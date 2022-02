BN’ers gaan in ziekenhuis ook over grenzen

Verplegend personeel bij een coronapatient op de verpleegafdeling van het Maastricht UMC. Beeld ANP

Brief van de dag

Grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, bekende Nederlanders die hun macht op een verkeerde manier inzetten, wat leidt tot misbruik en schade bij de slachtoffers. En in al dit tumult maakt SBS bekend dat een stel BN’ers een spoedcursus krijgt om in het ziekenhuis te Gouda als stagiair te werken. Op camera uiteraard, want het zijn BN’ers.

Hoezo denkt een ziekenhuis hieraan mee te werken? Financiële vergoeding? Patiënten in het ziekenhuis zijn ziek, dus kwetsbaar. Moeten zij nu vanuit die positie hun goedkeuring geven om BN’ers heel dichtbij te laten komen? Hoezeer zal door het zieke lijf hun blik vertroebeld zijn? Voelen ze zich onder druk gezet? Hoeveel mensen ervaren dat (achteraf) eigenlijk als gebruikt of misbruikt worden voor de kijkcijfers? Maar durven niks te zeggen, want BN’ers?

En nee, het heeft niks te maken met seksueel misbruik, maar het gaat wel om een intiem contact. Het gaat zeker wel over grenzen. Het overkomt je om in een ziekenhuis opgenomen te worden. En dan gaan BN’ers spelen dat ze verpleegkundigen zijn. Terwijl je vergaat van de buikpijn, snakt naar lucht of een ingrijpende kankerbehandeling moet ondergaan, wordt je bloeddruk opgemeten door Rachel Hazes. Natasja Froger die de ECG-plakkers aanbrengt. Je kots opgevangen door Philippe Geubels, Caroline van der Plas brengt en haalt je steek. Lekker dan. Echt, een formule die grensoverschrijdend is.

Kathelijne Schelfhout, Paterswolde

Sterrebos

Onder welke steen hebben de vakbonden FNV-metaal en CNV-metaal de laatste jaren gezeten? Nooit gehoord van ­klimaatopwarming? Nooit gehoord van bedreiging van de biodiversiteit? Nooit gehoord van andere economie dan de economie van de groei?

Deze vakbonden vinden dat het 200 jaar oude Sterrebos met veel natuurwaarde en een hoge CO2-opname gekapt moet worden zodat de autofabriek VDL Nedcar een nieuwe fabriek kan bouwen (Ten eerste, 1/2).

Oplossing van het klimaatprobleem en van de bedreiging van de biodiversiteit zijn in het belang van alle mensen, dus ook van alle vakbondsleden. Van een moderne vakbond mag je toch verwachten dat ze het belang van haar leden én hun kinderen en kleinkinderen écht behartigt.

En er is in de buurt vast een mais-­akker of weiland dat toch vrijkomt ­omdat de veestapel sterk moet worden ingekrompen vanwege de stikstof­problematiek, waar eventueel een ­nieuwe fabriek kan komen (als dat echt noodzakelijk zou zijn).

Hans Crone, Groesbeek

Krantenbezorgers

Er heerst een nijpend tekort aan bezorgers van dagbladen. Wanneer een krant niet, niet goed, of te laat wordt bezorgd, krijgen de bezorgers dat op hun bordje. Ik kan het weten, want ik ben één van die bezorgers. Maar wij staan ontzettend onder druk.

Op dit moment neem ik bij gebrek aan collega’s elke ochtend drie wijken voor mijn rekening. Wanneer ik dan, ­zoals dinsdagmorgen, de maandag met drie uur fietsen door regen en storm nog vers in het geheugen, de krant opensla, zie ik een paginagrote advertentie ten behoeve van de werving van mijn toekomstige collega’s. Op de foto in de advertentie een vrolijk lachende krantenbezorger in een open zomerjasje. Linksboven op de foto gloort het ochtendlicht. Heerlijk zo’n krantenwijk!

