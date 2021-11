Boeken verdwijnen, maar laten we dat proces vertragen waar mogelijk

Anderhalf jaar geleden, aan het eind van een van die eindeloze, allengs meer terneerslaande lockdown-ommetjes, liep ik mijn straat in, langs het boekenweggeefkastje. Supersympathiek initiatief, die kastjes, maar er zit ook iets droefgeestigs aan, vooral als het regent. Nergens krijgt de tijdelijkheid van alles zo’n beteuterd gezicht als in zo’n getimmerd opvanghuisje vol weesboeken. Ik kijk altijd even wat er zoal tussen staat, met een blik die in bepaalde romans vermoedelijk ‘onwillekeurig’ zou heten. Nooit zie je er iemand iets in zetten, of uit wegpakken. Toch staan er altijd nieuwe boeken. Er wordt kennelijk volop gebruik van gemaakt, door recyclende veellezers die vooral ’s nachts opereren.

Daar stond het. Een door mijzelf geschreven boek. Een secundair soort herkenning, een beetje zoals wanneer je de datum van je verjaardag in het wild aantreft. Wie een boek schrijft, wenst dat dat boek ‘de wereld in gaat’. En het weggeefkastje in je eigen straat is ook de wereld. Tegelijk stemde het somber: zo lang bestond het boek nog niet, en daar stond het al, ingeklemd tussen een beduimelde Ludlum en een fotoboek over Britse siertuinen. Even overwoog ik het mee te grissen, om zo de schande van het gedumpt-zijn uit te wissen. In plaats daarvan signeerde ik het, en zette het netjes terug.

Eén keer nam ik wel iets mee. Dat was Dweiloorlog, van Anton Valens, de schrijver die deze week op 57-jarige leeftijd overleed. De kaft was gescheurd, het papier wat bruinig. Ik volgde Valens sinds zijn roman Het Boek Ont (2012), waarvan ik zeer onder de indruk was. Ik las Dweiloorlog (2008) en zette het terug in het kastje. Binnen twee dagen was het weer weg.

In een toespraak op het Winternachten-festival vertelde Valens enkele jaren geleden over zijn eerste boeken, die hij zelf in elkaar knutselde en die hij vervolgens kaftte met bij het vuil gevonden vilt. Later, vertelde hij, gooide hij die zelfgemaakte boeken in een oudejaarsnachtelijk vreugdevuur, ‘in het kader van een psychiatrisch ontgiftingsritueel’.

‘De therapeut die me hiertoe aanzette, bedoelde het goed.’ Als het aan mij ligt, schrappen therapeuten boekvernietiging volledig uit hun adviezen, zeker als het unieke, zelfgemaakte boeken van een groot schrijver betreft. Boeken verdwijnen op den duur toch, daar valt weinig aan te doen. In Den Haag ontdoen ze zich er nu in één keer van honderdduizend tegelijk. De bibliotheek daar ondergaat onherstelbare verbeteringen; Toine Heijmans schreef er maandag een mooie column over. Heijmans meldde onder meer dat boeken die vijf jaar niet meer zijn uitgeleend, worden afgevoerd.

Een dag later stond er een ingezonden brief in de krant, van een voormalig medewerkster van de bibliotheek van Den Bosch. Boeken waarvan zij vreesde dat ze er weleens aan zouden kunnen gaan, leende zij jarenlang vlug een keertje op haar eigen pas. Literair verzetswerk. Hebben ze in Den Bosch nu geen multifunctionele theaterzaal omdat ze tot hun enkels in de Vestdijks staan? Niks over gehoord, maar wie weet.

Vanuit Den Haag volgde maandag het bericht dat het ‘merendeel van de restant-materialen een andere bestemming in de stad krijgt’. Mogelijk vullen de boekenweggeefkastjes zich daar komende tijd met afgekeurde biebboeken die nog tien leeslevens mee kunnen. Nog mooier zou het zijn om te doen wat Kees van Kooten jarenlang met zijn overtollige exemplaren deed: ze bij wildvreemden in de bus stoppen. Ieder huis één. De marketeer die namens de bieb de leus ‘Minder collectie, meer connectie’ heeft verzonnen, wil vast wel helpen.