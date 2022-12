Chinezen zijn verbijsterd nu wetenschappers zichzelf tegenspreken over het coronavirus

Media in Beeld Sophia Twigt

Wie het boek 1984 van George Orwell heeft gelezen, over hoe een totalitair bewind het denken van zijn bevolking manipuleert, zag vorige week hele passages tot leven komen in China. In het boek wordt de bevolking voorgehouden dat ze altijd al in oorlog was met Eurazië, de eeuwige vijand, ook al was Eurazië kort daarvoor nog een bondgenoot. In Chinese staatsmedia werd omikron vorige week ineens mild en ongevaarlijk genoemd, ook al was het kort daarvoor nog dodelijk en riskant.

In een week tijd werd de werkelijkheid in Chinese staatsmedia vervangen door haar tegendeel, en de bevolking werd geacht te volgen.

Virusdijkbreuk

De beslissing van de Chinese overheid om het zerocovidbeleid los te laten, lijkt overhaast te zijn genomen, onder druk van een protestgolf, maar nog meer van een virusgolf. Beijing kampt deze week met zo veel covidgevallen dat een virusdijkbreuk vorige week al in de maak moet zijn geweest. Of zoals de in China gespecialiseerde nieuwssite What’s on Weibo schreef: ‘Misschien is deze omikrongolf niet veroorzaakt door het einde van de maatregelen, maar is het einde van de maatregelen veroorzaakt door de omikrongolf.’

En dus heeft Beijing in allerijl het zerocovidbeleid losgelaten, en is ook het narratief halsoverkop aangepast. Dat levert bizarre situaties op in Chinese staatsmedia, waar befaamde wetenschappers zichzelf regelrecht tegenspreken. Na maanden van onheilsberichten over het coronavirus, beweren ze nu dat omikron geen kwaad kan.

Neem Liang Wannian, directeur epidemiebestrijding van de Nationale Gezondheidscommissie. Die waarschuwt half april, als Shanghai in lockdown moet, dat omikron zeven tot acht keer dodelijker is dan griep. Half oktober, als president Xi Jinping zijn Partijcongres houdt, zegt Liang dat het loslaten van omikron ‘tot onaanvaardbaar veel doden’ zou leiden. Maar op 7 december, als Beijing tot loslaten overgaat, relativeert Liang de dodelijkheid van omikron. ‘Het huidige virus is veel milder.’

Zhang Boli, een expert in traditionele Chinese geneeskunde, waarschuwt half oktober in partijkrant People’s Daily voor ‘desastreuze gevolgen’ als China het zerocovidbeleid zou loslaten. ‘Het virus zal zich wijd verspreiden, en dat zal tot een enorm aantal ernstig zieken en doden leiden.’ Op 8 december zegt Zhang over datzelfde virus dat de dodelijkheid is afgenomen, en dat de condities rijp zijn om covid tot een minder gevaarlijke categorie-B-ziekte te declassificeren.

Wu Zunyong, hoofdepidemioloog van het Chinese Centrum voor Ziektebestrijding, waarschuwt in oktober op staatszender CCTV voor de gevolgen van long covid. ‘De langetermijneffecten van covid kunnen weken, maanden of langer aanhouden’, zegt hij. Na 7 december ontkennen Chinese experts het bestaan van ‘long covid’, door middel van een definitiewijziging: alleen als symptomen levenslang aanhouden – wat bij covid nog onbekend is – kan je volgens hen van langetermijneffecten spreken.

U-bocht

De U-bocht van de Chinese experts is niet wetenschappelijk te verklaren. China kampt met precies dezelfde subvarianten (BA.5 en BF.7) als twee maanden geleden, de vaccinatiegraad is al een jaar nauwelijks gestegen, en ook het aantal ic-bedden lijkt niet substantieel toegenomen. Al melden staatsmedia ook daar een magische ommekeer: een maand geleden telde China volgens de Nationale Gezondheidscommissie 4 ic-bedden per 100 duizend inwoners, en nu ineens 10 per 100 duizend.

De botsende werkelijkheden laten veel Chinezen verbijsterd achter: wat moeten ze nu geloven? De meesten lijken er een algemeen wantrouwen tegenover experts aan over te houden. ‘Mensen vertrouwen nu vooral op de ervaringen van familie en vrienden’, schrijft Xiao Yi, een freelanceschrijver voor privémedia, in een artikel op zijn persoonlijk blog. ‘Ze lezen persoonlijke verslagen van wie positief heeft getest, meer dan wetenschappelijke artikelen. Traditionele mondelinge overlevering is de echte manier om gezond verstand te verspreiden.’