Maar beste mensen, het is februari! Er zijn ook spotjes van bezorgers die onder de best denkbare weersomstandig­heden vrolijk met hun kwispelende hond de krant bezorgen. Het lijkt wel een scène uit een musical! Kunt u mij en mijn (toekomstige) collega’s iets serieuzer nemen? Wellicht helpt dat ook bij de werving. Bij voorbaat dank .

Henk Jansen, Almere

Daniela Hooghiemstra

Dinsdag was altijd mijn favoriete Volkskrantdag, omdat op die dag mijn meest favoriete columnisten, Daniela Hooghiemstra en Erdal Balci, de wekelijkse ­column verzorgden. Afgelopen dinsdag was het weer de beurt aan Daniela Hooghiemstra, waar ik nieuwsgierig naar uitkeek, maar tot mijn enorme teleurstelling las ik dat zij bij de Volkskrant is gestopt als columniste.

Heel jammer, want haar columns ­waren vaak een verademing in de Volkskrant, dat vooral de laatste jaren bij­dragen publiceert met vooral een één­dimensionale moraliserende strekking. Haar columns brachten, evenals de columns van Elma Drayer, een broodnodige relativering aan in de doorgeslagen ‘woke-beweging’ die gretig omarmd wordt door een substantieel deel van ‘de intelligentsia’, onder wie veel Volkskrant-lezers.

De onderwerpen in haar columns ­waren altijd relevant en haar schrijfstijl prikkelend, waardoor je blikveld werd verruimd. Voor mij is haar vertrek een aderlating voor de Volkskrant. Dank voor de jaren waarin ik van haar bijdragen heb mogen genieten, en ik vraag mij af of er snel een vergelijkbaar alternatief voor haar gevonden kan worden.

Wilbert van Rijen, Holthees

Baan

Dat je als sportverslaggever wil vertellen hoe sporters leven tijdens de Olympische Winterspelen in Beijing kan ik me nog voorstellen, maar dat er bijna een halve pagina besteed wordt aan het wel en wee van de journalist zelf is nergens voor ­nodig.

Een bakker zeurt ook niet bij de verkoop van ieder brood ‘dattie iedere dag toch zo ongelooflijk vroeg op moet staan’ en een bouwvakker klaagt ook niet bij iedereen dat de kruiwagens wel heel erg zwaar zijn.

Inderdaad, het (beroeps)leven is niet altijd makkelijk, maar je taak als journalist is het laten zien van de wereld, het vertellen van verhalen over anderen, niet jezelf. Journalist zijn is gewoon een baan, niet meer, niet minder.

Maarten Kools, Amsterdam

Nachtwacht als NFT

Lezer Hans Moonen maakt vast een grapje als hij voorstelt De Nachtwacht als NFT aan te bieden. De NFT-handel is een pyramidespel in een ongelijkheidscrisis, slurpt energie in een klimaatcrisis en holt begrippen als ‘kunst’ en ‘eigendom’ uit in wat in feite een ideeëncrisis in de technologiesector is.

Hidde de Vries, Rotterdam

Poetin

20 procent van de Nederlanders is positief over de Russische president Vladimir Poetin. Daarbij hoort ook het prestigieuze Kurhaushotel in Scheveningen: daar hangt zijn foto prominent in de hal.

Joop de Jager, Biddinghuizen

Haven Rotterdam

De haven van Rotterdam blijkt de meest vervuilende van Europa. Goede aanleiding om de zeeschepen met goederen naar en van Noord-Duitsland en Oost-­Europa door te laten varen naar Bremen, Hamburg en de Oostzee-havens.

Het gevolg: minder vervuiling in de­ Rotterdamse haven. Geen aanslag op de natuur en leefomgeving in de Achterhoek en Twente door de aanleg van een goederenspoorlijn (de ‘Noordtak’).

Yvonne de Boer, Enschede