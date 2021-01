Candy Crush tijdens regeringsbijeenkomsten werd deze politicus niet in dank afgenomen

Deelstaatpremier Bodo Ramelow van Thüringen verklapte dat hij Candy Crush speelde tijdens coronapersconferenties. Beeld Getty Images

Verdwaalt een politicus op leeftijd in een exclusieve club en begint daar stoere praatjes te houden...’ Zo begint de ophef rond Bodo Ramelow van de partij Die Linke, premier van de Duitse deelstaat Thüringen.

Ramelow (61) vertelde afgelopen vrijdag aan andere clubbezoekers dat hij tijdens de online-regeringsbijeenkomsten graag een paar levels Candy Crush mag spelen (een onzin-spelletje op de smartphone, iets met combinaties van felgekleurde snoepjes). Terloops had Ramelow het in de club ook nog even over de vrouw die al bijna 16 jaar bondskanselier van Duitsland is. ‘Das Merkelchen’, zei hij, het Merkeltje.

Virtuele club

Voor de goede orde: de uitgaansgelegenheden zijn in Duitsland net zo gesloten als die in Nederland. Het betreft hier een virtuele club, genaamd Clubhouse, een app werkt als een zalencentrum waar mensen op een spreekgestoelte kunnen klimmen. Live podcasts, in feite. Alleen audio, geen video. De Amerikaanse app is zo nieuw dat hij in Nederland alleen nog is gesignaleerd door de technologische avant-garde, terwijl er in Duitsland nu een complete hype is ontstaan. Daarover later meer.

Om toegang te krijgen, moet je een iPhone hebben én door andere gebruikers worden uitgenodigd. Ramelow had blijkbaar zo’n invitatie weten te bemachtigen, waarna hij als spreker besloot deel te nemen aan en discussie met de naam ‘Nachtgesprekken – tussen kletspraat en feuilleton’, georganiseerd door een jonge redacteur van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, zo bleek later. Die vermaledijde journalisten ook altijd.

‘Dat ben ik’

Het zaaltje werd al snel een zaal met duizenden toehoorders; zoiets kan bij Clubhouse. Onder hen was sociaal-democraat Kevin Kühnert, 30 jaar en dus digital native. Hij hoorde Ramelow-van-de-concurrent-op-links op zijn praatstoel, greep z’n kans. Welke deelstaatleider speelt er tijdens de corona-persconferenties op zijn smartphone Candy Crush? (Afgelopen herfst had Der Spiegel hierover geschreven, zonder de ‘dader’ bij naam te noemen.) ‘Oh, dat ben ik zelf’, antwoordde Ramelow volgens toehoorders.

Wat in Clubhouse gebeurt, blijft in Clubhouse, staat in de kleine lettertjes van de app. Natuurlijk stonden Ramelows woorden die nacht nog op Twitter, de volgende morgen in de nieuwsbrief van Die Welt, en daarna in alle Duitse kranten. Een ‘shitstorm’ – doeltreffend Engels leenwoord voor ophef – was geboren.

Niet alleen politici van alle partijen, inclusief zijn eigen partij, vielen over Ramelow heen, ook de Duitse lerarenbond liet zich niet onbetuigd. Wist Ramelow wel hoe moeilijk het was om leerlingen tijdens het thuisonderwijs af te houden van het gamen? En dan zoiets, van een politicus!

Ondertussen gaat het aantal downloads van de app in Duitsland door het plafond en worden uitnodigingen – elk lid krijgt er maar twee – op internet verkocht. Betere reclame dan uit de school klappende politici is nauwelijks denkbaar.

Denigrerend

Der Spiegel maakte een reconstructie van wat er toen gebeurde. Zaterdag gaf Ramelow tekst een uitleg. In Clubhouse, waar hij ruzie kreeg met toehoorders. Zondag nieuwe poging. Weer ruzie. Groene politici vinden de benaming ‘Merkeltje’ denigrerend. Ze hebben gelijk, schrijft Ramelow later op Twitter. Deemoedig. Nog later biedt hij Merkel zijn excuses aan voor deze daad die hij zelf omschrijft als ‘mannelijke onkunde’.

Waarschijnlijk wijst de shitstorm rond Ramelow op een nieuw corona-gerelateerd probleem: politici in een verkiezingsjaar, door de lockdown kampend met afkickverschijnselen van het aandachtsinfuus. En, vaste prik na het digitaalste jaar in de geschiedenis van de mensheid, een app die daar haarfijn op inspeelt.