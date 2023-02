Bulkzaken kunnen in de rechtbank best in een kwartier worden afgehandeld

09.02 uur. Hoe snel kun je een rechtszaak afdoen? In een kwartier, vindt strafrechter Peter van Kesteren. In zaal B1 van de rechtbank in Amsterdam begint hij aan de eerste van twintig ‘bulkzaken’, zaken die al jaren op de plank liggen.

Kleine strafzaken dreigen in Nederland ‘over de muur’ te gaan: ze worden zonder uitspraak beëindigd vanwege een tekort aan rechters. Om dat te voorkomen, doet de rechtbank Amsterdam dergelijke zaken bij wijze van experiment verkort af.

Ik ga een dag kijken. Van Kesteren behoort tot het zeldzame soort rechters dat niet alleen twintig bulkzaken op een dag behandelt, maar tussendoor ook nog tijd maakt voor de journalist in de zaal. Publiek bij de zitting, hij vindt het ‘net even leuker’.

Hij legt uit dat bulkzaken worden voorgeselecteerd. Zogeheten ‘Museumpleinzaken’ – actievoerders die terecht staan – zijn ongeschikt. Openlijk geweld, mensen die dronken lopen te matten, zijn qua bewijs te lastig.

09.20 uur. Stilte in de rechtszaal. Dit blijft een ongemakkelijk moment, de aankomst van een verdachte die gedetineerd is. ‘U bent er!’ zegt de rechter hartelijk als een bleke man van 40 de zaal in loopt, geëscorteerd door drie bewapende parketwachters. De rechter foetert op het transportteam. ‘Het busje was te laat, dat vind ik niet kunnen. Die gasten moeten op tijd rijden.’

10.51 uur. De rechter plukt aan zijn befje als de advocaat betoogt dat het brein niet is uitgerijpt van de 20-jarige verdachte die cocaïne verstopte in zijn onderbroek en dealde. ‘Met een geldboete van driehonderd euro vind ik het mooi zo.’

In vijf minuten is deze zaak afgedaan. ‘Het is geen sport. Maar het is wel zo: als je eenmaal vertraging hebt, dan wordt het erger. Het is net als met de trein.’

11.53 uur. Prachtig op schema, tijd voor de lunchpauze. Soms schiet die erbij in. Scherp blijven lukt aardig, vindt Van Kesteren. Alleen laatst ging het op een middag even niet. Toen moest hij een advocaat vragen: kunt u dat herhalen?

‘Maar dat moet je gewoon benoemen.’ Als je het niet benoemt, dan kunnen ze er wat van gaan denken. Advocaten vullen na afloop een evaluatieformulier in.

12.46 uur. Een verwarde man, gezicht verscholen achter een mondkapje, staat terecht omdat hij in 2015 dames van de schuldhulpverlening bedreigde. Verdachte: ‘Ik ben vervloekt door voodoo.’ Officier: ‘Het is de vraag of meneer begrijpt wat hier gebeurt.’ Deze zaak had jaren eerder afgehandeld moeten worden. ‘U krijgt geen straf, het is te laat’, zegt de rechter.

13:04 uur. Een jongeman, verdacht van diefstal van scooteronderdelen, komt te laat. De rechter klinkt ijzig. ‘U moet op tijd komen.’ Hij krijgt een werkstraf van tien uur. De rechter slaat erop aan dat de jongeman in opleiding is tot beveiliger. ‘Als u de beveiliging in wilt, dan moet uw integriteit hoog zitten.’

Heb ik mijn besluit goed uitgelegd, vraagt Van Kesteren achteraf. ‘Want dat vind ik zó belangrijk naar zo’n jongen toe.’ Bij het doen van de uitspraak lijkt hij soms al pratend zijn oordeel te vormen. Dat klopt, zegt Van Kesteren.

14:05 uur. De langste juridische discussie van de dag: wanneer is plassen op de vloer van een politiecel vernieling? Agenten negeerden gesmeek van de verdachte om naar de wc te mogen, ze leken een beetje klaar met hem. ‘Als je moet pissen, dan moet je pissen’, besluit de rechter.

Wel krijgt deze verdachte een werkstraf van twintig uur voor diefstal. ‘Wat?! Werken en ik krijg daar niet voor betaald? Geef me dan gevangenisstraf.’

14.39 uur. Tegenvaller in de laatste zaak: de tolk van een Poolse verdachte is niet verschenen. De rechter denkt hardop na, dat doet hij vaker. Het feit is gering – winkeldiefstal – en de verdachte bekent. Hij spreekt redelijk Engels. Ongebruikelijk is het zeker, maar hij doet deze zaak gewoon even in het Engels af.

14.47 uur. Na acht minuten vertrekt de Poolse man met een voor hem gunstige uitspraak: honderd euro boete, de eis was tweehonderd euro. Na een onverwacht proces in het Engels past een matige straf. ‘Je moet het natuurlijk wel verkopen’, zegt Van Kesteren.

Hij wil voorkomen dat deze zaken nog langer blijven liggen of zomaar ‘weggaan’. Dat laatste accepteert de samenleving niet.