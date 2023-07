Brieven over het vertrek van Rutte: ‘Voorbij, voorbij, goddank voorbij’

Mark Rutte geeft een gastcollege op de Universiteit Leiden. Het gastcollege voor studenten van de rechtenfaculteit heeft als thema ‘Democratie en Tirannie’.foto:ARIE KIEVIT Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Mark Rutte, los je belofte in: wordt leraar

Rutte heeft er meermaals openlijk mee geflirt: als zijn politieke loopbaan tot een einde komt, zou hij mogelijk niet kiezen voor een topfunctie bij bijvoorbeeld de NAVO of Europese Commissie, maar zou hij wel eens fulltime leraar kunnen worden.

Nu is het zo dat Rutte al een beetje leraar is. Al meer dan tien jaar geeft hij iedere week maatschappijleer aan vmbo-leerlingen van de Johan de Witt scholengroep in Den Haag.

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM (27 november 2022) herhaalde hij nog eens dat hij na zijn premierschap het liefst fulltime voor de klas zou gaan staan vanwege de enorme maatschappelijke relevantie ervan en omdat hij lesgeven ‘superleuk’ vindt. Toen wist hij natuurlijk nog niet dat hij op 10 juli 2023 het einde van zijn premierschap zou aankondigen.

Er is Mark Rutte nogal eens verweten dat hij vaak zijn beloftes breekt. Maar laat dit dan die belofte zijn die hij wél waarmaakt. Heel moeilijk zal dat overigens niet zijn. Het is immers een belofte aan zichzelf, maar wel eentje met een enorme impact.

Jos Verveen, Rotterdam

Het échte verhaal

Tijdens het debat over de kabinets­crisis ontstond er een bijna amicaal ­interruptiedebatje tussen Mark Rutte en Pieter Omtzigt. Daarbij kondigde Rutte aan dat hij weleens met zijn Saab naar Enschede zou rijden om Omtzigt te vertellen wat er écht ­gebeurd was voorafgaand aan het ‘functie elders’-debat.

Blijkbaar is dat échte verhaal dus nog steeds niet gedeeld met de ­Kamer. Niet ongelooflijk, met deze ­premier, maar wel schan­dalig.

Huub Olfers, Nieuwegein

Bastion

‘In VVD-bastion Vught valt het vertrek van Rutte zwaar’ (Ten eerste, 11/7). Dat zal best zo zijn voor de Vughtse VVD-stemmer. Maar echt niet voor iedereen, dus scheer alsjeblieft niet elke Vughtenaar over een kam!

Anne Swinkels, Vught

We gaan Rutte nog missen

Wat mensen zich niet beseffen is dat Rutte de dom-rechtse horde op ­afstand heeft gehouden door te weigeren met ze samen te werken. ­Nederland koos rechts, maar kreeg links – hetzij door coalitiepartners dan wel door linkse gedoogsteun.

Binnenkort krijgen we dus ‘gewoon’ een regering die – onder het motto ‘eigen boeren eerst’ en ‘dat komt door de migratie’ – elke ereschuld zal ontkennen en slachtoffers van toeslagenschandalen zal laten wat ze zijn: slachtoffers. Dit alles doordrenkt van mestlucht en vreemdelingenhaat.

De illusie dat links gaat winnen is precies dat: een illusie. Ongeacht wat Kuiken en Klaver ambiëren.

Bram Meijer, Middelharnis

Con­tra­dic­tio in ter­mi­nis

In het artikel ‘Val van kabinet kan ook Ruttes aftocht inluiden’ (Maandag, 10/7) bleef mijn oog haken bij de zin: ‘hij heeft zijn eigen 4e kabinet laten klappen in de hoop dat hij daar een beter, rechtser beleid voor terugkrijgt’.

Een beter beleid kan ik me moeiteloos voorstellen. Er zijn zelfs bitter weinig onderwerpen te bedenken waarop het níét beter zou kunnen. En een rechtser beleid kan ik me, gezien de opkomst van ranzig rechts, inmiddels ook heel goed voorstellen. Maar beide samen – én beter én rechtser – dat gaat niet. Dat is godsonmogelijk. En dat geldt ook voor zijn opvolger.

Jappe Kok, Amsterdam

Rutte IV

Voorbij, voorbij, goddank voorbij.

Yolande Spaans, Den Haag − voorheen Groningen, schuddend in bed als er weer een aardbeving was

Respectloos

Hoewel ik nooit in mijn leven (en dat is inmiddels al heel lang) op zijn partij heb gestemd, word ik toch steeds onaangenaam getroffen over de manier waarop er over Mark Rutte gesproken wordt. Mevrouw Kuiken van de PvdA zei dat Rutte de boel verkwanselde en doelbewust had opgeblazen. Mevrouw Van der Plas van de BBB stelde luid en duidelijk dat ze nooit met ­Rutte in een kabinet zou gaan zitten. Zo ging dat maar door.

Natuurlijk is Mark Rutte niet onfeilbaar, maar zie ook de manier waarop Rutte ons land in de wereld vertegenwoordigd heeft – in Europa, in Oekra­ine. Het is iets waar je ook trots op kunt zijn. Je hield bij hem als gewone burger altijd een goed humeur, al was je het niet altijd met hem eens. Het is niet eerlijk en niet respectvol om je zo over deze man te uiten.

Hem nu weer de schuld van de val van het kabinet te geven, vind ik zeker niet terecht. Dit soort stemmingmakerij, daar kan ik niet tegen. De mensen die zich op zo’n respect­loze manier uiten, zouden zich moeten schamen.

Wilma Vinck-Meijer, Apeldoorn

Memoires

Nu een vijfde kabinet Rutte ons land bespaard blijft, lijkt dit me het perfecte moment voor Mark Rutte om aan zijn memoires te gaan werken. Maar ja, geen herinneringen.

Helmi van Schijndel, Amsterdam