Boeren met omgekeerde vlaggen tijdens de Dodenherdenking. Het voelt bijna strafbaar, zo dom

Voor de mensen die er in 1943 door de Duitsers zijn doodgeschoten, de deelnemers aan de april/mei-staking, is ergens tussen Groningen en Drachten op een plek die Trimunt wordt genoemd, een gedenksteen geplaatst. Hij staat tussen 16 eiken, voor elk slachtoffer een. In het gebied bevindt zich ook een van de grootste zeeën van omgekeerde vlaggen die ons land rijk is – veel, misschien wel de meeste, zijn van de boerenfamilie M..

Genoeg veteranen vinden de omgekeerde vlaggen pijnlijk. Net als nabestaanden van militairen. Ouders die hun kinderen terugkregen in een kist, onder een vlag. Een aantal daarvan heeft de boeren in de omgeving, specifiek de familie M., gevraagd of ze heel misschien iets aan die vlaggen konden doen. Al was het alleen voor 4 en 5 mei?

Nee, zei mevrouw M.. Ze stond met haar antwoord en een foto in de krant. Het waren ontzettend veel vlaggen, want ze hadden niet alleen hun eigen land volgeplempt, maar ook dat van anderen. Die ging ze echt niet voor één dag weghalen. Wisten die nabestaanden wel hoeveel werk dat was?

Mevrouw M. heeft veel van dergelijke verzoeken gekregen, brieven, mails, telefoontjes. De veteranen en nabestaanden hadden alle begrip hadden voor de moeilijke situatie van de boeren. Maar, vroegen ze, kon zij zich ook voorstellen wat die vlaggen met hen doen?

Ze heeft ze rustig aangehoord, rustig hun verhaal laten doen, dat is ook een kwestie van respect. Een moeder verloor haar kind in Mali, een ander in Afghanistan. Daarna heeft mevrouw M. gezegd: Weet u wat ìk me kan voorstellen? Dat de slachtoffers van de oorlog zich in hun graf zouden omdraaien als ze hoorden hoe de boeren tegenwoordig behandeld worden.

Het voelt bijna strafbaar, zo dom. Alsof ergens een punt moet bestaan waarop een gebrek aan inzicht schuldig wordt. Je zou willen vragen: Alle slachtoffers, mevrouw M.? Ook die in de massagraven? En de Joden, die ook? Zullen we die er ook bijhalen? We zijn nu toch bezig: als die hadden geweten aan welke stikstofregels de boeren zich tachtig jaar later zouden moeten houden, hadden ze uit pure solidariteit dan onmiddellijk hun sterren omgedraaid?

In de Tweede Wereldoorlog hebben we kunnen zien wat er gebeurt als een kleine groep wordt vervolgd, zei Mark van den Oever van Farmer Defence Force enige tijd geleden. In maart zag ik een filmpje waarin hij vertegenwoordigers van boeren opdroeg precies te doen wat hij zei. Anders stonden ze op het menu en zouden ze worden opgeknoopt.

Als mevrouw M. en Van den Oever praten, hoor je: hier helpt geen argument of onderwijs meer. Het probleem is mechanisch van aard, de hardware is stuk, de hersenen zijn voorgoed ongeschikt voor heldere informatie. In de veehouderij pikken ze de ongeschikte dieren er meteen uit, liefst vlak na geboorte. In ongeschikte dieren investeer je niet, want dat levert niks op, alleen kosten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. Het geeft niet hoe.

Minder dieren, meer boeren, ik zeg het de Dierenpartij graag na. Maar sommige exemplaren zouden voortaan misschien beter behandeld kunnen worden voor wat ze zijn: ongeschikte kalveren. Je gunt ze een veldje, helemaal voor zichzelf, een eindje van de straat. Dan kunnen ze tot aan het einde van hun levensdagen blijven doen wat ze het liefste doen: de boel versmeren en zichzelf beklagen. Maar dan merk je het niet meer zo.