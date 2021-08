Brexit-man Nigel Farage moet een nieuwe tv-zender redden van een vroegtijdige dood, met wat borrelpraat

Nigel Farage (rechts) ontvangt in zijn programma Talking Pints op GB News Stanley Johnson, de vader van premier Boris Johnson. Beeld videobeeld

De kijkers van GB News was elke avond een show van Andrew Neil beloofd, de beste en meest gevreesde interviewer van Groot-Brittannië. In plaats daarvan hebben ze borrelpraat van Nigel Farage gekregen. In zijn show Talking Pints ontvangt de oer-Brexiteer elke avond gasten, voor het merendeel bekende Britten die zijn wereldbeeld delen.

Ondertussen zit Neil zich in zijn Franse buitenhuis te beraden op zijn toekomst. De kans bestaat dat de oprichter van de nieuwe Britse tv-zender GB News nooit meer terugkomt.

Tot ieders verrassing, niet in het minst van het eigen personeel, ging de 72-jarige Neil begin juli met vakantie, twee weken na de lancering. Naar eigen zeggen ging hij zijn batterijen opladen, een excuus dat te vergelijken valt met politici die aftreden om ‘meer aandacht aan hun gezin te besteden’. De rossige omroepveteraan zou ongelukkig zijn met de technische problemen bij de zender en met de advertentieboycot, al bleek dat achteraf gezien gratis reclame te zijn geweest.

Onenigheid

De voornaamste reden zou onenigheid zijn met algemeen directeur Angelos Frangopoulos. Neil had tijdens de openingsavond op 13 juni verklaard dat GB News een onpartijdige nieuwszender ging worden. Wat conservatiever en provinciaalser dan de gevestigde zenders, maar zeker geen Britse versie van het Amerikaanse Fox News, of het Australische Sky News. Maar Frangopoulos, afkomstig van laatstgenoemde zender, heeft andere ideeën, gesteund door enkele financiers.

Terwijl er achter de schermen een machtsstrijd plaatsvond, keken steeds minder mensen naar het scherm. Tijdens daluren waren er zelfs programma’s waarnaar onmeetbaar weinig mensen keken. Een schrale troost voor GB News is dat de cijfers op sociale media wel bemoedigend zijn. Zo worden de monologen van archeoloog Neil Oliver tegen lockdownmaatregelen goed bekeken. De Schot ontvangt dagelijks fanmail. Zo groot is zijn faam dat de adressering ‘Neil Oliver, Stirling’ afdoende is.

Een cruciaal moment in de prille geschiedenis van de omroep was een discussie waarbij presenator Guto Harri, oud-adviseur van Boris Johnson, ging knielen om zijn steun te bieden aan Engelse voetballers die tijdens het EK kritiek kregen voor dit anti-racisme gebaar. Hoewel GB News zich profileert als een podium voor diverse meningen, kreeg Harri te horen dat hij kon vertrekken wegens het overtreden van redactionele richtlijnen.

Leemte vullen

Een paar dagen na deze affaire werd bekend dat Nigel Farage de leemte ging vullen die was ontstaan door de afwezigheid van Neil. Het brein achter Brexit had al de nodige omroepervaring opgedaan bij LBC (Leading Britain’s Conversation), een avontuur dat ruim een jaar geleden tot stilstand kwam toen hij Black Lives Matter vergeleek met de Taliban. Zijn komst naar GB News, een zender die weinig moet hebben van de ‘woke’-beweging, zorgde voor een opleving van de kijkcijfers.

Voor Farage was het een gelegenheid om zijn onvrede te delen over de Kanaalmigratie. Al anderhalf jaar is de 57-jarige politicus op de stranden van Kent te vinden om illegale immigranten te verwelkomen. Begin augustus richtte hij zich tijdens Talking Pints op de kustwacht die bootjes aan wal brengt, en soms reeds in Franse wateren oppikt. Hij noemde de Royal National Lifeboat (RNLI) een ‘taxidienst’.

Na de ophef verduidelijkte hij geen kritiek te hebben op de vrijwilligers maar op de ‘woke’ leidinggevenden.

Aanvankelijk zorgde zijn aanval voor een val in donaties aan dit bijna 200 jaar oude instituut, waarvan de hertog van Kent de beschermheer is. Daarna kwam er een tegenbeweging op gang en werd de RNLI bedolven onder financiële bijstand van sympatisanten. De organisatie vernoemde zelfs een boot naar Farage.

De komende weken moeten uitwijzen of de uitgesproken populist ook een reddingssloep kan zijn voor de kwakkelende zender.

Patrick van IJzendoorn is correspondent in Londen.