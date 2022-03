Breng niet alleen het leger en de energie op orde, maar ook onze democratie

Zal ik dit stukje eens met een paar geile woorden beginnen?

Komen ze.

Regionaal samenwerkingsverband.

Laat maar eens van je tong rollen.

Nee, dat is natuurlijk geen lekkere term en zo is het vaak met dingen die ertoe doen. Regionale samenwerkingverbanden doen ertoe, omdat ze onze democratie uithollen, waarschuwde het Schagense raadslid Lars Dignum van de partij Jess Lokaal namens vele collega’s in deze krant. En terecht, want hoe zit het? Komende week mogen we stemmen voor de gemeenteraad, en die controleert uiteraard de gemeente. Alleen worden steeds meer belangrijke besluiten niet door gemeenten genomen, maar door deze nieuwe, nauwelijks inzichtelijke bestuurslaag van allerlei gemeenten samen. Over van alles: duurzaamheid, de sociale dienst, jeugdzorg. En wat de volksvertegenwoordiging daarvan vindt, is achtergrondgeluid.

De boel is hier dus stuk en moet gerepareerd. En dat is alleen maar urgenter door Poetin.

Beetje grote sprong? Ja en nee.

Politici roepen ons met devote gezichtjes op om ‘juist nu’ te stemmen voor de gemeenteraad. We zien immers maar weer eens, redeneren zij, dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Dus u mag uw handjes dichtknijpen op weg naar dat stemloket!

Er is een andere, serieuzere conclusie te trekken. Want de aanval op de Oekraïense democratie is geen incident. Die past in de wereldwijde trend dat democratieën aan de verliezende hand zijn en autoritaire leiders terrein winnen. En dat gaat niet alleen over voor de hand liggende voorbeelden. Zo vormen de Verenigde Staten nu een belangrijke arena, waar de Republikeinse partij in handen is gevallen van strijders tegen de democratische rechtsorde onder leiding van aspirant-autocraat en Poetin-fan Trump. Het tijdperk-Biden zou zomaar een intermezzo kunnen blijken. Hier trekt het vooralsnog allemaal nauwelijks de aandacht, maar Republikeinen hebben de gewelddadige poging om de verkiezing van Biden ongedaan te maken witgewassen en bereiden zich voor op het manipuleren van een volgende verkiezing.

Een logische reactie als de democratie van alle kanten onder vuur ligt, is niet ‘hiep hoi, we mogen weer stemmen’, maar: hebben we de verdediging op orde? En die lijkt ook in Europa een gatenkaas. Er zijn lidstaten met maling aan de rechtsstaat – Polen, Hongarije. In heel Europa timmert extreemrechts aan de weg (hier in Nederland voorzien van een gesubsidieerde omroep). En er is een onopgelost democratisch tekort in de EU.

Want ja, de voornaamste besluiten worden genomen door de Europese regeringen en ja, die hebben in hun thuisland een democratische basis. Voor het overige mogen we meepraten via het Europees parlement. Maar niemand kan met droge ogen beweren dat hij een sterke relatie ervaart tussen zijn stem en ‘besluiten uit Brussel’. Ook bij alle gejuich over de recente eenheid en daadkracht van de EU denk ik: ja, die zijn nodig, maar wel weer crisisgedreven en niet per se gedragen.

Dát zou een toets moeten zijn bij een kritische schouw van een democratie onder druk: wordt zij voldoende gedragen? Voelen burgers zich eigenaar? Toch een voorwaarde wanneer je zo’n fragiel bezit wilt verdedigen. En dan duizelt het van de kwetsbaarheden. Plaatselijk kraakt het, Europees en eigenlijk landelijk ook, want daar worden beslissingen uitbesteed aan ondoorzichtige verzamelingen van belangenclubs of de rechter, óf ze worden genomen door een kleine, ontoegankelijke club van politieke insiders. Er mag geklaagd worden over al die nieuwe partijtjes, ze zijn symptoom van het onvermogen binnen de heersende klasse om zich open te stellen.

Sinds de schok van Poetins laatste oorlog is besloten dat het leger op orde moet. Net als de energievoorziening. Datzelfde zou moeten gelden voor de verankering van onze democratie. Zo loopt die lijn tussen Poetin en de regionale samenwerkingsverbanden.