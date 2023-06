Buitenlandse sterverslaggevers zijn allang geen ‘must’ meer voor Moskou

De Russische president Poetin schudt de hand van moderator Dimitri Simes tijdens het St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). Beeld REUTERS

Het Internationale Economische Forum in St. Petersburg was ooit bedoeld als de Russische pendant van het forum in het Zwitserse Davos, een plek waar gezanten uit Moskou in een inmiddels ver verleden graag geziene gasten waren. Jarenlang reisden elke zomer zakenmensen en regeringsleiders werktuiglijk af naar Ruslands tweede stad om lucratieve deals te sluiten en met hun Russische zakenpartners het glas te heffen op de goede afloop.

Voor president Poetin is het forum (SPIEF, volgens de Engelse afkorting) een thuiswedstrijd, waar hij zich in zijn element voelt. De culminatie is ieder jaar de plenaire sessie, waaraan de president deelneemt. Tot voor kort was de gespreksleider steevast een bekende, bij voorkeur Amerikaanse journalist, om het gewicht en het internationale karakter van het SPIEF te onderstrepen.

Heikele vragen

In voorgaande jaren was dat bijvoorbeeld Fareed Zakaria van CNN, of Megyn Kelly van NBC (dit was vlak voor haar ontslag). Het was een van de zeldzame keren dat een westerse journalist Poetin publiekelijk soms heikele vragen kon stellen, vragen die hij van zijn Russische collega’s niet hoeft te vrezen. Maar sinds februari 2022 slaagt het Kremlin er niet meer in buitenlandse coryfeeën te strikken. Vorig jaar werd de taak van moderator toebedeeld aan RT-hoofdredacteur Margarita Simonjan. Ook dit jaar was zij lange tijd de gedoodverfde kandidaat. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov was Poetin zelf nauw betrokken bij de besluitvorming.

‘In de concurrentiestrijd tussen journalisten wint Margarita naar onze mening op wereldniveau met een straatlengte voorsprong’, aldus Peskov, die tegenover persbureau Tass uitlegde waarom buitenlandse sterverslaggevers allang geen ‘must’ meer waren voor het Kremlin. ‘Het niveau van veel bekende westerse journalisten roept bij ons vragen op. We kunnen ze toch zeker geen objectieve, echte journalisten noemen. Want ze zijn om eerlijk te zijn allemaal gek geworden.’

Internationaal cachet

Toch moest Simonjan op het allerlaatste moment wijken voor de Amerikaanse politicoloog en televisiepresentator Dimitri Simes, die daarmee de forumdiscussie met Poetin (en de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune, die als enige buitenlandse leider het podium met hem deelde) alsnog een internationaal cachet moest geven.

Simes (75) bezit daadwerkelijk het Amerikaanse staatsburgerschap, maar woont meestentijds in geboorteland Rusland. Hij presenteert er een politieke televisieshow, samen met zijn Russische collega Vjatsjeslav Nikonov, een kleinzoon van de vroegere Sovjetminister van Buitenlandse Zaken Vjatsjeslav Molotov. Simes en Nikonov vegen de vloer aan met zo ongeveer alles wat westers is en tonen zich warme pleitbezorgers van het Russische optreden in Oekraïne.

Simes werd geboren in Moskou en was actief lid van de communistische jeugdbeweging Komsomol. In 1973 mocht hij emigreren naar de Verenigde Staten, waar hij werkte als adviseur van de voormalige president Richard Nixon en bijna dertig jaar aan het hoofd stond van een door Nixon opgerichte denktank. Zijn ouders hadden een stroeve verhouding met de Sovjetautoriteiten. Konstantin Simis en Dina Kaminskaja verleenden als advocaten steun aan menige dissident. Vader Konstantin publiceerde later in de VS een boek over corruptie in de Sovjet-Unie.

Voorspelbaar

De discussie onder leiding van Simes zat vol voorspelbare een-tweetjes en leverde geen verrassingen op. Een schrale troost voor de talrijke journalisten uit ‘onvriendelijke’ – lees: westerse – landen, die de accreditatie voor het forum was geweigerd. Dat zal niet voor het laatst zijn. ‘De accreditatie van journalisten uit onvriendelijke landen voor komende grote evenementen in Rusland zal afhangen van het gedrag van die media en ook van de westerse landen’, meldde - alweer - Dmitri Peskov droogjes.

Om dat goede gedrag te stimuleren worden in Rusland sinds vorig jaar tijd prijzen uitgereikt aan buitenlandse journalisten, bloggers en fotografen die in de ogen van het Kremlin ‘objectief’ over Rusland berichten. Vertegenwoordigers uit 28 landen dongen vorig jaar mee naar de mediaprijs ‘De Eerlijke Blik’. De gelukkige winnaars kwamen uit Belarus, Oezbekistan, Tadzjikistan, Montenegro en Iran.

Dit jaar komen de kandidaten volgens Russische media zelfs uit 79 landen, inclusief de ‘onvriendelijke’ Verenigde Staten en de Europese Unie. Maar of de prijs het beoogde effect heeft valt te betwijfelen. De registratie van de eerste uitreiking op YouTube is sinds de ceremonie in december welgeteld vijftig keer bekeken.