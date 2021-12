Boos, bozer, booster!

Beeld Arie Kievit

‘Deze week kunnen alle zestigers een afspraak maken voor een booster, minister maakt vaart met 60-minners’, was de kop in de krant (Ten eerste, 14/12). Maar getuige de tientallen reacties van lezers verloopt het zo vlot nog niet. Gonda van Leeuwen uit Apeldoorn mailde boos: ‘De GGD kreeg ik niet aan de lijn, de rijksoverheid heeft een callcenter ingezet, waar ze weinig tot niets weten behalve dat ze het nummer van het RIVM doorgeven. Die moesten mij toch kunnen helpen, want twee zeventigers hier zitten nog steeds op de brief van het RIVM te wachten.’ Het RIVM stelde volgens Van Leeuwen ‘bij monde van een op een licht betuttelende toon sprekende dame’, dat de brief vorig weekend verstuurd was, en zodra die ontvangen was, kon ze pas een afspraak inplannen.

Robin Hemelrijk uit Vlissingen (68 jaar, ingenieur) verzekert de lezer dat hij nog ‘volledig bij zinnen’ is, maar wat betreft de booster is hij het spoor bijster. Hij heeft nog geen uitnodigingsbrief ontvangen, en kreeg te horen dat hij daardoor nog geen prikafspraak kan maken. ‘Bellen helpt niet, via internet kan niet en ondertussen staat geschreven dat ‘ouderen’ onmachtig zijn. Hoepel op, het ligt niet aan mij, maar aan de organisatie.’

Jose Albers uit Hoorn beaamt Catch 22-achtige taferelen. ‘Hugo de Jonge roeptoetert dat jaargangen 1953 en 1954 kunnen inplannen voor de boosterprik. De werkelijkheid is dat je op de computer niet ver komt. De laatste vraag luidt: heeft u de uitnodigingsbrief? Als je nee invult, moet je eerst wachten op deze brief. Via de telefoon krijg je na eindeloos wachten een bandje met dezelfde vraag. Geen brief, dan word je aangeraden te wachten op de brief die nooit komt.’

Margriet Oosterveld liep tegen andere problemen aan: zij probeerde dinsdag een online afspraak te maken en kreeg als eerste mogelijkheid pas 5 januari 2022. Dat kon niet kloppen. Ze belde de GGD, maar ‘in de wijde omtrek was er geen eerdere mogelijkheid.’ Oostveld: ‘Ik ben zelf werkzaam in de zorg. Nu maar hopen dat ik het virus de komende weken niet alsnog mee naar huis neem.’

Bij Hans Keesen (73) leidt deze malaise tot een simpele vraag aan het adres van minister De Jonge: ‘Leg mij eens uit wat u versnellen noemt.’ In de woorden van Erik Wijker uit Gouda: ‘Boos, bozer, booster!’