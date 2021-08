Boven de eerste Khalid & Sophie hing de schaduw van twee andere talkshows

Het was een prima start, maar was het ook urgent?

De voorgeschiedenis was rommelig. Vorig seizoen voerde de NPO een nogal hyperactief HR-beleid: talkshow Op1 wisselde zijn presentatoren vlotter dan Deliveroo zijn fietskoeriers, en na twee seizoenen werd een streep gezet door De vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer, volgens de zender omdat de talkshow urgentie miste. Een verraste Klamer verklaarde dat hem juist was verteld dat hij entertainment moest brengen – vandaar de piano. Om de pijnlijke geschiedenis uit te gummen heet de nieuwe bord-op-schoottalkshow niet De vooravond, maar Khalid & Sophie. Advocaat en kerstvers talkshowhost Khalid Kasem gaat afwisselen met Sophie Hilbrand, die daarvoor Op1-partner Hugo Logtenberg verliet.

Het zal dus geen makkelijke eerste maandag op de zaak zijn geweest, voor Hilbrand. Urgent, hoe zag dat eruit? Rood, brandweerrood met zwart en veel lampen, zo’n taps toelopende tafel, podiumpje voor flitsoptredens, ja, een beetje De wereld draait door. Zo hing de schaduw van twéé andere talkshows boven deze nieuwe talkshow, en ook hier volgde de beproefde mix van gelijke hoeveelheden actualiteit, human interest en cultuur, gelardeerd met minirubrieken.

Sophie Hilbrand in de eerste aflevering van Khalid & Sophie.

Politicoloog Dieuwertje Kuijpers en advocaat Barbara Wegelin hekelden met overgave het Nederlands overheidshandelen rond de troepen die uit Afghanistan vertrokken. Er schoven drie mannen aan die dol waren (geweest) op anabolen – waarom we hen nu spraken werd niet vermeld, maar waarschijnlijk was het thema aangewaaid door de NRC-podcast over dit onderwerp, Doping doodnormaal, met een van dezelfde gasten. Evengoed een lekker item, waarin Hilbrand haar empathische kant kon laten zien. In het cultuurkwartier werd Summer of Soul geprezen, een documentaire over het Harlem Cultural Festival van 1969.

Politica en soulliefhebber Sylvana Simons, zangeres Giovanca Ostiana (een Op1-collega, inderdaad) en Volkskrant-columnist Sander Donkers bespraken het muzikale en politieke belang van het vrij onbekende festival. Simons zette het wat al te scherp af tegen het ‘witte’ Woodstock; dat was natuurlijk kryptoniet voor twitteraars die Khalid & Sophie toch al woke propaganda vonden. Over die docu zagen we vorige week trouwens ook een item bij Humberto, dus nee, ook hier niet die naarstig gezochte urgentie, maar wat zou het: het item was prachtig omlijst met muzikale optredens. Vernieuwend was het niet, het was zelfs erg veilig, maar het liep als een tierelier, en dat is voor zo’n eerste aflevering toch knap.

Vanavond speelt Khalid & Sophie in elk geval niet op veilig: dan gaat Kasem ‘exclusief’ Royce de Vries interviewen, die zowel bij RTL Boulevard als Khalid & Sophie voor het eerst zijn verhaal gaat doen na de aanslag op zijn vader, Peter R. De Vries. Royce is mede-eigenaar bij advocatenkantoor De Vries & Kasem, en Kasem is nauw bij zijn familie betrokken. Of het verstandig is de journalistieke Bijbel al bij je doop als talkshowhost te verbranden is de vraag, spraakmakend is het wel. Waarschijnlijk is urgentie het best uit te drukken in kijkcijfers.