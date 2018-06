Caspar loopt samen met Volkskrant-lezers door Heerlijkheid Beek

Bij Gorinchem stond ik al met één been in Zuid-Holland, met het andere nog in Gelderland, terwijl ik Brabant kon zien liggen aan de overkant van de Boven-Merwede. Maar om allerlei redenen – voorjaarsonrust is er een van – wordt het tijd voor wat tussentijdse uitstapjes. Weken eerder had ik al een tochtje bedacht voor Volkskrant-lezers, waarin het landschapsverhaal is gecomprimeerd: over de Nijmeegse stuwwal met als einddoel het hoofdkwartier van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in Beek-Ubbergen. Dus lopen we nu in een sliert van Nijmegen naar Beek-Ubbergen, met af en toe een stop vanwege de doorkijkjes naar het Rijndal en om de troepen te inspecteren.

Door Heerlijkheid Beek, weilanden, bloemrijke hooilandjes, bos, beekjes, bankjes, kastanjebomen die de Romeinen importeerden vanwege de tamme kastanjes; de Romeinen waren van plan een tijdje te blijven. Logisch dat ze de stuwwal kozen als garnizoenplaats. Ook begrijpelijk: de weifelachtigheid bij het verdere oprukken, de zompige Hollandse delta in. Zelfs nu betrap ik me weleens op de gedachte dat de Nijmeegse stuwwal een goede bestemming zou zijn voor binnenlandse klimaatvluchtelingen.

Vogelmelk

Omdat ik niet alleen ben, leent de dag er zich niet voor om al te veel stil te staan bij details. Plekjes genoeg waar ik normaal gesproken een kwartier in stilte zou staan, om moeizaam maar vastberaden de vogelgeluidjes thuis te brengen. Nu ben ik blij dat er een deelnemer aanwezig is die voorkomt dat ik vastberaden verkeerd loop. En naast dagkoekoeksbloemen ontdekt iemand vogelmelk langs het pad.

vogelmelk Foto Caspar Janssen

Al zigzaggend, klimmend en dalend komen we in de invloedssfeer van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Langs graften gaat het, wildwallen, tunen, vlechtheggen, sleedoornheggen, walheggen, bloemrijke akkerstroken, hoogstamfruitbomen. Het hele palet. Romantisch landschap van weleer, denk je dan, maar dat zal Jaap Dirkmaat, de drijvende kracht achter de vereniging, met kracht tegenspreken: zo hoort het landschap van nu te zijn. Punt. Dan de bloemenzee bij het expressionistische hoofdkwartier van de vereniging op de Wylerberg, rond de 200 soorten bloeien hier, ze vormen een levende boodschap. En het is waar: je zou haast een vereniging, stichting of bedrijf uitvinden om hier kantoor te mogen houden.

Jaap Dirkmaat zit er klaar voor.