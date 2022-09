Boven de demonstratie tégen lhbti verscheen plots een regenboog

Demonstratie in Istanbul tegen de lhbti-gemeenschap, op zondag 18 september. Beeld Sedat Suna / EPA

‘Allah uh Akbar’, God is groot, was een van de leuzen op de anti-lhbti-demonstratie zondag in het Saraçhanepark in Istanbul. Kennelijk had God zo zijn eigen gedachten over wat Turkse lhbti’ers zelf een ‘haatmars’ noemden. Toen de stoet van een paar duizend mensen het Beyazitplein bereikte, brak de zon door de regenwolken en verscheen een fabelachtige regenboog boven de menigte.

Het was de eerste ‘Grote Familiebijeenkomst’ van het Platform voor Eenheid van Opinie en Strijd, een samenraapsel van islamistische en anderszins conservatieve groepen. Daarmee scoort het platform ruimschoots slechter dan de Turkse lhbti-beweging, want die ging al vele malen de straat op, tijdens de Pride van 2015 zelfs met ruim honderdduizend mensen.

Massaler werd het nooit meer, want sindsdien hebben de autoriteiten de regenboogmarsen met het oog op ‘de veiligheid’ altijd verboden. Nog steeds heeft Istanbul jaarlijks in juni een Pride Week, maar de oproerpolitie staat dan steevast klaar om te voorkomen dat de festiviteiten zich van zalen, bioscopen en cafés verplaatsen naar het Taksimplein en de winkelstraat Istiklal.

Ordelijke banen

Wat een verschil met de Grote Familiebijeenkomst! De politie was zondag alleen in het park om er goedkeurend op te zien dat alles in ordelijke banen verliep. De overheid had de organisatie zelfs een steuntje in de rug gegeven. De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) zette de video van het conservatieve platform als een soort Postbus 51-spotje op zijn website. De staatsmedia deden vervolgens positief getoonzet verslag.

Zo kon worden vernomen dat de organisatoren van de anti-lhbti-betoging ‘niet uit zijn op haatzaaien’, noch dat ze ‘iets hebben tegen onze arme homoseksuele burgers’. Het gaat erom het Turkse gezin als instituut te beschermen tegen de internationale lhbti-lobby en paal en perk te stellen aan de met Europees en Amerikaans geld gefinancierde genderpropaganda. ‘We moeten wakker worden!’, sprak actrice Tugçe Kazaz. ‘Waarom hebben ze een plus toegevoegd aan lhbti? Omdat ze steeds verder gaan. Binnenkort is het de beurt aan kinderen en baby’s.’

Waarom dit assertieve vertoon van conservatisme? Een deel van het antwoord is ongetwijfeld dat de heteronorm ook in de Turkse samenleving onmiskenbaar aan het afkalven is. Cultureel rechts voelt zich bedreigd. Maar misschien is er meer aan de hand. Veel van wat nu in Turkije gebeurt, moet worden gezien in het licht van de verkiezingen, volgend jaar juni. Doordat het slecht gaat met de economie staan de regerende AK-partij en president Erdogan er niet goed voor in de peilingen. Ze zullen alles uit de kast (!) willen halen om te winnen.

Gevreesd staatsman

Een van Erdogans sterke kaarten is zijn optreden als internationaal gerespecteerd dan wel gevreesd staatsman. Maar die troef heeft hij de laatste drie jaar al ruimschoots uitgespeeld, zonder dat het de neerwaartse trend in de peilingen deed ombuigen.

Wat dan wel? Opnieuw een legeractie tegen de Koerdische milities in het noorden van Syrië? Daar zullen de kiezers niet echt van opkijken. Sabelgekletter tegen Griekenland? Een conflict zal door de Navo in de kiem worden gesmoord. Dus dan maar de cultureel-religieuze tegenstellingen in Turkije opstoken, zodat niet de inflatie maar ‘het gezin’ de doorslag geeft in het stemhokje?

Tja. In een peiling van Metropoll gaf 73 procent van de ondervraagden onlangs te kennen voor een ‘seculier en democratisch’ Turkije te zijn. Ruim 18 procent koos ‘conservatief en autoritair’ en 9 procent gaf geen antwoord.

Erdogan zal zijn joker moeten inzetten.

Rob Vreeken is correspondent in Istanbul.