Buitenlandse media: De verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië biedt kansen op verandering

Israëlische reddingswerkers omhelzen elkaar nadat ze na 116 uur de 8-jarige Ridvan onder het puin hebben weten te redden. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

‘Een ramp met een verwoestende omvang als de aardbevingen die grote delen van Turkije en Syrië hebben verwoest, galmt wereldwijde na’, schrijft de Britse krant The Observer in een hoofdredactioneel commentaar. ‘Net zoals reddingswerkers hun werk even onderbreken om in stilte te luisteren naar stemmen onder het puin, zo leiden de schokgolven van deze tragedie ertoe dat gewone burgers in verre landen hun dagelijks leven even onderbreken. Oude vooroordelen vallen weg, de cynische gewoonte van onverschilligheid wordt doorbroken. Allen kunnen de kwelling van de slachtoffers voelen. Hun noodkreet, die een beroep doet op onze gemeenschappelijke medemenselijkheid, wordt alom gehoord.’

Volgens The Observer kan en mag een dergelijke noodkreet ‘niet worden genegeerd’ en, te oordelen naar de genereuze internationale respons tot nu toe, lijkt dat ook niet het geval. Ook in Nederland werden afgelopen week in rap tempo diverse inzamelings- en hulpacties voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië opgezet en organiseert Giro 555 woensdag een landelijke actiedag. Daarnaast wist het 65-koppige Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR in het Turkse Hatay de afgelopen dagen twaalf mensen en een hond onder het puin te redden.

Soft power

Dat de Nederlandse reddingswerkers, die zondag hun missie beëindigden, in het rampgebied gezelschap hadden van tientallen collega's uit andere landen, is volgens columnist Marcos Peckel van de Colombiaanse krant El Espectador, omdat internationale hulp bij natuurrampen een van ‘de krachtigste instrumenten van diplomatie, van de zogenaamde soft power’, is. ‘Het toont het vermogen voor inzet, mobilisatie en empathie van het ene land met het andere land in situaties van extreme nood. Deze hulp bevat echter ook een sterk geopolitiek ingrediënt. Aan welk land deze hulp wordt aangeboden, van welk land hulp ontvangen wordt, van welk land hulp juist wordt afgewezen, zijn kwesties die nauw samenhangen met de humanitaire hulp.’

Ook bij de huidige ramp speelt geopolitiek een rol, schrijft Peckel. ‘Israël, een van de meest actieve landen op het gebied van humanitaire hulp, haastte zich om een ​​groot zoek- en reddingsteam van zijn strijdkrachten naar Turkije te sturen. Een gevolg van de recente verbetering van de betrekkingen tussen de twee landen. Daarnaast wordt beweerd dat Israël, op verzoek van het Kremlin, Syrië zou helpen, een land waarmee het officieel in staat van oorlog verkeert. De Europese Unie heeft massaal hulp op touw gezet voor Turkije, ondanks de gespannen betrekkingen tussen Ankara en Brussel. En Griekenland, een historische vijand van de Turken, heeft eveneens een hulpteam gestuurd. (...) Hoewel rampendiplomatie de betrekkingen tussen staten niet noodzakelijkerwijs verandert, kan wel het helpen bruggen te slaan. ‘

Tsunami

Rampen bieden bij uitstek kansen voor verandering, aldus Mukesh Kapila, een voormalig functionaris van de Verenigde Naties en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Manchester. ‘Enorme schokken kunnen sociale en politieke game changers zijn', schrijft hij in een opiniestuk voor The National, een Engelstalig dagblad in de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Ik was er getuige van hoe de tsunami in de Indische Oceaan het einde van de Indonesische opstand in Atjeh en de burgeroorlog in Sri Lanka versnelde.’

Zo wijst Kapila erop dat In mei verkiezingen zijn in Turkije en ‘percepties rond de huidige crisis zullen ongetwijfeld de relaties tussen staat en burger beïnvloeden’. Betekenen de aardbevingen het einde van het presidentschap van Erdogan? Zal de ramp ook de koers van de 12 jaar durende Syrische burgeroorlog veranderen? Kan de humanitaire stroom oude obstakels wegvagen? ‘Het heropenen en verhogen van het aantal grensovergangen tussen Turkije en Syrië biedt niet alleen logistiek gemak. Het betekent het deblokkeren van de VN-Veiligheidsraad, iets waar de hele wereld alleen maar van kan profiteren.’

