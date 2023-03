Cees denkt nog steeds dat zijn boek van toen in een mooie gebonden editie op de vaderlandse nachtkastjes ligt

Luister, ooit nam ik dus een complete cd-winkel over van een man in Dordrecht. Sindsdien ben ik middenstander. Ik handel in klassieke cd’s, er staan er hier nog een paar duizend waar ik vanaf moet. Ik vergeet dat steeds.

Zelf Frans Laarmans worden, zo was het gekomen. Wie kent hem niet, Elsschots onsterfelijke creatie. Nou ja, bijna iedereen, als ik de berichten over die televisiequiz goed begrepen heb. Met Freriks en Kroepoekje, hoe heet het. Wie van de drie.

Afijn, geen van de kandidaten erin wist wie Willem Frederik Hermans was. Luister, dan weet je al helemaal niet wie Willem Elsschot is. Laat staan dat je de onsterfelijke Frans Laarmans kent.

Laarmans gaat zowel in Lijmen als in Kaas, Elsschots ‘beroemdste’ romans, in zaken. In Lijmen laat hij zich voor de kar van ene Boorman spannen, die het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen uitgeeft, een blad waarin bedrijven een ronkend artikel kunnen laten verschijnen over zichzelf. Aan Laarmans de taak die bedrijven zo veel mogelijk presentexemplaren aan te smeren (het lijmen uit de titel). Wat ze niet weten, is dat Boormans Wereldtijdschrift verder niet bestaat. Alleen de duizenden, prijzige presentexemplaren die Laarmans ze aanlijmt, bestaan. Er komen brokken van.

Zulke dingen gebeuren dus echt, hè. Vroeger, toen ik nog bij uitgeverij L.J. Veen werkte, zaten we op de Herengracht in één pand met Atlas. Onze grootste schrijver was Mart, het sportboekenfenomeen – maar zij hadden nog wel grotere. Mogelijk de grootste was Cees. Een keertje had het gesneeuwd, en toen ik ’s ochtends uit de tram stapte, trof ik aan het begin van de Herengracht twee Atlas-employees aan met een sneeuwschep. Ze hadden een pad vrijgemaakt van ruim 100 meter. Luister, zeiden ze, Cees komt eraan.

O ja, zei ik, tuurlijk. En ik wenste ze sterkte.

Al sinds maandag was iedereen bij Atlas in rep en roer, want Cees kwam helemaal vanaf zijn Canarische eiland zijn nieuwe boek ophalen, hadden ze niet op gerekend, dat Cees het vliegtuig zou pakken, en eigenlijk beseften ze nu pas dat ze geen gebonden editie van Cees’ nieuwe boek hadden laten drukken. ‘We hebben verdomme alleen paperbacks’, stamelde de uitgever lijkbleek. Zijn vrouw, ook in het bedrijf, begon te huilen.

Een paniekerig bellen met drukkers en binders volgde; er moesten als de bliksem tien gebonden boeken gefabriceerd worden, dan maar ’s nachts, blafte de uitgever, Cees ging nu boarden, ze moesten er Cees een paar kunnen overhandigen, drie ofzo, en er zeker zeven losjes door het gebouw verspreiden, op de trap, op de schouw, zodat Cees ze met een tevreden glimlach kon opmerken.

Luister, Cees denkt nog steeds dat zijn boek van toen in een mooie gebonden editie, echt linnen, leeslint, op de vaderlandse nachtkastjes ligt. Om welk boek het gaat, zeg ik lekker niet.

Shit. Eigenlijk, bedenk ik me, bedoelde ik Kaas, qua mijn cd’s. Kom ik nu mee. Lijmen heeft er vrij weinig mee te maken, alleen in de verte. Nee, het ging om Laarmans in Kaas, dom zeg. In Kaas zadelt ene Van Schoonbeke hem op met een ontiegelijke voorraad bollen Edammer kaas, voor de handel. Maar het lukt Laarmans op geen enkele manier van die bollen af te komen. Ja, nee, zó ging het met mijn cd’s, zoals in Kaas.

Maar onlangs, wilde ik vertellen, heb ik ze doorgespeeld aan mijn broer Mike. Zelf Van Schoonbeke worden dus. Het lek is boven. Wie weet volgende keer meer hierover.