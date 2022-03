Castricums speldenprikjes legden het ongemak tussen verdachte De Mos en oud-excellentie Verdonk bloot

De journalist van Omroep West vroeg het Richard de Mos (lijsttrekker van Hart voor Den Haag, nu met acht zetels de grootste partij in de raad) gewoon recht op de man af: haalt u met Rita Verdonk niet het paard van Troje binnen? Rutger Castricum durfde afgelopen vrijdag in De Hofkar (Powned) deze vraag niet stellen, toen De Mos samen met Verdonk (de nummer twee op de lijst, tevens oud-VVD-minister en voormalig lijsttrekker van de grandioos mislukte partij Trots op Nederland) bij hem in de bus stapte.

Presentator Rutger Castricum (links), lijsttrekker van Hart voor Den Haag Richard de Mos en Rita Verdonk voor de Scheveningse gevangenis. Beeld Powned

Het was de laatste van tien afleveringen van De Hofkar, waarin Castricum in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lokale politici rondrijdt in een retrobusje. Het is een van de weinige programma’s (Nieuwsuur als opvallende uitzondering) op de landelijke televisie waarin lokale politici werden geportretteerd. Hoewel het soms schuurt in De Hofkar, voert de jolige sfeer de boventoon. Het 15 minuten durende programma lijkt vooral bedoeld als tussendoortje. Inhoudelijk wordt de kiezer beter bediend bij de regionale omroepen. Zoals bij DTV Den Bosch in een confrontatie, of zeg maar gerust afslachting, van interviewer Patrick Huisman met FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema dat vorige week viral ging op sociale media.

Maar Castricums speldenprikjes (‘je bent niks veranderd, je kan nog steeds zo zuigen’, aldus Verdonk) legden evengoed de ongemakkelijke verhouding tussen de roemruchte Haagse politici bloot. Dat begon al bij zijn begroeting van ‘de verdachte en de oud-excellentie’. Richard de Mos wordt als oud-wethouder verdacht van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en deelname aan twee criminele organisaties.

‘Wie gaat er voorin zitten?’, ging de presentator vrolijk verder. ‘Ik!’, antwoordde De Mos snel. Alsof een plek op de achterbank ‘IJzeren Rita’ ooit zou tegen houden een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap – Rutte en de VVD weten daar alles van. Maar misschien is dat niet eens nodig, want mocht De Mos worden vervolgd en veroordeeld, dan is het de bedoeling dat zij de leiding overneemt. Tot het justitieel onderzoek is afgerond, zit De Mos op hete kolen en Verdonk geduldig op de reservebank.

Na vijf minuten wilde de presentator weten of comeback Rita wel goed zat op de achterbank. Ze mocht anders wel voorin komen zitten hoor, aan hem had het niet gelegen. Castricum grijnsde breeduit. Dat was, volgens De Mos, ‘stoken in een goed huwelijk’. ‘We hebben een steengoed huwelijk’, zei hij. Op de achterbank bleef het stil.

Verdonk zei ruim tien jaar geleden voorgoed afscheid te nemen van de politiek. Maar dit verzoek van De Mos was ‘een gouden kans’. Castricum vroeg niet verder, de plek waar hij ze naartoe reed voor een bakkie pleur zei genoeg. Daar zaten ze dan, picknickend voor de poort van de Scheveningse gevangenis. ‘Ik breng je heus niet naar binnen’, zei Castricum tegen de lijsttrekker. Verdonk gaf De Mos nog een klap op de schouder.