Volgens Kapila zal het herstel van de Turkse-Syrische aardbevingsschok een langdurige zijn, terwijl de overlevenden de verschillende stadia van rouw doormaken en de getroffen gebieden weer op de been moeten komen. ‘Verbrijzelde lichamen zullen herstellen, mentale littekens zullen vervagen en wederopbouw zal aardse kloven overbruggen. Maar dit is een te grote tragedie om niet van de gelegenheid gebruik te maken om ook gebroken geesten te resetten.’

Dilemma's

Maar, zo waarschuwt Jamie Dettmer, opinieredacteur bij Politico Europe, daarbij kunnen we ons gaan opmaken voor talloze politieke dilemma’s. ‘Hoe te voorkomen dat de Syrische president Assad de aardbeving uitbuit om een ​​normalisering van de betrekkingen af ​​te dwingen? En kan Turkije ertoe gebracht worden om samen te werken met de Koerden in Noord-Syrië en ook omgaan met de islamitische militante beweging Hayat Tahrir al-Sham en de andere ruziënde rebellengroepen? Dat gaat ongetwijfeld een hele klus worden.’

Dettmer wijst in zijn opiniestuk erop dat na de ramp de focus vooral heeft gelegen op Turkije, dat is waar westerse media en internationale reddingsploegen heen gaan. ‘Maar aan de andere kant van de grens is er nauwelijks hulp geweest. Je hebt echter geen Russische of Chinese regeringspropaganda nodig om vraagtekens te plaatsen bij de traagheid van het Westen bij het anticiperen op de omvang van de humanitaire crisis die zich in Noord-Syrië ontvouwt, of bij het ontwikkelen van een actieplan om het lijden in Idlib en Noord-Aleppo te verkleinen.’

Volgens Dettmer kan ‘een trage en ontoereikende westerse reactie ook bijdragen aan de perceptie van Afrikaanse en Midden-Oosterse landen - aangewakkerd door Moskou en Beijing - dat westerse mogendheden alleen aandacht aan hen besteden als ze iets willen of nodig hebben. En als deze uitdagingen niet worden aangepakt, dreigt de onmiddellijke humanitaire crisis uit te lopen op een catastrofe.’

Oekraïne

Die waarschuwing komt ook van hoofdredacteur en commentator David Hearst in een opiniestuk voor Middle East Eye, een in Londen gevestigde nieuwswebsite over gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hearst ergert zich aan de enorme discrepantie tussen de bedragen die westerse landen uittrekken om Oekraïne te bewapenen in de oorlog tegen Rusland en de hulp voor Turkije en Syrië. ‘Dit is een kans om de wereld te laten zien dat het westen zowel kan herbouwen als vernietigen. Maar dit is het laatste wat heden ten dage in de hoofden van Fort Europa lijkt om te gaan. Fort Europa omhekt liever zijn welvaart. De hoge geëlektrificeerde hekken en dronepatrouilles zijn er om de heidense hordes buiten te houden. Hoezeer moet je miljoenen mensen aansporen om hun heil te gaan zoeken bij andere grootmachten dan het Westen?’

Hearst wijst op een toespraak, afgelopen oktober, van EU-buitenlandchef Josep Borrel bij de inhuldiging van de Europese diplomatieke academie in Brussel. ‘Europa is een tuin. We hebben een tuin aangelegd. Alles werkt. Het is de beste combinatie van politieke vrijheid, economische welvaart en sociale cohesie die de mensheid heeft kunnen opbouwen. (...) Het grootste deel van de rest van de wereld is een jungle, en de jungle zou de tuin kunnen binnendringen. De tuinmannen moeten naar de jungle. Europeanen moeten veel meer betrokken zijn bij de rest van de wereld. Anders zal de rest van de wereld ons binnenvallen, op verschillende manieren en met verschillende middelen.’

Als er ooit een kans was om een ​​einde te maken aan dit soort ‘primitieve gebrabbel’, aldus Hearst, ‘dan is het nu’.