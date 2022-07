BN’ers weren uit gokreclames lost niks op

Nooit meer BN’ers in gokreclames, een vreemde gewaarwording. Je kunt natuurlijk zeggen dat die schreeuwerige, schijtlollige oud-voetballers en voormalige politieagentes die verwoede pogingen deden ons een gokverslaving aan te smeren irritant waren, maar ze hoorden er toch ook een beetje bij. Nu ze er niet meer zijn, word ik een beetje weemoedig. Alles gaat zo snel en alles gaat zo snel voorbij. Nooit meer Wesley, Andy, Sjaak, Raffie en al die andere krukkige acteurs.

In het staatsblad wordt omschreven welke BN’ers van de spotjes moeten worden uitgesloten: ‘individuele beroepssporters, een team bestaande uit beroepssporters en andere rolmodellen’. Wie zijn die andere rolmodellen? Dat zijn ‘personen die publieke bekendheid genieten en personen die hun bekendheid ontlenen aan activiteiten in het heden of het verleden als:

1.beroepssporter, sporttrainer of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de beroepssport;

2.acteur, regisseur, presentator, zanger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de televisie-, film-, theater-, muziek- of andere entertainmentindustrie;

3.model, modeontwerper of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de schoonheid- of mode-industrie;

4. auteur, journalist, columnist, influencer, vlogger, blogger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol vanwege het gebruik van gedrukte, audiovisuele, auditieve, online of andere media;

5.vertegenwoordiger van een politieke partij of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de landelijke, regionale of lokale politiek;

6.frequente deelnemer aan kansspelen of een andere persoon met een publiek zichtbare rol op het gebied van kansspelen;

7. personen die zichtbaar een ambt of beroep vervullen of uitbeelden waarvan een maatschappelijke voorbeeldfunctie uitgaat.’

Is dit geen heerlijke lijst? Je ziet helemaal voor je hoe zoiets gaat. De minister trommelt zijn ambtenaren op en zegt: ‘Ik wil dat in die gokreclames alleen volstrekt onbekende mensen optreden. Stel voor mij een lijst samen met alle beroepsgroepen met bekende mensen!’ De ambtenaren gaan ijverig aan de slag: ‘acteur!’ roept er één, ‘vlogger!’ schreeuwt de volgende en een derde gooit ‘model! In de groep. De wat oudere bedaagde ambtenaar scherpt het geheel nog slim aan met het zinnetje ‘met een publiek zichtbare rol’. Om het helemaal dicht te timmeren draagt hij ook nog ‘personen die zichtbaar een ambt of beroep vervullen of uitbeelden waarvan een maatschappelijke voorbeeldfunctie uitgaat’ aan. Knap werk.

Maar valt daar ook de topkok onder? En de starchitect? Anders zou ik Rem Koolhaas meteen vragen voor Koning Toto. En wat nu als de volstrekt onbekende acteurs door die reclames opeens bekend worden? Dat is Harry Piekema van Albert Heijn en Frank Lammers van Jumbo ook overkomen. Moeten ze dan stoppen?

Reclames zijn op aarde om mensen ertoe te verleiden de aangeprezen waar te kopen. De minister staat die ook voor gokken toe, als ze maar niet te succesvol zijn. Daarom worden BN’ers geweerd. Maar ook zonder BN’ers kun je nog mooie spotjes maken die mensen verleiden. Met mooie beelden, opzwepende muziek en aantrekkelijke (onbekende) mensen. Kunnen daar niet ook regels voor komen, zoals: ‘In gokreclames moet elk shot scheef en overbelicht zijn. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van schelle atonale muziek. Alles wordt nagesynchroniseerd in het Duits.’ Als we de regels maar genoeg aanscherpen, krijgen we uiteindelijk spotjes die alle klanten wegjagen. Geniaal, maar ook omslachtig. Je zou de gokreclames ook kunnen verbieden.