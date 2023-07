Burger, zet je schrap voor de BBB

Caroline van der Plas (BBB) schudt Landbouwminister Piet Adema de hand, Den Haag, 29 juni. Beeld ANP

Langzamerhand komen de provinciebesturen tot stand met daarin de BBB in de meeste gevallen als belangrijkste partner. Inmiddels wordt ook duidelijk bij wie de loyaliteit ligt van deze partij: de burger kan zich schrap zetten. Het bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta met daarin een zeer sterke aanwezigheid van de BBB en heeft met steun van CDA en VVD voorgesteld dat de burgers en de natuurorganisaties meer belasting moeten gaan betalen. En de milieu- en watervervuilende agrarische bedrijven? Die gaan 9 procent minder betalen aan het Waterschap.

Wellicht een goede waarschuwing aan de burger die bij de volgende verkiezingen overweegt (opnieuw) zijn/haar stem te geven aan deze Burger Bedrog Beweging.

Jan Hofstra, Staphorst

College

Na het zoveelste pleidooi van het College voor de Rechten van de Mens om religieuze uitingen boven het nut van een uniform te stellen, stel ik voor om dit college om te dopen tot het College voor de Rechten van God.

Rien Boot, Amersfoort

College (2)

Jan-Peter Loof van het College voor de Rechten van de Mens bekritiseert minister Dilan Yeşilgöz (Justitie). De reden hiervoor is dat de minister uitingen van geloofs- of levensovertuigingen bij het uniform van politieambtenaren definitief heeft verboden.

Ik ben persoonlijk erg blij met dit verbod. Voor mij als homoseksuele man zou het heel erg unheimisch voelen als een agente met hoofddoek mij in de boeien zou slaan. Op dat moment is zij voor mij een vertegenwoordiger van een religie waarvan sommige aanhangers menen dat ik vanwege mijn geaardheid vervolgd moet worden. Terwijl dezelfde agente zonder de hoofddoek voor mij neutraliteit vertegenwoordigt. Zo hoort het ook in een rechtsstaat.

Jan de Vries, Amsterdam

College (3)

Soms moet je mensen tegen zichzelf beschermen. Hoofddoeken bij de politie is zoiets. Stuur je een gesluierde vrouw af op voetbalhooligans of straatvandalen of wat dies meer zij? Ook al is het nog zo’n stoere meid? ‘... burgers moeten zich herkennen en vertegenwoordigd zien bij het overheidsgezag’ wordt als argument voor het toestaan van een hoofddoek aangevoerd. Dat kan overal, maar beter niet bij de politie op straat.

Het dragen van een hoofddoek kan in het korps leiden tot selectie van uitvoerende taken om de veiligheid van de korpsleden-met-hoofddoek te waarborgen. Dat veroorzaakt onwillekeurig weer spanningen. Laten we er niet omheen draaien, sommige Nederlanders zullen er een aanleiding in zien om een discussie binnen een discussie te beginnen bij het constateren van een afwijkend uniform. Dat is zowel onwenselijk als gevaarlijk. Je kunt er dus over blijven praten tot je een ons weegt, maar neutraliteit en uniformiteit zijn en blijven bij de politie van het grootste belang.

Jeanne van der Linden, Bruinisse

Misleiding

De berichtgeving van de Volkskrant afgelopen dagen over de groene beloften van Tata Steel en Vattenfall laat zien dat duurzaamheid hoog op de agenda staat. Aangenomen werd dat het doen van beloften over een groene toekomst gewoon mag. Maar dat is te kort door de bocht. Groene praatjes vullen immers geen gaatjes en zetten consumenten bovendien al snel op het verkeerde been. En bedrijven mogen consumenten niet misleiden, ook niet over hoe duurzaam ze zijn.

De Autoriteit Consument & Markt legt de lat in haar vorige maand vernieuwde Leidraad Duurzaamheidsclaims dan ook hoog voor dit soort uitingen. Een claim over toekomstige ambities mag alleen voor marketingdoeleinden worden gebruikt als er een duidelijk, specifiek, realistisch én meetbaar plan is voor het behalen van deze duurzaamheidsambities. De uitvoering van dit plan moet zijn begonnen of op zeer korte termijn beginnen.

Evert Jan Hummelen, teammanager verduurzaming, directie consumenten, Autoriteit Consument & Markt

Geneeskunde

Alhoewel 70 procent van de geneeskunde studenten vrouw is, plaatst u een artikel waarbij drie mannelijke studenten zijn geïnterviewd en worden afgebeeld. Waarom? Het was beter geweest twee vrouwen en één man te interviewen en af te beelden. Dat had een juiste afspiegeling van de werkelijkheid gegeven. Jammer, een gemiste kans.

Marina de Wit, Wijk bij Duurstede

Liegen

Het blijft hilarisch. Twee verkenners gaan in opdracht van de Tweede Kamer op verkenning naar een nieuw kabinet. De verkenners zeggen allebei ‘Het ging (in die verkenning) niet over de persoon Omtzigt’. De verkenners lopen echter wel met aantekeningen op het Binnenhof rond waarop gedrukt staat ‘Pieter Omtzigt: functie elders’. Gewoon liegen dus.

Kees de Jong, Utrecht

Corona-evaluatie

Alstublieft, doe geen onderzoek naar de effecten van het coronabeleid. De effecten van alle afzonderlijke maatregelen kunnen nauwelijks onderzocht worden. Het enige aantoonbare feit is dat de vaccins een flink aantal mensenlevens hebben ­gespaard en zelfs dat wordt door de sceptici betwijfeld. Maatregelen zoals 1,5 meter, mondkapjes, lockdowns, schoolsluitingen zullen hooguit aantonen dat ze min of meer hielpen.

We krijgen uitkomsten die al lang en breed zijn uitgemeten in de media. Met als belangrijkste aanbeveling: heb bij een volgende pandemie niet alleen oog voor de medische aspecten maar ook voor aspecten van meer ­sociaal-psychologische aard.

Of we te laat of te vroeg met maatregelen zijn begonnen? De resultaten zullen voor velerlei uitleg vatbaar en dermate discutabel zijn, dat dit het vertrouwen in de wetenschap en overheidsbeleid niet zal verhogen, wat de bodem ­onder het beleid bij een nieuwe pandemie nog wankeler maakt. Tegenstellingen worden aangescherpt, men zal elkaar opnieuw verketteren. Wat mij betreft trekt de Tweede ­Kamer het advies om in een commissie het coronabeleid te evalueren, onmiddellijk in.

Jan Bouman, Zeist