Bosnische nabestaanden en ex-Dutchbatters zoeken samen de verhalen van de genocideslachtoffers van Srebrenica, onze regering negeert hen

Onze vriend Esmir Mujicic was nog geen twintig in 1995. Een foto en een geluidsfragment is alles wat nog van hem rest. Samen met duizenden anderen werd Esmir door de wereld verraden en door beesten vermoord. Maar niet alleen fysiek. Ook cultureel moest hij door zijn beulen worden uitgeroeid. Weggekrast uit onze Europese geschiedenis.

Vorig jaar rond deze tijd wisten wij zijn moeder op te sporen. Hollanders, Bosniërs, Nederbosniërs en ex-Dutchbatters tezamen, trokken gelijkwaardig op in een poging tot eerherstel van Esmirs humaniteit. Een gezamenlijke erkenning van zijn medemenselijkheid. Zodoende klonk kort voor de herdenking in Srebrenica zijn stem door de huiskamer van z’n moeder. Esmirs jonge stem werd nooit volwassen.

Duizenden andere families in Bosnië en in de Lage Landen hebben echter helemaal niets tastbaars meer om zich aan vast te houden. Alles ging verloren. Velen zoeken nog altijd naar hun geliefden die in massagraven zijn weggestopt. Ze worden tot de dag van vandaag door hun moordenaars heimelijk herbegraven. Zodat die massaal hun vonnissen kunnen ontlopen.

Onvoorstelbaar pijnlijk

Het is dan ook onvoorstelbaar pijnlijk dat afgelopen week het leed van zo’n vierhonderd Dutchbat-veteranen boven het leed van duizenden andere Nederlandse onderdanen werd uitgetild door de minister-president. Tot ieders ontsteltenis heeft ‘de eerste onder de gelijken’ het grote verdriet van onnoemelijk veel nabestaanden simpelweg genegeerd.

Dat ligt overigens niet aan de Dutchbatters of de Bosnische gemeenschap. Die werken de laatste jaren steeds nauwer samen in hun zoektocht naar volledige waarheid en gerechtigheid. Het was de bewuste keuze van dit kabinet om Bosniërs buiten het zicht van de camera te houden.

Wederom werd een enorm onrecht gecreëerd. Zelfs Alma Mustafic, wiens vader Rizo voor de Nederlandse regering in Srebrenica werkte, mocht niet aanwezig zijn tijdens het erkenningsevenement van de collega’s van haar vermoorde vader. Met het wegwuiven van de levensverhalen van Bosniërs laat je ze nog een keertje sterven. Door geschiedenissen als die van Alma, Rizo en Esmir angstvallig te verstoppen, heb je als regering 27 onmenselijke lijdensjaren met extra lood verzwaard. En dit is geen eenmalig ‘incident’.

Het is steevast de manier waarop er decennia lang in Nederland over de inwoners van die wereldberoemde Bosnische stad wordt gesproken en geschreven. Het eeuwenoude Srebrenica en zijn mondaine vooroorlogse geschiedenis is maatschappijbreed gelijkgeschakeld aan Dutchbat. En zijn inwoners? Die zijn gereduceerd tot militaire operationele terminologieën en kille cijfers. Metapolitieke verhalen met als grote afwezige de factor mens. Srebrenica is meer dan ‘de blauwhelmen uit het Westen’ of die paar dagen in juli 1995.

Onvergeeflijke missers

Maar je hoeft als Nederbosnische geschiedenisdocent of leerling maar de nieuwe Canon van Nederland erop na te slaan, om te lezen hoe de menselijke identiteit van je familieleden uitsluitend tot technocratische oneliners is teruggebracht. Inclusief onvergeeflijke missers als de term ‘bloedbad’ in plaats van genocide. Geen trivialiteit, maar een regelrechte verdraaiing van de officiële uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal.

Daarmee leveren wij als Nederland een directe bijdrage aan het historisch revisionisme van Servische ultranationalisten. Hiermee ontkennen wij het internationaal recht en geven een podium aan deze genocide-ontkenners, die daar inmiddels samen met Poetin handig gebruik van weten te maken ten behoeve van Moskous proxy-oorlog op de Balkan.

Door de zwarte bladzijde almaar uit te drukken in statistieken, of eufemistisch samen te vatten als ‘tragedie’, zoals tijdens de presentatie van het NIOD-rapport, schilder je Bosniërs af als iets exotisch. Als iets niet-Europees. Tweederangs burgers uit ‘die landen achter Gods rug’. En dus niet jouw verantwoordelijkheid.

Het is een van de redenen waarom ruim 58 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 29 jaar aangeeft geen idee te hebben wat Srebrenica is, of waar het mee te maken zou kunnen hebben. Zo zijn wij als land weer terug bij af: 11 juli 1995. Eren, compenseren en de waarheid onder het tapijt.

De wonden van Bosniërs en Dutchbatters tezamen kunnen pas echt helen als de Nederlandse regering dapper genoeg is om voor allen op te staan. Een Nederlandse voortrekkersrol op internationaal niveau. Een zoektocht naar de waarheid van Srebrenica. Naar hen die internationaal medeverantwoordelijk waren. In hun maatpakken of met militaire insignes op de borst schuilen zij nog altijd achter de ruggen van de daders.

Sommige onuitgesproken woorden moeten worden uitgesproken. En wel snel. Anders volgen er nog ontelbaar veel Srebrenica’s.

Nick Teunissen is theatermaker, regisseur en schrijver en woont in Sarajevo. Hij is in de maand juni gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.