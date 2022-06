Boodschappen die de samenleving ondermijnen, hoeft de NPO niet te legitimeren en financieren

Dat Ongehoord Nederland zich niet aan de journalistieke code houdt en desinformatie verspreidt, zoals de Ombudsman van de publieke omroep heeft geconcludeerd, kan voor niemand als een verrassing komen. De omroep doet namelijk precies wat ze heeft beloofd: ze geeft een podium aan een radicaal rechts geluid en ze presenteert een alternatief wereldbeeld, dat niet gestoeld is op de feiten. Omroep-voorzitter Arnold Karskens heeft vanaf het begin weinig misverstanden laten bestaan over zijn intenties.

Het is dus vooral de vraag waarom de omroep ooit tot het bestel is toegelaten. De procedure die daaraan vooraf ging, was een van de wonderlijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de publieke omroep. Bijna alle instanties die erover moesten adviseren, constateerden dat ze de omroep liever niet zouden toelaten, maar dat de regels hen geen andere keus lieten. Normaal gesproken zijn regels de uitdrukking van een politieke of maatschappelijke wens. Bij omroeppolitiek lijken de regels afkomstig uit een geheel ander universum, van een hogere macht wiens wil ondoorgrondelijk is.

De entree van Karskens zou voor de politiek aanleiding moeten zijn om zich fundamenteel te bezinnen op de toekomst van de publieke omroep. Waartoe is deze omroep op aarde? Wat is het publieke belang dat hij moet dienen? Nu heeft de publieke omroep een obsessie met pluriformiteit, die nog stamt uit de jaren van de verzuiling, terwijl ze een obsessie met professionaliteit zou moeten hebben: hoe kunnen we de beste programma’s maken?

Elke politieke stroming of maatschappelijke beweging heeft tegenwoordig mogelijkheden genoeg om haar boodschap online te verspreiden. Daar is de publieke omroep niet voor nodig. De publieke omroep heeft zeker niet de plicht om boodschappen die de samenleving ondermijnen, te legitimeren en te financieren, zoals door de toelating van Ongehoord Nederland is gebeurd.

Het goede van het rapport van Ombudsman Margo Smit is dat ze vooral hamert op professionaliteit. Journalisten hebben de plicht om door te vragen, constateert ze, ze zijn niet alleen doorgeefluik. En ook: ‘Een journalistiek programma bij de publieke omroep is geen open podium.’ Het zijn belangrijke uitspraken die ook andere publieke omroepen zich moeten aantrekken.

Te hopen valt dat na het rapport van Smit elk programmavoorstel door de NPO langs een kwalitatieve en ambachtelijke meetlat wordt gelegd. Programmamakers die niet aan de standaarden voldoen, moeten geen zendtijd meer krijgen.