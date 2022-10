Brieven: ‘Experiment waarbij patiënten behandelingen worden onthouden leidt tot enorme geestelijke gezondheidsschade’

Een lege wachtkamer in een GGZ-instelling in Breda. Beeld Rebecca Fertinel

Brief van de dag

In de GGZ worden onder druk van beleidsmakers, ‘hoogleraren zorg- innovatie’ en zorgverzekeraars in rap tempo ‘mentale gezondheidscentra’ opgericht (Ten eerste, 19/10). In die centra gaat het niet meer om het stellen van diagnosen, maar om het direct behandelen van de klacht van de patiënt. Zo kan het dat die te horen krijgt dat hij een hobby moet ontwikkelen of een verwijzing krijgt naar de schuldhulpverlening, zonder dat problemen als depressie, angst of trauma zélf worden behandeld.

Het is alsof je in het ziekenhuis komt met pijn en de specialist niet onderzoekt of dat door een botbreuk, een infectie of een tumor komt, maar je naar huis stuurt met paracetamol. De wachtlijsten worden hierdoor korter, en zowel paracetamol bij pijn als schuldhulpverlening bij depressie zijn óók noodzakelijk. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat ernstige aandoeningen hiervan overgaan.

Ik vrees dat we over tien jaar opnieuw moeten concluderen dat wensdenken en bezuinigingsdrift een catastrofe hebben veroorzaakt. Niet alleen omdat specialistische kennis dan verloren is gegaan en de GGZ de nek is omgedraaid, maar omdat een experiment waarbij patiënten effectieve behandelingen werden onthouden tot enorme geestelijke gezondheidsschade zal hebben geleid.

Roy van der Zwaard, psychiater, Zwolle

Fietsen

Volgens de 21-jarige student Bart Scheer, naar ik aanneem gezond van lijf en leden, is dertien kilometer fietsen niet te doen (Ten eerste, 19/10). Hoezo niet te doen? Zelfs als je het kalm aan doet en netjes voor het rode licht wacht, kun je die afstand binnen een uur fietsen.

Ik ben geen doemdenker, maar als Bart’s jan-saliegeest representatief is voor de huidige generatie studenten, dan zie ik het somber in. Zo niet voor Nederland, dan op zijn minst voor de toekomst van het kampioenschap tegenwindfietsen.

Jappe Kok, Amsterdam

Voorspellen

Max Pam heeft nog nooit één langetermijnvoorspelling zien uitkomen (Ten eerste, 18/10). Voorspellingen komen inderdaad lang niet altijd uit. Maar nooit? Het kostte mij een paar minuten om er drie te vinden die wel zijn uitgekomen.

1. Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn (Eddy Achterberg, 1974-2010).

2. My my, hey hey, rock and roll is here to stay (Neil Young, 1974-nu).

3. The south shall rise again (Jefferson Davis, 1868-6 januari 2021).

Benieuwd naar de aanvullingen.

Paul Looijmans, Utrecht

Bijgeloof

Ad van Nederpelt gunt ieder zijn bijgeloof (O&D, 19/10). Ik niet. Om een voorbeeld te noemen: Poetin gelooft in de eenheid van het Oekraïense en Russische volk. Die eenheid moet met geweld ‘hersteld’ worden. Zelensky gelooft in een vrij en onafhankelijk Oekraïne. Het eerste dient te vuur en te zwaard te worden bestreden, het tweede verdient onze steun.

Reinout Wibier, Bilthoven

Buitenaards

Baudet gelooft dat buitenaardse wezens in de vorm van reptielen de wereld regeren. Volgens Gert-Jan Segers helpt hier de rede niet meer tegen. Mee eens. Maar Segers denkt dat alleen het gebed nog helpt. Dus hij vraagt hulp van een ander buitenaards wezen. Helpt hier de rede dan nog wel?

Fons Wools, Ruinen

Energie

De overheid heeft een regeling op poten gezet om bedrijven te compenseren voor de hoge energierekening (Ten eerste, 17/10). Echter, moeten we willen dat bedrijven die veel energie verbruiken voor onnuttige doelen worden gecompenseerd? Denk aan sauna’s, kassen voor de teelt van aardbeien in de winter, ziekenhuizen waar je ook in de winter met een T-shirtje aan het te warm hebt, et cetera.

Misschien moeten we eerst bedenken hoe we ons energieverbruik zo optimaal mogelijk kunnen besteden en het nutteloze energieverbruik zover mogelijk beperken. Er is nog veel winst te boeken bij het reduceren van het energieverbruik.

Janneke de Vries, Mill