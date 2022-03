Borsten als schild tegen misogynie, ook in Nederland. ‘Schudden die kalasjnikovs!’

Wat heeft dat nou weer met elkaar te maken? Stella Bergsma’s woensdag op Net5 uitgezonden docu Sorry voor de tieten. En het nieuwsitem later die avond van de Afghaanse meisjes die huppelend op waren gegaan voor hun eerste schooldag, om daar te horen dat ze bij nader inzien niet welkom zijn. Last minute koerswijzigingetje van de Taliban: wie zei dat een schrikbewind niet flexibel kan zijn?

Tunesiche bewegingswetenschapper in Stella Bergsma’s Sorry voor de tieten: ‘Schudden, die kalasjnikovs!' Beeld Net5

Groot zijn de verschillen, tussen fundamentalistisch Afghanistan en Bergsma’s Nederland, waar de schrijver een toenemende vijandigheid bespeurt tegen het tonen van ‘tieten’ in het openbaar – een vrolijk feministisch statement (of gewoon een uiting van fysieke vrijheid) waaraan zij zich met graagte overgeeft. Ze moet het niet proberen in Afghanistan. De overeenkomst tussen de twee landen? De misogynie waarop een (machtig) deel van de mannelijke bevolking patent denkt te hebben. Een alleenrecht op dwang dat het met snoeiharde hand dan wel op veilige Twitterdistantie wil bestendigen.

Bergsma’s docu was een goedgehumeurde zoektocht naar de aantrekkingskracht van de vrouwenborst, haar geneugten, ongemakken, leven schenkende, even kwetsbare als beschermende kwaliteiten. Daarover delibereerde een keur van bezitters zonder schroom en met passie. Met als hoogtepunt een oorspronkelijk Tunesische bewegingswetenschapper die Bergsma dansend bezwoer haar borsten als een dire, een schild te zien. Schuddend met haar bovenlijf toonde ze haar techniek en riep: ‘’k Heb schijt aan alles. Jouw lustobject? Fúck you! Je mag je tieten niet laten zien? Fúck you! Je bent te oud? Fúck you. Schudden, die kalasjnikovs!’

Bergsma zelf worstelde met de vraag waarom reaguurders op sociale media er doelbewust op uit zijn haar te kwetsen met beledigingen over haar ‘bombonella’s, prammen, jannen, memmen’ – enkele van haar met plezier gebezigde typeringen. Ze ging langs bij ene Jaap, een 25-jarige Brabander die zich op Twitter níét achter anonimiteit verschuilt.

Een niet al te onthullende foto die Bergsma had gepost, noemde Jaap op Twitter ‘onsmakelijk’. En hij hoopte ‘intens’ dat Bergsma geen kinderen had die zich voor hun moeder zouden moeten schamen. In de woonkamer legde hij Bergsma uit ‘dat ik niets met jouw lichaam, jouw tieten te maken heb’. ‘Wat je deed was mij beledigen. Ik moet terug in mijn hok. Je had me ook kunnen blocken’, reageerde Bergsma. ‘Nee, dan heb ik die tieten al in mijn gezicht gehad’, zei de Twittertaliban over het platform waar drek de norm is.

Ter promotie van haar docu was Bergsma voor een poster met ontbloot bovenlijf gefotografeerd, de tepels voor 98 procent bedekt met een banner met de titel van haar film. Die laatste 2 procent was door de eindredactie weggepoetst, tot haar verbijstering. ‘Hier in Nederland doen we er niet zo moeilijk over, maar Facebook is ook in Saoedi-Arabië te volgen.’ En daar hebben ze, kreeg Bergsma te horen, wel degelijk moeite met zulke adult content.