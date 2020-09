Brokkelt de steun van Fox News voor president Trump af?

Donald Trump bezoekt de begraafplaats in Arlington . Beeld EPA

Dat de Amerikaanse president gesneuvelde Amerikaanse militairen volgens het tijdschrift The Atlantic ‘losers’ en ‘suckers’ had genoemd was vorige week niet eens zo’n grote verrassing – het feit dat een journalist van Fox News dat verhaal zo snel en nadrukkelijk grotendeels bevestigde viel eigenlijk meer op. Daarop was de vraag: brokkelt deze steunpilaar van het Amerikaanse regime af?

Het begon donderdagavond met een stuk in The Atlantic van hoofdredacteur Jeffrey Goldberg. Die had met vier mensen rond Trump gesproken over het bezoek van Trump aan Frankrijk, in het najaar van 2018, toen hij op het laatste moment een bezoek aan een Amerikaanse oorlogsbegraafplaats afzegde. ‘Vanwege de regen’, zo zei hij toen: de helikopter zou niet kunnen vliegen en het was te ver om te rijden. Veel andere regeringsleiders waren er echter wel heen gegaan, dus vroeg Goldberg zich af wat de echte reden was.

Het antwoord dat hij hoorde: Trump was bang dat zijn haar nat zou regenen, en Trump vond de in Bois de Belleau gesneuvelde mariniers, die daar in WO I de Duitse opmars richting Parijs hadden tegengehouden, niet de moeite waard. ‘Waarom zou ik naar die begraafplaats gaan? Die is gevuld met losers’, zou hij hebben gezegd. Later zou hij hebben gezegd dat de mariniers ‘suckers’ waren omdat ze waren gesneuveld.

De bronnen van het verhaal werden niet met name genoemd maar al snel, afgelopen vrijdag, begonnen andere media het verhaal te bevestigen. Ook zij hoorden, ook van naamloze bronnen, dat dit waar was. (Nu is daar een kanttekening bij te plaatsen, zoals verdedigers van Trump ook deden: de bevestiging van een op naamloze bronnen gestoeld verhaal door een ander medium dat ook naamloze bronnen gebruikt, bevestigt alleen dat het eerste medium, in dit geval The Atlantic, het verhaal niet heeft verzonnen. Het bevestigt niet dat de bron de waarheid heeft verteld, want de ‘bevestiging’ kan van de oorspronkelijke bron komen, dat weten we niet.)

Hoe dan ook kwam de opmerkelijkste confirmatie van Jennifer Griffin, defensieverslaggever van Fox News. ‘Twee voormalige Trump-medewerkers bevestigen dat president Trump Amerikaanse veteranen beledigde en niet naar de begraafplaats wilde rijden om de Amerikaanse doden te eren’, twitterde ze. Daarachter kwam nog een reeks tweets met uitleg (de woorden ‘losers’ en ‘suckers’ kreeg ze wel te horen, maar niet in verband met de in Frankrijk gesneuvelde mariniers).

Donald Trump bezoekt het leger in Afghanistan voor Thanksgiving. Beeld AFP

Daar had Fox News moeite mee. Zowel opiniemakers als nieuwsverslaggevers probeerden al sinds vrijdagochtend het nieuws te ontkrachten en gingen daar na Griffins bevestiging gewoon mee door. De opinietypes bleven het verhaal van The Atlantic een ‘hoax’ en een‘smeercampagne’ noemen, en Witte Huis-verslaggever John Roberts mocht de hele dag blijven herhalen dat hij (van naamloze bronnen) gehoord had dat de president de gewraakte uitspraken echt niet had gedaan. Griffin zelf kwam nauwelijks in beeld.

Waarop Trump Fox vrijdagavond opriep Griffin te ontslaan.

Griffin hield voet bij stuk. ‘Mijn bronnen zijn niet anoniem voor mij en ik betwijfel of ze anoniem zijn voor de president’, zei ze toen ze zaterdag eindelijk bij collega Neil Cavuto mocht aanschuiven. Daarna namen een aantal collega’s het voor haar op. Een topper, vonden ze. Maar Fox News heeft het nooit voor haar opgenomen. Geen reactie op de president die haar wil cancelen. Geen woord meer over haar verslaggeving op de website.

In de avondshows bleven de pratende hoofden van Fox, zoals Lou Dobbs, haar omlaag halen. ‘Links moet zich schamen. De radicale Democraten moeten zich schamen. En de nepjournalisten die dit nepnieuws hebben gefabriceerd moeten zich schamen.’ De loyaliteit van de zender ligt nog steeds ergens anders.