan het gebruik van ‘jouw’ en ‘jij’ in het bericht. Ik ben niet gewend met die aanspreekvormen bejegend te worden door mensen met wie ik niet in een vriendschappelijke, familiale of intieme relatie sta. Ik heb de energie­leverancier daar ook op gewezen.

Maar het is een trend: ‘Neem nu je voordeel’, ‘Heb jij jouw kortingsbonnen al gebruikt?’ Ben ik nu echt niet meer van deze tijd of is het terecht dat ik al dat familiale taalgebruik als ongewenst beschouw?

R.A. van der Weij Fortin, Sappemeer

Shirt

Oranje werd in 1988 Europees kampioen in het lelijkste shirt sinds mensenheugenis. Het nieuwe Oranje-tenue biedt volop hoop op de wereldtitel.

Nicolai Duin, Nijmegen

