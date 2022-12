Camera’s hebben nooit een alcoholprobleem, werken 24/7 en nemen niemand in bescherming

Een van de tekstregels waar ik het vaakst aan denk komt uit nummer Stand! van Sly & The Family Stone: ‘Don’t you know that you are free? Well at least in your mind if you want to be.’ Dat komt doordat mij vaak is verteld dat het echt zo is, door mensen die tot 1989 in Europa in onvrije landen woonden. Een van mijn oudste Roemeense vrienden placht te zeggen: ‘In je hoofd konden ze je niets maken.’ Mensen die vrij waren in hun gedachten, die herkenden mensen die dat ook waren, het was een ‘samenzwering van het goede’.

Maar dat was vóór het menselijk lichaam een verlengstuk kreeg dat anderen inzage kan geven in de mate waarin iemand vrij is in zijn hoofd. In het laatste weekeinde van november gaven onverwacht veel inwoners van de Volksrepubliek China onverwacht blijk van vrije gedachten. In de dagen erna verschenen geüniformeerde mannen op straat. Die gelastten voorbijgangers om inzage in de plattegrond van hun gedachten, oftewel: ‘Telefoon!’ Vonden de mannen VPN-technologie om censuur te omzeilen, buitenlandse apps en filmpjes, dan wisten ze: deze telefoongebruiker houdt er vrije gedachten op na.

Dat die agenten verdachte telefoonbezitters er zo makkelijk uit konden pikken, dankten ze aan de revolutie in digitale surveillancetechnologie. In analoge dictaturen van de 20ste eeuw was het in de gaten houden van mensen met vrije gedachten mensenwerk. Je had surveillanten die dronken werden, tijdens hun werk in slaap vielen of leugentjes bezigden om medemensen te beschermen. Camera’s hebben nooit een alcoholprobleem, zijn overal inzetbaar, werken 24/7 en nemen niemand in bescherming.

Gangmakers van de digitale revolutie dachten misschien dat ze de wereld meer begrip en vrijheid schonken. Dat de digitale revolutie niet vanzelfsprekend tot meer begrip leidt, zie je op Twitter. Dat de digitale revolutie niet vanzelfsprekend tot meer vrijheid leidt, dat techniek plus totalitarisme gelijk is aan techtotalitarisme, zie je bij Xi Jinping.