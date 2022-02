Carnaval ondanks corona: dikke vinger, alaaf!

Het was op 27 februari 2020 te Loon op Zand in de provincie Noord-Brabant, dat bij een 56-jarige man het coronavirus werd vastgesteld. Men was toen nog onwetend en weinig alert en zag er geen been in om het carnaval gewoon te laten doorgaan. Niet veel later stroomden de ziekenhuizen vol, de eerste doden vielen. Overal ter wereld ontstonden nieuwe brandhaarden. De paniek onder de bevolking was groot, de eerste coronagolf was een feit.

Een jaar en een lockdown verder werd besloten dat het carnaval 2021 niet kon doorgaan. Te riskant. Maar de druk vanuit het volk, vanuit de horeca en vanuit de politiek was enorm. Wat is een mens zonder carnaval? Een café zonder bier, een champagnefles zonder kurk, een neukpartij zonder klaarkomen. Verontruste psychologen, psychiaters en andere zorgverleners wezen erop dat de jeugd in depressie zou wegroesten wanneer zij thuis moest blijven rondhangen in haar eigen bubbel.

Dus trapte de plaatselijke carnavalsvereniging van het Bossche Oeteldonk op de 11de van de 11de in het jaar 2021 af om een voorschot te nemen op het jaar 2022. Het motto: ‘Als dit ons laatste feestje is, moeten wij daar extra van genieten.’ In Oeteldonk kwamen 20 duizend man opdraven en men zong ‘Ik voel geen carnavalsschaamte’ en ‘Laat je prik zien’.

Alaaf!

Op de 24ste van de 11de bleek uit cijfers van het RIVM dat het aantal besmettingen in Den Bosch was verdubbeld: ‘De opening van het carnavalsseizoen was een katalysator.’ De ezel en de steen. De ziekenhuizen in Noord-Brabant waren nog niet bekomen van de eerste golf of een plotselinge wildgroei aan besmettingen spoelde weer over ze heen.

Het is februari 2022. Eind van de maand begint het carnaval weer. De ezel en zijn derde steen. Tot die tijd gaan ‘de carnavalsburgemeesters’ nadenken over wat mogelijk is. Ik geef alvast wat argumenten: je houdt de mensen toch niet tegen, carnaval is er, carnaval is een cultuurding, je kunt Kerst en Oud en Nieuw niet verbieden en je kunt carnaval niet verbieden, als de cafés open mogen, kun je moeilijk de polonaise afschaffen. Carnaval bestaat al eeuwen, dat neem je de mensen niet af. Ze hebben toch al zo lang thuisgezeten.

Kortom, carnaval gaat gewoon door. Wel worden er allerlei maatregelen genomen waaraan de feestvierders zich moeten houden, maar waaraan zij zich in het geheel niet gaan houden, eenvoudig omdat zoiets onmogelijk is in een hossende meute. Als u er discreet over bent, wil ik wel verklappen dat de Brabantse burgemeesters het afgelopen weekend op een kleine schaal een proefcarnaval hebben georganiseerd in Oeteldonk. Dankzij een bevriende relatie heb ik beelden daarvan toegespeeld gekregen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat ik daarover schrijf, maar als journalist kan ik natuurlijk niet zwijgen.

Zo zien we halfdronken mensen met feestneuzen op, die proberen aftstand te houden, waarbij ze zwabberend op hun benen het lied aanheffen: ‘Dikke vinger in je reet, dikke vinger in je keel, wij hebben schijt aan het hele zorgpersoneel!’ Waarna zij allemaal in koor roepen: ‘Alaaf!’

En dan gaat het in het rond van mond tot kont: er staat een paard in de gang, het gras is maar twee kontjes hoog, lekkere delleke, Mien waar is je feestneus, bij ons staat op de keukendeur, geile Jelle zag hem hangen, ik heb worstjes op mijn borstjes, het bananenlied, enzovoort. Dat is juist het mooie van carnaval, dat het zo’n cultuurding is. Aan de beelden is ook duidelijk te zien dat de mensen genieten en het echt naar hun zin hebben, vooral als het lied wordt aangeheven: ‘De ziekenhuizen liggen tsjokkie vol, krijg de rambam met je anderhalve meter, in je bilspleet zit een veter.’

En dan weer, als steeds: ‘Alaaf!’

De Snollekebollekes van Rob Kemps waren eveneens op dit proefcarnaval aanwezig, net als Frank Lammers en Thomas Acda, die namens de Jumbo en de Aldi – of was het de Lidl? – per schnabbel de Brabantse kleuren kwamen hooghouden. Van links naar rechts en dan weer terug, hihaho! En ze zongen allemaal: ‘Op en neer op de ic, en met je kop in de plee, want het virus krijgt ons niet klein, het is zo fijn een boosterprik te zijn. Alaaf!’

Binnenkort zullen de carnavalsburgemeesters onder leiding van Henk Bruls – ‘dikke Bruls, drie bier!’ – beslissen wat er zoal mogelijk zal zijn. Maar afgaande op de beelden, ziet het er verdomd goed uit. Minister Yesilgöz van Justitie heeft zich intussen helemaal achter de burgemeesters opgesteld, opdat het ondanks corona toch een waar volksfeest moge worden.

Daarom met z’n allen nog één keer: ‘Dikke vinger in je reet, dikke vinger in je keel, wij hebben schijt aan het hele zorgpersoneel. Alaaf!!!’