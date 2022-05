Buitenlandse media over Europese olieboycot tegen Rusland: ‘Een experiment met een onzekere uitkomst’

Drukte met Nederlanders die net over de grens met België, bij Poppel, willen tanken omdat de prijs er lager is. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Na ruim twee maanden van aarzelen, individuele sancties, economische vergeldingen en diplomatieke maatregelen lijkt Europa eindelijk de Russische oorlogsmachine van Vladimir Poetin aan te willen pakken. De Europese Commissie wil dat de EU nog dit jaar stopt met het importeren van Russische olie en afgeleide producten. Het is de zwaarste economische sanctie tot nog toe als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne.

Een maatregel die niet alleen Rusland maar ook de Europese Unie hard zal kunnen raken. Volgens de BP Statistical Review of World Energy is Europa de grootste koper van Russische ruwe olie. De Russen verkochten in 2020 138 miljoen ton olie aan Europa, van hun totale 260 miljoen ton olie. Europa, dat bijna al zijn ruwe olie importeert, haalt een kwart van zijn olie uit Rusland. Deze olie wordt geraffineerd tot brandstof voor verwarming en benzine en is ook een belangrijke grondstof voor de industrie.

Correspondent Energie en klimaat Klaus Stramann van de Duitse krant Handelsblatt noemt het olie-embargo dan ook ‘een experiment met een onzekere uitkomst’. ‘De Europeanen proberen de indruk te wekken dat ze de macht hebben om in te grijpen. Maar schijn bedriegt.(...) Stijgende prijzen op de wereldmarkten zullen het gevolg zijn. Als het misgaat, kan Poetin zelfs zijn inkomsten verhogen als hij snel andere kopers vindt. De hoop van de Europeanen dat andere staten uit solidariteit geen goedkope Russische olie zullen kopen, is naïef.’

Kosten voor iedereen

Ook Federico Fubini, columnist en economieredacteur bij de Italiaanse krant Corriere della Sera, ziet het somber in: ‘Europa en de Verenigde Staten zijn er niet in geslaagd om Saoedi-Arabië, Iran en Venezuela onder druk te zetten om hun olieproductie op te voeren. Als Europa nu een einde maakt aan het zwarte goud van Poetin, zal dat de kosten voor iedereen opdrijven. Wat Poetin betreft: hij zal gewoon een deel van de ruwe olie die Europa niet meer koopt tegen hogere prijzen aan anderen verkopen. Hoogstwaarschijnlijk zal hij geen financiële verliezen lijden.’ Fubini erkent dat er ‘geen perfecte oplossing is in deze vuile economische oorlog’. Maar: ‘Dat betekent niet dat we de verkeerde oplossing moeten kiezen.’

Aneta Zachova, een van de hoofdredacteuren van mediaportaal EurActiv, wijst op de overgangsperiode die Hongarije en Slowakije, sterker afhankelijk dan andere EU-lidstaten van Russische olie, krijgen. ‘Maar Boedapest en Bratislava zijn niet tevreden met het voorstel van de Europese Commissie om het Russische zwarte goud te verbieden, hoewel ze extra tijd hebben gekregen om het uit te faseren, en nu zijn Sofia en Praag ook op de kar gesprongen en vragen om een speciale behandeling. Het zesde sanctiepakket tegen Rusland opent de doos van Pandora van de EU.’

Ook Andreas Lieb, Brussel-correspondent voor de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung voorziet dat de olieboycot en sancties de EU-lidstaten onder druk zal zetten, maar die mogen niet toegeven: ‘De gevolgen van de pandemie zijn nog lang niet voorbij en nu voelen de Europeanen de economische impact van de oorlog en worden ze ook geconfronteerd met kwesties als wapenleveranties en neutraliteit. Het zou een kardinale fout zijn om op drift geraakte landen als Hongarije ‘af te kopen’ door compromissen te sluiten op gebieden die buiten het bereik van onderhandelingen vallen – bijvoorbeeld de rechtsstaat. Als die dam breekt, zullen de overstromingen ongekend groot zijn.”

Wereldwijd waterdicht

Volgens Christoph von Marschall, diplomatiek correspondent voor de Duitse krant Der Tagesspiegel moeten Europa en Amerika vooral ervoor zorgen dat hun sancties ‘wereldwijd waterdicht zijn’ en diplomatieke invloed uitoefenen op India en China, om ervoor te zorgen dat ze een olieboycot niet ondermijnen. ‘Anders zal een olieboycot het Westen meer pijn doen dan Poetin.’

De Financial Times is in een hoofdredactioneel commentaar minder bang dat Rusland makkelijk nieuwe kopers zal kunnen vinden als de EU binnen zes maanden overgaat tot een verbod op de invoer van ruwe olie uit Rusland en verwerkte olie eind dit jaar niet meer welkom heet. Het grootste deel van de oliepijpleidingen en maritieme exportroutes van Moskou wijzen naar het westen. ‘De enige oliepijpleiding van Moskou naar China, dat slechts eenvijfde van zijn olie-export koopt, is nu al op volle capaciteit. Om olie over zee om te leiden naar grote Aziatische importeurs zoals China en India zullen tientallen supertankers wekenlange reizen moeten maken vanuit de Russische Oostzee- en Zwarte Zeehavens. Bovendien zullen veel rederijen ervoor terugschrikken om ladingen te vervoeren uit angst door sancties getroffen te worden.’

Silvia Pastorelli, hoofd voor Klimaat en Energie van Greenpeace EU, moeten we verder kijken dan de vraag of Poetin nieuwe klanten voor zijn olie kan vinden. We moeten kijken hoe Europa het olietekort zal opvangen zonder naar nieuwe olieleveranciers te zoeken. Tegen persbureau Europapress: ‘Om Europa definitief los te koppelen van Russische ruwe olie moeten Europese leiders de transportsector dringend transformeren met onmiddellijke aanpassingen als het verbod op korte vluchten, het vervangen van vrachtvervoer over de weg door spoorvervoer en het bevorderen van telewerken en openbaar vervoer. Terwijl Europese burgers lijden onder hoge brandstofprijzen moeten onze leiders voorkomen dat oliemaatschappijen blijven profiteren van oorlog, conflicten en de klimaatcrisis en nieuwe belastingen heffen op de winsten van deze bedrijven.’

Commentator Zbynek Petrácek heeft intussen in de Tsjechische krant Lidové noviny hele andere zorgen: ‘Ervan uitgaande dat de EU inderdaad een embargo op de olie-import uit Rusland oplegt, zal de Unie zich nog lang niet kunnen loskoppelen van de Russische gasvoorziening. En gelooft iemand serieus dat een embargo op Russische olie geen effect zal hebben op de stroom Russisch gas in de pijpleiding?’