Buitenlandse media over minder vaccins voor de EU: ‘schaamteloos’ of ‘fraude’?

Een Britse verpleegkundige vult een injectiespuit met een dosis van het coronavaccin van Oxford/AstraZeneca. Beeld Reuters

Zowel Pfizer als AstraZeneca heeft laten weten minder doses van het coronavaccin te kunnen leveren dan afgesproken. Eurocommissaris Stella Kyriakides (Zorg), die vorige week nog zei dat deze zomer minimaal 70 procent van de volwassen EU-burgers gevaccineerd zouden moeten zijn, is woedend op de farmaceuten. Is deze boosheid terecht? Of moet de EU de hand in eigen boezem steken?

Stephan-Andreas Casdorff merkt in het Duitse dagblad Der Tagesspiegel op dat de manier waarop de Europese Commissie de schuld probeert af te wentelen op de farmaceuten ‘grenst aan schaamteloosheid’. ‘Wat de farmaceutische industrie heeft bereikt, met baanbrekende uitvindingen in een razend tempo, is een wonder. Maar wat de EU doet, doet je verwonderd je hoofd schudden. En dan zeg ik het beleefd.’

Vergeleken met Europa hebben de VS en het Verenigd Koninkrijk elk ongeveer zeven keer meer per hoofd van de bevolking uitgegeven aan de ontwikkeling, inkoop en productie van vaccins. ‘Deze cijfers suggereren dat EU-lidstaten eerder meer economische vuurkracht hadden moeten gebruiken om upgrades van fabrieken en leveranciers van vaccingrondstoffen te financieren’, aldus Rasmus Bech Hansen in de Financial Times.

‘Zou het niet beter zijn geweest als Europa had nagedacht over hoeveel geld bespaard had kunnen worden op steunpakketten en hulpfondsen en in plaats daarvan had geïnvesteerd in snellere massale leveringen van vaccins? Zoals andere landen daar voor hebben gekozen en nu sneller vooruitgang boeken bij het bestrijden van deze epidemie’, vraagt ook Nicolas Beytout zich af in de Franse krant L’Opinion.

De EU betaalt de prijs voor zijn krenterigheid, stelt Matthew Lynn in het Britse tijdschrift The Spectator. ‘Vanaf het begin besloot de EU dat het belangrijkste doel was om waar voor je geld te krijgen en om ‘oneerlijke concurrentie’ tussen landen aan banden te leggen. Maar de echte uitdaging was om de wetenschap te kraken en vervolgens de productie razendsnel op te voeren. Het geld was grotendeels irrelevant, en zoals bij zoveel uitdagingen, hoe meer je uitgeeft, hoe groter de kans dat je resultaten boekt - zelfs als er onderweg wat verspilling is. De EU probeert de schuld af te schuiven op Pfizer en AstraZeneca. Maar in werkelijkheid heeft ze deze crisis zelf gecreëerd.’

Daartegenover meent Davor Ivankovic in de Kroatische krant Vecernji list dat de EU is misleid, maar nog onvoldoende bewijs heeft om deze ‘fraude van de eeuw’ aan het licht te brengen. ‘Er zijn vermoedens dat de vertraagde leveringen van Pfizer op de een of andere manier verband houden met de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, wiens belangrijkste belofte een snelle en wijdverspreide strijd tegen covid-19 is. (...) Een ander opvallend aspect is dat Israël nog steeds wordt voorzien van Pfizer- en Moderna-vaccins, hoewel het land al een derde van zijn bevolking heeft ingeënt. Waarschijnlijk omdat de Israëli’s er geen doekjes om winden dat ze Pfizer 30 euro per dosis betalen in plaats van de 15 euro die de EU aanbiedt.’

Intussen wijst Ferdinando Giugliano in een opiniestuk voor Bloomberg dat het niet te laat is om eerdere tekortkomingen aan te pakken, maar de politici van de EU moeten snel handelen. ‘Het streven naar normaliteit is een race die gewonnen moet worden, zowel om gezondheidsredenen als om economische redenen. (...) De reputatie van de EU staat op het spel: hoe kan ze trots zijn op haar ‘sociale model’ als ze zelfs haar meest kwetsbare burgers niet kan beschermen?’