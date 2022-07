Blokkeerboeren voeren actie bij de verkeerde Schouten

Boeren waren met trekkers naar Goor in Twente gegaan om de firma Schouten Food, producent van vleesvervangers, te blokkeren. Voor de deur van het bedrijf werd gebarbecued, met vlees. Hun eis: de teksten op de website moeten anders. Na een uur onderhandelen bleek het bedrijf daartoe bereid, berichtten regionale media. De burgemeester kwam langs en constateerde dat de sfeer ‘gemoedelijk’ was. Ze tekende ter plekke een oproep aan stikstofbemiddelaar Johan Remkes om zonder voorwaarden vooraf met de boeren in gesprek te gaan.

Te midden van alle nieuws over blokkeerboeren was dit een opmerkelijk bericht. Sinds wanneer censureren boeren andermans website? Waarom kiezen ze agrarische bedrijven als mikpunt? Wat bezielt de burgemeester – hoeder van de publieke orde – om tussen blokkeertrekkers zo’n oproep te tekenen? Gaat de firma Schouten door de knieën?

Ik ging naar Goor om de antwoorden te vinden maar dat bleek verloren moeite. Iedereen die wilde praten, deed dat per telefoon. En wie niet wilde, liet me per telefoon afpoeieren. Dat laatste deed burgemeester Ellen Nauta (CDA), die via haar woordvoerder liet weten dat ze niet wil toelichten waarom ze uitgerekend tussen de blokkeertrekkers een oproep ondertekende. En ook niet wat de sfeer zo ‘gemoedelijk’ had gemaakt.

Schouten in Goor, na de blokkade

Een van de blokkerende boeren was Barry Klein Holkenborg, melkveehouder in Ruurlo. Een ervaren actievoerder, hij was in Stroe en op het Malieveld en reed vorig jaar met de trekker naar Bennie Jolink om de Normaal-zanger het boerenbelang bij te brengen; Jolink vond dat intimiderend.

Klein Holkenborg is druk met maaien, maar heeft tussendoor wel even tijd. Ze maken bij Schouten vegan, legt hij uit. En ons zetten ze neer als milieuvervuilers. Vooral de door Schouten genoemde vier nadelen van vlees eten, zoals de bewering dat vee bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, zitten de boeren niet lekker. Daar komt bij dat Schouten op de site zegt dat bij de verkoop woorden als ‘vegan’, vegetarisch’ of ‘vetarm’ beter kunnen worden vermeden. In plaats daarvan heten de producten ‘gehakt’, ‘braadworst, ‘tuna’ of ‘hamburger’. Dat zit Klein Holkenborg hoog. ‘Er komt geen vlees aan te pas. Doe dan niet alsof.’ Volgens hem was de sfeer inderdaad ‘gemoedelijk’. ‘Twee mannen van ons zijn met de managers gaan overleggen. Om te zeggen dat we het er gewoon niet mee eens zijn.’

Er kwam nogal wat toeval kijken bij deze actie, zo blijkt. Sommige boeren waren op weg naar Müller Fresh Food in Holten. Die actie mislukte omdat de boeren zelf geblokkeerd werden: Müller zette een vrachtwagen dwars op de weg. De groep maakte rechtsomkeert en reed naar Goor.

Schouten was ook doelwit omdat de eigenaren familie zouden zijn van Carola Schouten, voormalig minister van Landbouw. Alleen, dat is een hardnekkig misverstand. ‘Er zijn geen familiebanden’, bezweert Peter Schouten, directeur van de firma. Klein Holkenborg: ‘Als we dat hadden geweten, waren we misschien niet gegaan.’

Schouten – zelf niet bij de actie aanwezig, zijn vader Henk onderhandelde online mee – zegt dat zijn mensen schrokken. ‘Ze staan toch met groot materieel voor de poort.’ Hij noemt de blokkade ‘in de kern misplaatst’. ‘Wij zijn klant van de boeren, al 130 jaar. We gebruiken soja, erwten, paprika, spinazie – agrarische producten.’ Maar de protesten kan hij plaatsen. ‘Ik zou ook boos zijn als we moesten stoppen.’

Of hij de site gaat aanpassen? ‘We moeten natuurlijk niks. De informatie klopt, wel gaan we melden waar die vandaan komt.’ En over de oproep van de burgemeester: ‘Of ze zoiets bij mij op de stoep moet tekenen, dat weet ik niet.’

Schouten nam een half jaar geleden de failliete boel over van Nijland Food in Goor, een bedrijf dat ook kip verwerkte. Zijn voornemen: met de boeren in Twente net zo’n band opbouwen als in het land van Altena, waar het moederbedrijf staat. En snel eens bij de burgemeester langs.

De laatste vraag is voor Klein Holkenborg: Als de krant een stuk plaatst dat jullie niet bevalt, kunnen we dan ook trekkers verwachten? ‘Je weet maar nooit. Ook in de pers worden we soms negatief weggezet. Ik heb honderd koeien, in Roemenië worden stallen voor duizend koeien gebouwd. Die nemen het zo van me over.’