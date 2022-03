Bommen gooien is tot daaraan toe, maar de rente niet betalen is ontoelaatbaar

De Russische minister van Financiën Anton Siloeanov verklaarde donderdag dat hij de rente op een Russische staatslening (117 miljoen dollar) heeft overgemaakt naar Citibank in New York. Maar die bank verklaarde dat ze niks had ontvangen. Dat kon aan de omstandigheden liggen en met name aan de westerse sancties die geldtransfers moeilijk maken, maar dat doet er niet toe. Voor de kredietbeoordelaars is Rusland al bijna een wanbetaler en dat is fataal nieuws.

Bommen gooien op burgerdoelen is één ding en kan nog door de vingers worden gezien als een uitwas van de onverbeterlijke slechtheid van de menselijke natuur (mits de factuur voor de bommen is voldaan), maar de rente op schulden niet betalen is ontoelaatbaar en van een ongehoorde brutaliteit. Het kan je tot een paria maken die voor jaren wordt geweerd van de financiële markten – of in elk geval tot die weer winstgevende mogelijkheden zien.

Onze financieel redacteur Daan Ballegeer had donderdag een nuchter stukje gemaakt over de Russische schulden, zoals het hoort met nieuws uit de wereld van de haute finance. Daarin is geen plaats voor morele afwegingen, het is een wereld die de moraal voorbij is. Er zijn landen en bedrijven met schulden, die zijn in handen van investeerders die in ruil rente ontvangen, tot de schuld is afbetaald. Dat is een heilige en in steen gehouwen wet, inbreuk erop is ondenkbaar, Rusland moet zich er net zo goed aan houden als de kleinste dwergstaat – of Oekraïne.

Toen de Russische marxistische revolutionairen van 1917 weigerden de schulden te erkennen die de tsaar was aangegaan, leidde dat tot internationale verontwaardiging die aanhield tot in onze eeuw. De boosheid overtrof die over de revolutie zelf. Rusland betaalde uiteindelijk in 1996 een deel van de schulden terug om zijn goede wil te tonen en vooral om te laten zien dat het geen rogue state was die de grondregels van het wereldwijde financiële spel naast zich neerlegde.

Woensdag bezwoer minister Siloeanov dat hij het geld heeft en het ook heeft overgemaakt – je mag die Russen desnoods oorlogsmisdadigers noemen, al vinden ze dat ‘onacceptabel’, maar kom niet aan met ‘wanbetalers’, want dan raak je ze echt in hun ziel. Ze gooien met liefde een hele stad of ziekenhuizen in puin, maar ze komen, zo zijn ze ook wel weer, hun financiële verplichtingen na.

De Verenigde Naties kunnen een land veroordelen en eventueel blauwhelmen sturen, maar de ware macht ligt elders: bij de kredietbeoordelaars, zoals Moody’s en Fitch. Die hebben inmiddels de Russische schuldpapieren afgewaardeerd tot junkstatus – wat betekent dat het er slecht uitziet voor de schuldeisers, maar ook voor het vertrouwen van de financiële wereld in Rusland.

Rusland was, tot het Oekraïne binnenviel, een van de meest kredietwaardige landen ter wereld. De Russische staat en de grote bedrijven hadden een gezamenlijke buitenlandse schuld van rond de 150 miljard dollar. Daar stond 630 miljard aan buitenlandse reserves tegenover.

Alleen kan Rusland door de sancties niet meer bij dat geld en nu dreigt een bankroet. Hoelang kan een bankroet land, met een economie die dit jaar sterk krimpt en een munt die steeds minder waard wordt, zich een dure oorlog veroorloven?

‘Hoeveel divisies heeft de paus?’ vroeg Jozef Stalin naar verluidt tijdens de Jalta-conferentie van 1945 aan Winston Churchill en Franklin D. Roosevelt, die hadden voorgesteld Pius XII bij besprekingen te betrekken.

Hoeveel divisies hebben de financiële markten? Nul. Ze hebben ook geen bommen en raketten. Maar ze betalen ze wel.