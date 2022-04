Boete voor de belastingdienst? Laten we het pr-grapje maar gewoon bij naam noemen: een fake-boete over de rug van de gewone burger

Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens presenteert het onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening van de Belastingdienst. Beeld ANP

De Belastingdienst heeft een ‘recordboete van 3,7 miljoen euro’ gekregen van de ­Autoriteit Persoonsgegevens. Dit roept meteen de vraag op wie deze boete uiteindelijk gaat betalen, want het gaat hier om een overheids­orgaan.

Laten we het PR-grapje maar gewoon bij naam noemen: een fake-boete over de rug van de gewone burger. De ambtenaren en bewindslieden die hun boekje te buiten gingen kunnen hun gladgestreken boetekleed in de kast laten hangen. Hun straf wordt via een omweg afgekocht door de gewone burger en dus ook een beetje door de slachtoffers van de Belastingdienst. Veel gekker kan het na de toeslagenaffaire niet worden, dacht ik.Maar ik heb het helaas mis.

Hans van der Linden, Nuenen

Zelfreflectie

Direct na het opstappen van Lilianne Ploumen merkten enkele analisten op dat haar vertrek niet alleen een verlies is voor de PvdA, maar eveneens voor de Tweede Kamer. Als ervaren politica is Ploumen immers de verpersoonlijking van de kritische oppositie die noodzakelijk is in de nieuwe bestuurscultuur.

Echter, Ploumen bewijst met haar opstappen iets dat haar collega’s in politiek Den Haag nog te vaak ontberen: een vermogen tot ongevraagde zelfreflectie en een drang naar politieke vernieuwing, ook binnen eigen partijgelederen.

Mevrouw Ploumen weet ongetwijfeld wel beter dan de analisten. Aanblijven in een politieke functie is geen doel op zich. Dit besef is een verrijking voor de Tweede Kamer. Ik vraag mij af hoeveel mannelijke leeftijdsgenoten van Ploumen een dergelijk vermogen tot ongevraagde zelfreflectie in Den Haag eveneens kunnen opbrengen.

Patrick Slaman Amsterdam

Adoptie

Vertrouwen in de overheid als het ging om bemiddeling voor adoptie, dat hadden mijn man en ik in 1973. Wij gingen dan ook naar de Raad voor de Kinderbescherming om advies in te winnen over de mogelijkheid om een kind te adopteren in Nederland.

Het antwoord was: ‘Er zijn geen te adopteren kinderen in Nederland. Wij raden u aan te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het buitenland.’

Die weg zijn wij ingeslagen. Legaal de beginseltoestemming gekregen, via legaal Nederlands bemiddelingsbureau. In 1975 adopteerden wij een baby met ernstige ondervoeding en vele littekens. In 1977 de tweede, wat oudere baby.

Pas rond 2015 hoorde ik van een vrouw dat zij in 1974 is geadopteerd uit een kindertehuis in Groningen, vol kinderen die geadopteerd konden worden.

Ik voelde mij voorgelogen door de overheid destijds. Wij waren niet van plan om een kind uit het buitenland te adopteren. En nu worden wij alsnog gestraft: wij zouden onderdeel zijn van kinderhandel. Wij zouden veel betaald hebben voor de adoptie. In ons geval niet waar. Ik ervaar het als groot onrecht om als zodanig weggezet te worden.

Fennechien Maarsingh, adoptieouder, Grijpskerk

Handhaving

In haar column stelt Sheila Sitalsing vilein de misstanden in de uitzendbranche aan de kaak. Er is een compleet gebrek aan handhaving door welke overheidsinstantie dan ook. Maar als de overheid dan wel handhavend optreedt tegen uitkerings- en toeslagengerechtigde mensen, zijn de misstanden niet van de lucht. In beide gevallen gaat het over burgers wier rechten ver te zoeken zijn. Dat diezelfde overheid niet in staat is misstanden op te lossen maar die veroorzaakt, daar moet toch iets grondig mee mis zijn. En wij, diezelfde burgers, laten dat toe.

Annemiek Ebbink Amsterdam

Geen porem

Met het invoeren van een helmplicht voor e-bikes snijdt het mes aan twee kanten. Minder hoofdletsel bij ongelukken, en minder gebruik van dit soort fietsen door de jeugd, omdat zo’n helm op je kanis natuurlijk geen porem is.

Gerrit Bremer Ede

E-bikes en flitsbezorgers

De toename aan e-bikes stuwt het aantal verkeersongevallen omhoog. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat steden flitsbezorgers toelaten, nu dus ook AH en recentelijk Jumbo, met als gevolg een afname van verkeersveiligheid. Ik heb in een straal van 500 meter meer dan vijf supermarkten waar ik heen kan lopen. Door zelf een blokje om te lopen kom ik buiten. Daar valt te genieten van de lentezon, het sociale karakter van wonen in een stad en kom ik ook nog aan mijn dagelijkse stappendoel.

Victor Koppen Utrecht

Mijmeren

Naast het uitgelichte Stop Tanks With Books is er nog een aanrader-van-voor-de-oorlog: de documentaire Please Hold the Line (Netflix) over mensen in Oost-Europa, waaronder Oekraïne, die mijmeren over het leven. De opnames dateren van net na de installatie van Zelenski.

Gerda Rozendal Brummen