Buitenlandse commentaren over Boetsja: ‘Dit is een ander niveau van kwaad’

Oekraïners stoppen een slachtoffer van het bloedbad in Boetsja in een lijkenzak. Beeld AFP

Volgens de Oekraïense schrijver Jan Valetov heeft ‘het op een na grootste leger ter wereld, bestaande uit plunderaars, verkrachters, moordenaars en huurlingen, zijn ware gezicht laten zien’. In een opiniestuk voor de Oekraïense nieuwssite 24tv.ua schrijft Valetov: ‘Als 75 procent van de bevolking van een land met 140 miljoen inwoners deze oorlog steunt en dus goedkeurt wat het Russische leger in een buurland doet, dan zijn de Russen terminaal ziek. Dan horen ze achter het IJzeren Gordijn, in een kooi, niet in de beschaafde wereld.’

‘Dit is helaas de Russische manier van oorlogvoeren’, stelt de Russisch-Amerikaanse columnist Max Boot somber vast in The Washington Post. ‘Het is hoe de troepen van Poetin vochten in Tsjetsjenië en Syrië en daarvoor hoe Sovjet-troepen vochten in Afghanistan en in Centraal-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze plegen oorlogsmisdaden om de bevolking te terroriseren tot overgave.’

Volgens Boot is in heel Oekraïne voldoende bewijs te vinden van andere oorlogsmisdaden door Russische militairen. ‘Human Rights Watch heeft gedocumenteerd dat Russische troepen verkrachtingen, standrechtelijke executies en plunderingen plegen. In Marioepol bombardeerden de Russen een theater waar burgers schuilden. (...) ‘Maar burgers doden met bommen en raketten is één ding. Het is iets anders om ze te doden met kogels in het achterhoofd. Dit is een ander niveau van kwaad, het soort georganiseerde gruweldaad dat Europa niet heeft gezien sinds het bloedbad in Srebrenica in Bosnië in 1995. De Russische ‘anti-nazi’-operatie heeft ertoe geleid dat Russische militairen precies zo handelen als de nazi’s ooit deden. Als er enige gerechtigheid in de wereld is, zullen Russische oorlogsmisdadigers, van Poetin naar beneden, op een dag berecht worden zoals dit gebeurde met de nazi’s in Neurenberg.’

Rusland-expert Anna Zafesova verklaart in de Italiaanse La Stampa de herkomst van dit Russische geweld: ‘Als dictaturen tientallen jaren standhouden, is dat niet alleen omdat ze afwijkende meningen onderdrukken. Ze creëren een piramide van geweld waarin iedereen accepteert om te worden misbruikt door degenen boven hen, in ruil voor het recht om degenen onder hen te misbruiken. Een soort top-down bedrog waarbij generaals officieren zonder munitie de dood insturen om de opperste leider tevreden te stellen, luitenanten en commandanten zichzelf belonen door Oekraïense huizen te plunderen, en uitgehongerde soldaten burgers te verkrachten en te doden om het gevoel te krijgen dat ze deel uitmaken van deze machtsketen.’

Volgens columnist Clara Ferreira Marques van financieel persbureau Bloomberg is zelfs zonder precies te weten wat er is gebeurd ‘duidelijk dat Boetsja en soortgelijke incidenten een schande zijn: oorlogsmisdaden van afschuwelijke proporties’. Ferreira Marques meent dat Russische troepen zich opnieuw aan gruweldaden zullen bezondigen ‘tenzij Europa, de Verenigde Staten en andere staten snel reageren op deze horror. Ze moeten de kosten van deze oorlog niet alleen hoog maken voor Rusland, wiens economie zich begint te stabiliseren sinds de eerste massale sancties werden opgelegd, maar ook ondraaglijk. En ja, dat betekent verder gaan dan pogingen om de mazen in de wet voor banken en technologie te dichten, en eindelijk de Russische olie- en gasexport aanpakken.’

‘Al die Europese politici uit Frankrijk, Duitsland, Hongarije en andere Europese landen die nu discussiëren over de noodzaak van het aanhouden van betrekkingen met Rusland zullen nu een keuze moeten maken, schrijft de Oekraïense politiek analist Roman Rukomeda in een opiniestuk voor het onafhankelijk mediaportaal EurActiv. ‘Ze worden ofwel de helpers van de massamoordenaars en medeplichtig aan de misdaden tegen de menselijkheid die Poetin en zijn gewapende horde begaan, ofwel verbreken ze onmiddellijk de banden met de grootste fascist en terrorist van de 21st eeuw, Poetin.’

Volgens Rukomeda is er na de misdaden die de Russische militairen in Oekraïne hebben gepleegd geen ruimte meer voor ‘nuance’ of voor ‘grijstinten’. ‘Europese samenlevingen die nog steeds in democratie en mensenrechten geloven, moeten van hun politici eisen dat ze Rusland volledig isoleren en alle banden verbreken met deze verschrikkelijke oorlogsmisdadigers in het Kremlin en hun strijdkrachten.’

Commentator Dominic Johnson schrijft in de Duitse krant Die Tageszeitung (Taz) dat na de ontdekking van de vele executieslachtoffers in het verwoeste Boetsja de vraag zich opdringt of in Oekraïne van genocide sprake is. ‘De daders in Boetsja zijn soldaten uit een land waarvan de president Oekraïne het recht op een onafhankelijk bestaan ​​ontzegt en waar politici praten over de ‘definitieve oplossing voor de Oekraïense kwestie’ en de ‘verwijdering van het kankergezwel helemaal tot aan de Poolse grens’ . Dergelijke nationalistische excessen zijn geen blunders. Ze vertegenwoordigen een systeem.

‘De discussie hierover is niet abstract, maar van direct politiek belang. Een regering van genocide beschuldigen betekent dat deze regering haar legitimiteit heeft verloren. Men schudt geen hand met genocideplegers.’(...) ‘Als Poetin inderdaad een genocidepleger is, dan hebben de Russische soldaten in Boetsja niet alleen Oekraïners vermoord. Ze hebben ook het graf van hun eigen regering gegraven.’