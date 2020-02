China komt met eigen versie van Volkskrant-interview over Coronavirus

Op zoek naar Chinese gesprekspartners voor een reportage grasduin ik door een app-groep op Wechat. Dat is een Chinese variant van Whatsapp. Een kennis met veel contacten heeft die groep speciaal aangemaakt om me voor te stellen aan een groot aantal Chinese organisaties. De kennis heeft er bij wijze van introductie het Wechat-account van de Chinese ambassade in Nederland bijgezet. Daar staat mijn gesprek met ambassadeur Xu Hong uitgeschreven.

Niet helemaal compleet. De ijsbreker - ik vroeg hoe het met Xu’s familie in de zwaar getroffen provincie Hubei gaat − is weggelaten, want het afschermen van privélevens van ambtenaren is gebruikelijk en Chinese ambassadeurs presenteren zich niet al te persoonlijk.

Alle kritische vragen over de inzet van kunstmatige intelligentie, Big Data en andere high tech die China de afgelopen jaren de reputatie van digitale surveillancestaat hebben bezorgd, zijn weggelaten, terwijl ik juist zo benieuwd was hoe die technieken worden gebruikt bij het bestrijden van de corona-epidemie. Bijvoorbeeld een computersysteem dat uit grote hoeveelheden data ‘potentiële probleem-gevallen’ kan identificeren in de westelijke provincie Xinjiang. Interne Chinese overheidsdocumenten beschrijven hoe dat systeem de autoriteiten helpt bij de selectie van islamitische Oeigoeren voor heropvoeding. Xu gaf er geen antwoord op, maar Chineestalige lezers krijgen dat hele onderwerp niet mee.

Waar de ambassade vast blij mee was: na negentien jaar als correspondent in Beijing is mijn politieke jargon nog goed genoeg om te fungeren als inleiding voor Xu’s verplichte lofzang op het politieke systeem en de Communistische Partij.

De vermaningen over de cartoons zijn letterlijk uitgetikt. Het aardige is dat enkele zinnetjes die door ruimtegebrek in de Volkskrant-weergave sneuvelden, hier zijn blijven staan. Xu slingert heen en weer tussen waarschuwingen aan iedereen die China-kritische cartoons publiceert en het dogma van ‘Vier Keer Zelfvertrouwen’ van de Chinese president Xi Jinping. Die slogan staat, jawel, voor zelfvertrouwen en dat betekent dat een goed partijlid zich buitenlandse kritiek niet aantrekt. In één alinea moet Xu zich druk maken over spotprenten, terwijl hij zegt dat ze eigenlijk niet belangrijk zijn. Complimenten aan de Chinese ambassade-medewerkers, die deze politieke spagaat beter hebben opgeschreven dan ik.