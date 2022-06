Bossche kunststudenten raken in het nauw: tweederde van hun ateliers wordt gesloten

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Deze weken zijn er door het hele land eindexamenexposities. Een geweldige kans om te zien waar startende kunstenaars zich mee bezighouden. Er is ook een hoop waar een afstuderend kunststudent zich zorgen over kan maken. De toekomst, geld of het zwarte gat na de academie, bijvoorbeeld. Die zorgen horen niks te maken te hebben met de kunstacademie. In Den Bosch is dat anders.

‘Ik wil gewoon dat de volgende lichting studenten dezelfde faciliteiten krijgt als ik heb gekregen’, vertelt masterstudent Leonie Schepers van kunstacademie St. Joost, terwijl ze wat finishing touches doet aan haar afstudeerpresentatie. In de zaal waar zij exposeert was op 2 juni een heuse uitvaartbijeenkomst georganiseerd. Studenten en docenten hadden zich in zwarte kleren gehuld om ‘afscheid te nemen van onze geliefde academie’.

Dat klinkt melodramatisch, maar hun zorgen zijn terecht. Avans, de onderwijsorganisatie waar St. Joost onder valt, heeft grote plannen met dit gebouw, waardoor de ruimte voor kunst piepklein wordt. Er komen straks 600 studenten bij van de opleiding Business Innovation. Er zal dan ongeveer eenderde overblijven van de kunstwerkplaatsen en atelierruimtes die de academie nu heeft. Eenderde!

Terecht zien de kunststudenten dat helemaal niet zitten. ‘Kunst en cultuur worden verdrukt, dat zegt wel iets over hoe beleidsmakers en nu zelfs de onderwijssector naar kunst kijken’, zegt de Ierse Lauren Egan. Zij kwam speciaal naar Den Bosch voor de masteropleiding. De volgende lichting masterstudenten zal vanwege het ruimtegebrek slechts online lessen gaan volgen. Een gruwel, en funest voor de kansen om samen te werken of grote kunstwerken te maken. Schepers, die afstudeert met felgekleurde wandkleden, zegt: ‘Die had ik thuis echt niet kunnen maken!’

De kunstacademie huist in een voormalige postsorteerhal van PostNL. Over een paar jaar moet er een hippe woonwijk omheen verrijzen en dan heet dit gebouw ‘KuBus’, naar die bizarre fusie van ‘kunst & business’. De studenten die nu weggaan, zullen het (gelukkig) niet meer meemaken.

Ik bel met Isa IJpelaar, een van de initiatiefnemers van het protest. Zij rondt net haar eerste jaar af en maakt zich grote zorgen over de school: ‘Ik vraag me af of het straks nog wel een kunstacademie is.’ Zelf had ze (na een fotografieopleiding in Eindhoven) voor de St. Joost gekozen omdat studenten in Den Bosch vanaf het tweede jaar een eigen atelier kregen. Nu ze zelf bijna tweedejaars is, geldt een ander beleid. Er komen ‘flexwerkplekken’. Behoorlijk onhandig, als je ook sculpturen maakt.

Er zijn al aanvaringen geweest met business-studenten, vertelt ze. Die lieten de kunststudenten bijvoorbeeld weten dat ze hen raar vonden, vergeleken hen met een ‘circus’ en een ‘dierentuin’. IJpelaar: ‘Ik heb klasgenoten die op de middelbare school zijn gepest. Die dachten dat ze op de kunstacademie eindelijk zichzelf konden zijn…’

Na de protestuitvaart is er weinig veranderd: ‘We praten veel met de directie. Directeur René Bosma zegt telkens dat hij onze zorgen deelt en ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken, nogal frustrerend is dat.’ Ook op de kunstacademies van Maastricht, Rotterdam en Utrecht staat de atelierruimte onder druk, weet ze. Wie nog ambitieuze afstudeerders wil zien, moet er snel bij zijn dus.