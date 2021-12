China heeft veel te verbergen, en doet dat met succes. En wij kijken weg

Twee documentaires op NPO 2 waren genoeg om slapeloze nachten te veroorzaken.

Met twee welgemikte vuistslagen sloeg NPO 2 op 5 december de avond van de zoete illusies aan gruzelementen. Het was vast toeval dat eerst Nieuwsuur en even later Humans Medialogica indringende reportages toonden over martelpraktijken en genocide in respectievelijk Rusland en de Volksrepubliek China. In de wetenschap dat het altijd zinnig is het ware gezicht van (bijna-)totalitaire staten te herkennen (in plaats van coronagestuntel in Nederland daarmee op één lijn te stellen), nam ik de onbedoelde overdosis wreedheid tot me.

Het hoeft niet te verbazen dat een land dat een passagiersvliegtuig uit de Oekraïense hemel schiet zijn eigen vermeende misdadigers en politieke dissidenten in gevangenschap met weinig compassie behandelt. Maar de stelselmatige manier waarop als ziekenhuis vermomde martelcentra in Rusland gevangenen en familieleden mishandelen, afpersen en tot wanhoop drijven, doet terugdenken aan de duistere jaren van de KGB-terreur.

Een klokkenluider, inmiddels uitgeweken uit Rusland, nam op zijn vlucht naar eigen zeggen zo’n duizend videofilmpjes mee met heimelijke opnamen van martelpraktijken, waarbij ook gevangenen onderling werden gedwongen elkaar te pijnigen. Al te expliciet waren de beelden die Nieuwsuur vertoonde niet, maar genoeg om slapeloze nachten te veroorzaken over het beest in de mens.

Een Oeigoerse vrouw legt op Chinese staats-tv uit waarom ze geen moslimkleding meer draagt. Beeld Human

Vergeleken daarbij was Medialogica’s docu Bang voor Beijing bijna gesofisticeerd. China heeft véél te verbergen in de westelijke provincie Xinjiang, en doet dat dan ook, met succes. Het opsluiten van honderdduizenden Oeigoeren in concentratiekampen, de verwoesting van hun cultuur door gedwongen assimilatie, het onder het mom van emancipatie pushen van moslimvrouwen om de hoofddoek af te werpen en zich op te maken en te kleden als moderne burgers: het vormt geen beletsel voor de wereld om bijvoorbeeld reikhalzend uit te kijken naar de aanstaande Olympische Winterspelen in Beijing. We kijken weg.

Geen opnamen in Medialogica van martelmethoden met elektrische helmen, staven en stoelen, wel indrukwekkende getuigenissen van enkele naar Nederland uitgeweken Oeigoeren. De jonge, moedige Alerk Ablikim vertelde hoe zijn vader, een dichter en schrijver, in 2017 in het niets verdween, om twee jaar later op te duiken in een filmpje waarin hij vrolijk Chinese liedjes zingt. Maar Alerk zag de angst en het verdriet in de ogen van zijn vader en twijfelt over zijn welzijn. Contact opnemen durft hij niet, want als zijn vader telefoneert met het buitenland, is dat strafbaar.

Medialogica onderzocht vooral hoe de lange arm – de giftige slang is een toepasselijker beeldspraak – van de Chinese dictatuur reikt tot in het Westen, bijvoorbeeld via vloggers op YouTube. Maar ook direct: een in Utrecht woonachtige Oeigoerse lerares kreeg, vanaf het telefoonnummer van haar zus in Xinjiang, opdracht terug te keren naar China, anders zou haar familie gevaar lopen. Sinologen, ook in Nederland, plegen zelfcensuur, uit angst op werkbezoek in China ook achter de tralies te verdwijnen.

Grenzeloos brutaal, de dictatuur. En grenzeloos treurig, de machteloze westerse reactie daarop.